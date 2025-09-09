Quảng Ninh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI

TPO - Nhiều tấm gương của cá nhân, tập thể điển hình, tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 đã vươn lên trong lao động, học tập góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh.

Sáng 9/9, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI (2025 - 2030). Dự Đại hội có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; cùng 350 đại biểu ưu tú đại diện cho các tập thể, các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến trong tỉnh.

Nhiều cá nhân, tập thể được trao tặng Huân chương Lao động

Trong 5 năm qua, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua đã góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ và nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh phát triển.

Quảng Ninh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước với sự tham gia của 350 đại biểu đến từ nhiều địa phương trong tỉnh. Ảnh: Quốc Nam.

Các phong trào thi đua đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Các ngành, các địa phương của Quảng Ninh đã tích cực hưởng ứng, tiêu biểu là các phong trào thi đua "Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới", "Vì người nghèo - Không ai bị để lại phía sau" đã ghi dấu bằng những thành tựu nổi bật, 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới với 19/19 tiêu chí, 57/57 chỉ tiêu; trên 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và trên 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trên cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, về sớm hơn 2 năm so với mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ; Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia" được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều biện pháp, giải pháp được triển khai quyết liệt, hiệu quả, là tỉnh đầu tiên và duy nhất trong Toàn quốc đã tổ chức thành phong trào thi đua cụ thể trong thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ghi nhận và nhân rộng trong toàn quốc v.v... thông qua các phong trào thi đua đã huy động được nhiều nguồn lực xã hội và của nhân dân tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan toả rộng khắp, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng văn minh, thịnh vượng.

Các đại biểu điển hình từ phong trào thi đua yêu nước đến từ các đơn vị, doanh nghiệp trên toàn tỉnh phát biểu tham luận trước Đại hội. Ảnh: Quốc Nam.

Từ các phong trào trên, trong giai đoạn 2020-2025, Quảng Ninh có gần 200 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương, Danh hiệu vinh dự Nhà nước; hơn 400 tập thể, cá nhân được tặng cờ thi đua của Chính phủ; hơn 19.400 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2020-2025. Phó Chủ tịch nước gửi lời chúc mừng đến những điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân tiêu biểu có mặt tại Đại hội.

Sau khi nghe các báo cáo, tham luận của các đại biểu dự Đại hội, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá cao khát vọng phát triển cùng với những nhiệm vụ và giải pháp mà Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 6 của tỉnh Quảng Ninh đề ra.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật - Đồng tâm” của vùng mỏ bất khuất, kiên cường; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; năng lực quản trị, điều hành của chính quyền; phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa và sức mạnh con người; khắc phục khó khăn, thách thức.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Quốc Nam.

Quảng Ninh tiếp tục phát triển nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; mở rộng đối ngoại; xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, đến năm 2045 là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của quốc gia.

Trước mắt, Quảng Ninh tích cực hoàn thiện văn kiện và các công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tiếp tục quán triệt các chỉ đạo của Trung ương về thi đua yêu nước; lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện các phong trào, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, các khâu đột phá đảm bảo phát huy tinh thần sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua, huy động sự tham gia và hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân.

Tiếp tục thực hiện đổi mới phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh

Ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Ninh, khẳng định qua phong trào thi đua yêu nước, đến nay Quảng Ninh đã "vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc" ngày càng định hình rõ nét một Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại với các đặc trưng "Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc”.

Thành tích đạt được trong 5 năm qua thể hiện rõ sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tạo nền tảng để tỉnh Quảng Ninh phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới.

Nhiều cá nhân, tập thể thuộc tỉnh Quảng Ninh vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động. Ảnh: Quốc Nam.

Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Ninh đưa ra 7 mục tiêu trong giai đoạn tới, trong đó các cấp, các ngành, từng cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Chỉ thị số 41 của Bộ Chính trị, Luật Thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 37 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về đổi mới phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030" và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; để phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.

Ngoài ra, cần huy động mọi nguồn lực, khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế. Duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao, ổn định trong dài hạn; lấy đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính cho phát triển và tạo bứt phá mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng thích ứng, chống chịu và sức cạnh tranh của kinh tế địa phương.

Các cấp từ địa phương đến tỉnh cần tiếp tục phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh triển khai đồng bộ, sáng tạo hoạt động đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển. Nâng cao chất lượng các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Các đại biểu Trung ương và địa phương chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội. Ảnh: Quốc Nam.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động tặng 3 tập thể và 7 cá nhân tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh. Ngoài ra, Phó Chủ tịch nước cũng trao tặng tỉnh Quảng Ninh 200 triệu đồng từ Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.