Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Bảo tàng Đà Nẵng hút giới trẻ ghé thăm trong dịp 2/9

Duy Quốc

TPO - Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, Bảo tàng Đà Nẵng trở thành điểm đến sôi động, thu hút đông đảo bạn trẻ và du khách tìm về tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm không gian văn hóa.

tp-baotangdanangimg-204630-0.png
Ghi nhận của Tiền Phong, ngay từ sáng sớm, nhiều nhóm bạn trẻ đã có mặt tại Bảo tàng Đà Nẵng để tham quan, tìm hiểu không gian trưng bày, đồng thời lưu lại những khoảnh khắc check-in﻿ trong kỳ nghỉ lễ.
tp-baotangdanangimg-9088.jpg
tp-baotangdanangimg-205206-0.png
Khu vực trưng bày các hiện vật Chăm Pa, Sa Huỳnh hay những hiện vật gắn với đời sống thường nhật người dân xưa được nhiều bạn trẻ lựa chọn làm phông nền check-in.
tp-baotangdanangimg-205409-0.png
Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9﻿, Bảo tàng Đà Nẵng mở cửa thường xuyên, phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử của du khách. Với hệ thống hiện vật phong phú, cùng các không gian tái hiện sinh động được thiết kế theo phương pháp bảo tàng học hiện đại, nơi đây mang đến trải nghiệm hấp dẫn và gần gũi.
tp-baotangdanangimg-204804-0.png
Hồ Thị Yến Vy (trú phường Thanh Khê) chia sẻ: “Nghỉ lễ năm nay mình cùng nhóm bạn quyết định đến Bảo tàng Đà Nẵng thay vì đi du lịch xa. Không gian ở đây vừa cổ kính, vừa có nhiều góc "nghệ", lên hình rất ấn tượng. Ngoài ra, tụi mình còn được hiểu thêm về lịch sử và văn hóa địa phương”.
tp-dukhachbaotang.jpg
tp-baotangdanangimg-205237-0.png
Không chỉ bạn trẻ, nhiều gia đình cũng đưa con nhỏ đến tham quan. Các em nhỏ háo hức ngắm nhìn những hiện vật, xem những thước phim tài liệu. Đây cũng là dịp để phụ huynh kết hợp vui chơi, giáo dục truyền thống cho con em trong kỳ nghỉ lễ.
tp-baotangdanangimg-205722-0.png
tp-baotangdanangimg-205755-0.png
Nhiều em nhỏ trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng háo hức khi được dẫn đến tham quan bảo tàng.
tp-baotangdanangimg-205312-0.png
tp-baotangdanangimg-205035-0.png
tp-baotangdanangimg-204839-0.png
Trong dịp lễ, nhiều bạn trẻ diện áo dài đỏ, cầm cờ Tổ quốc check-in tại bảo tàng; những hình ảnh rực rỡ này lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh một Đà Nẵng thân thiện, giàu bản sắc.
tp-baotangdanangimg-204710-0.png
“Đến với bảo tàng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vừa ý nghĩa, vừa đặc biệt. Tôi có dịp tìm hiểu thêm về văn hóa, lịch sử, đồng thời chụp những bức ảnh đẹp để lưu giữ kỷ niệm cùng gia đình, bạn bè”, bà Nguyễn Vân, du khách đến từ Huế chia sẻ.
Duy Quốc
#Bảo tàng Đà Nẵng #lễ Quốc khánh 2/9 #check-in bảo tàng #du lịch Đà Nẵng #văn hóa lịch sử #giới trẻ #tham quan bảo tàng #trải nghiệm không gian văn hóa #Quốc khánh 2/9

Xem thêm

Cùng chuyên mục