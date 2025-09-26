Nghệ An đại hội thi đua yêu nước, đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

TPO - Sáng 26/9, tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội thi đua yêu nước năm 2025 có chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh và bền vững”, với sự tham gia của 423 đại biểu, trong đó có 166 đại biểu là điển hình tiên tiến.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong tỉnh Nghệ An đã được phát động và triển khai một cách toàn diện, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn.

Phong trào gắn liền với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội; góp phần to lớn vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

﻿ Quang cảnh Đại hội

Phát biểu khai mạc, ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: “Đại hội thi đua sẽ biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2025 - 2030. Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đến năm 2030, tạo một dấu ấn mới, một xung lực mới hướng tới 1.000 năm danh xưng Nghệ An; góp phần cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng vào năm 2045 - đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước”.

Đánh giá phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua cho thấy, tỉnh Nghệ An đã có 51 mẹ được phong tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng”; 6 trường hợp được tặng Huân, Huy chương kháng chiến; 82 gia đình liệt sĩ được tặng Huân chương Độc lập.

ông Phạm Huy Giang - Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Đại hội

16 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 3 cá nhân được công nhận Huân chương dũng cảm; 2 tập thể được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 1 tập thể và 1 cá nhân được phong tặng Anh hùng Lao động; 1.125 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh... Nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh khen thưởng.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Huy Giang - Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh Nghệ An 5 năm qua.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị số 41 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng phong trào thi đua vào giải quyết các điểm nghẽn, các nút thắt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh cho giai đoạn 2025 - 2030.

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh và bền vững"

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2025 - 2030 với mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ…

Ngay sau phát động, bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua. Với tinh thần “đồng tâm, đồng sức, đồng lòng; đồng hành, đồng hưởng, đồng sẻ chia”, bà Võ Thị Minh Sinh thiết tha kêu gọi quyết tâm phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2025 - 2030, góp phần đưa Nghệ An bứt phá, vững vàng vươn xa, tự tin, tự cường bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Huy Giang - Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Bằng khen Thủ tướng tặng nhân dân và cán bộ tỉnh Nghệ An

Dịp này, nhân dân và cán bộ tỉnh Nghệ An vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình (cũ) đến Phố Nối (Hưng Yên).