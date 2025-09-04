Đà Nẵng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất sau sáp nhập

TPO - Đại hội được tiến hành vào thời điểm thành phố vừa hoàn thành việc sắp xếp với tỉnh Quảng Nam sau 28 năm chia tách, là sự kiện chính trị trọng đại, cũng là dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển mới của TP Đà Nẵng.

Ngày 4/9, Đại hội Thi đua yêu nước TP Đà Nẵng lần thứ nhất (2025 - 2030) đã được tổ chức. Đại hội được tiến hành vào thời điểm thành phố vừa hoàn thành việc sắp xếp với tỉnh Quảng Nam sau 28 năm chia tách, được xem là sự kiện chính trị trọng đại, dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển mới của thành phố, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXIII, hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc đại hội.

Phát biểu khai mạc, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Đại hội Thi đua yêu nước Đà Nẵng lần này là dịp tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu xuất sắc, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2020 - 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm đến. Qua đó, tiếp tục phát huy mạnh mẽ những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được, khơi dậy truyền thống thi đua ái quốc, tinh thần cách mạng, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố thời gian đến.

Ông Triết nhấn mạnh: Với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Đại hội sẽ là dấu mốc phát triển quan trọng của phong trào thi đua yêu nước thành phố, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng, tận dụng thời cơ và lợi thế để xây dựng Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người Đà Nẵng nhân văn, có chất lượng cuộc sống cao, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể tại Đại hội.

Nhân dịp đại hội, UBND TP Đà Nẵng tặng Cờ thi đua cho 23 tập thể đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2020 - 2025.

Chủ tịch UBND TP cũng tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 36 cá nhân là gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2020-2025; 5 tập thể, 210 cá nhân là gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của thành phố giai đoạn 2020-2025.

Bên cạnh đó có 5 tập thể, 2 hộ gia đình và 48 cá nhân là gương người tốt, việc tốt tiêu biểu trong cộng đồng dân cư trên địa bàn cũng được UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen trong dịp này.