Bảo tàng Đà Nẵng hút giới trẻ ghé thăm trong dịp 2/9

TPO - Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, Bảo tàng Đà Nẵng trở thành điểm đến sôi động, thu hút đông đảo bạn trẻ và du khách tìm về tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm không gian văn hóa.
Khu vực trưng bày các hiện vật Chăm Pa, Sa Huỳnh hay những hiện vật gắn với đời sống thường nhật người dân xưa được nhiều bạn trẻ lựa chọn làm phông nền check-in.
Không chỉ bạn trẻ, nhiều gia đình cũng đưa con nhỏ đến tham quan. Các em nhỏ háo hức ngắm nhìn những hiện vật, xem những thước phim tài liệu. Đây cũng là dịp để phụ huynh kết hợp vui chơi, giáo dục truyền thống cho con em trong kỳ nghỉ lễ.
Nhiều em nhỏ trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng háo hức khi được dẫn đến tham quan bảo tàng.
Trong dịp lễ, nhiều bạn trẻ diện áo dài đỏ, cầm cờ Tổ quốc check-in tại bảo tàng; những hình ảnh rực rỡ này lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh một Đà Nẵng thân thiện, giàu bản sắc.