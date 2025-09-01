Tuổi trẻ gửi gắm khát vọng phụng sự, kiến tạo tương lai

TPO - Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, bạn trẻ Đà Nẵng gửi gắm tiếng nói tri ân và thông điệp “biến lòng biết ơn thành trách nhiệm hành động” bằng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tích lũy tri thức để cống hiến, dám lên tiếng và kiến tạo tương lai.

Biến lòng biết ơn thành hành động, cống hiến

(Võ Anh Khoa, Nghiên cứu sinh Tiến sĩ – Đại học Quốc gia Changwon, Hàn Quốc)

Quốc khánh 2/9không chỉ là ngày hội lớn của dân tộc ta mà còn là dịp để thế hệ trẻ tưởng nhớ công lao cha ông. Biết bao thế hệ đã gác bút nghiên, rời giảng đường để khoác lên mình màu áo lính, cầm súng ra trận giành lại độc lập, thống nhất non sông. Họ đã hy sinh tuổi trẻ, máu xương để đổi lấy hòa bình, tự do cho Tổ quốc.

Võ Anh Khoa

Nhiều người nằm xuống mà chưa kịp chứng kiến ngày đất nước thanh bình, nhưng chính nhờ họ mà hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình, được học tập và nuôi dưỡng khát vọng.

Tri ân thế hệ đi trước, với tôi, không chỉ dừng ở những phút giây tưởng nhớ, mà còn là trách nhiệm biến lòng biết ơn thành hành động.

Cha ông ta đã giành giữ nền độc lập bằng xương máu, thế hệ trẻ hôm nay phải tiếp nối bằng tri thức, sáng tạo và cống hiến. Chúng ta không còn phải cầm súng giữ nước, nhưng đang đối diện mặt trận mới – khoa học, công nghệ và hội nhập.

Trách nhiệm của tuổi trẻ là không ngừng rèn luyện bản lĩnh, tri thức và lòng tự hào dân tộc, để Việt Nam sánh vai cùng bạn bè năm châu như lời Bác Hồ gửi gắm.

Được học tập ở một quốc gia tiên tiến là cơ hội quý giá, nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng tri thức không chỉ để làm giàu cho bản thân, mà còn là hành trang để trở về cống hiến cho quê hương.

Với Khoa, du học là hành trình "đi để trở về" cống hiến cho quê hương.

Tôi mong muốn sau khi hoàn thành việc học, sẽ góp phần phát triển ngành tàu thủy và công nghệ biển, để Việt Nam vừa vững vàng trên đất liền, vừa mạnh mẽ giữa đại dương. Đó không chỉ là mục tiêu nghề nghiệp, mà còn là cách tôi tri ân thế hệ cha anh và trách nhiệm của một người trẻ với Tổ quốc.

Gen Alpha dám lên tiếng, dám đổi mới

(Phan Thị Bảo Kim, học sinh lớp 11/19, Trường THPT Thái Phiên)

80 năm trước, thế hệ cha anh đã chiến đấu, đã hy sinh để đổi lấy độc lập tự do cho đất nước ta. 80 năm sau, tôi - một người trẻ Gen Alpha - lặng nhìn màu cờ ấy và tự hỏi: Chúng tôi sẽ viết tiếp điều gì cho trang sử này? Chúng tôi sinh ra không còn nghe tiếng bom rơi đạn lạc, không phải vượt qua đói khổ chiến tranh, nhưng trách nhiệm lại không hề nhỏ hơn.

Phan Thị Bảo Kim

Là một Gen Alpha, tôi may mắn được sống trong hòa bình, học tập trong thời đại số và bản thân vô cùng vinh dự và tự hào khi có cơ hội đại diện tiếng nói trẻ em tại Quốc hội Trẻ em hai năm liên tiếp với vai trò Giả định Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại phiên họp Quốc hội Trẻ em lần thứ I.

Ở đó, tôi và các bạn trẻ cùng thế hệ gửi gắm khát vọng về một môi trường học đường an toàn, một không gian mạng lành mạnh và những chính sách bảo vệ trẻ em trước bạo lực, chất kích thích, sự xâm lấn của tiêu cực.

Nếu cha anh đã giành độc lập bằng máu thì chúng tôi phải giữ và làm rạng danh độc lập ấy bằng tri thức, công nghệ, khát vọng và sự chính trực. Tôi tin rằng vai trò của thế hệ trẻ hôm nay không chỉ là học giỏi hay thành công cho riêng mình mà là dám lên tiếng, dám đổi mới, cống hiến cho đất nước.

Tôi kỳ vọng rằng việc giáo dục công dân trẻ sẽ được tiếp tục đầu tư bằng cách mở rộng các chương trình mô phỏng Quốc hội, chính quyền, nơi học sinh được thử sức đóng góp chính sách; bảo vệ ý tưởng và quyền lợi của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số, để các sáng kiến khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo không bị mai một.

Bằng cách lan tỏa tinh thần phụng sự xã hội, tôi tin rằng, thế hệ trẻ không chỉ học cho mình mà học để dẫn dắt, để kiến tạo, để phát triển đất nước.

Ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ là một ngày lễ mà còn là lời nhắc nhở với thế hệ trẻ, rằng độc lập không phải món quà vĩnh viễn, mà là hạt giống cần được chăm chút bằng từng suy nghĩ, từng việc làm của thế hệ hôm nay.

Bảo Kim tham gia Quốc hội Trẻ em 2 năm liên tiếp

Khơi mạch nguồn đổi mới sáng tạo

(Phạm Thị Khánh Vân, Mạng lưới khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Đà Nẵng)

Là một người trẻ và hiện đang là Chủ tịch Mạng lưới khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (HUB Network Đà Nẵng), tôi cảm nhận rất sâu sắc ý nghĩa của chuỗi ngày tri ân, một mạch nguồn cảm xúc nối dài từ quá khứ hào hùng để tiếp thêm ý chí và truyền lửa cho thế hệ hôm nay.

Phạm Thị Khánh Vân

Mỗi dịp lễ, giới trẻ đều thể hiện lòng biết ơn bằng hành động thiết thực, để những tháng ngày tri ân và niềm tự hào trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn dân tộc, là sức mạnh tinh thần để chúng ta tiến lên, vững vàng và kiêu hãnh.

Những chiến dịch, phong trào đẹp như “Tự hào Việt Nam” do Trung ương Đoàn phát động nhân dịp 80 năm Quốc khánh đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các bạn trẻ với nhiều hoạt động lan tỏa khắp cả nước, từ truyền thông số đến không gian thực tế, đều góp phần gieo hạt giống tự hào, khơi nguồn động lực để giới trẻ hành động có trách nhiệm hơn cho xã hội.

Chính vì thế, tôi tin rằng vai trò của người trẻ hôm nay không chỉ là “làm đẹp lịch sử” bằng sự tri ân, mà còn phải khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo để xây dựng những giá trị tốt đẹp hơn. Trong vai trò của mình, tôi luôn ấp ủ mong muốn kết nối tinh thần ấy với cộng đồng khởi nghiệp sinh viên - những người trẻ đang trực tiếp dựng xây tương lai.

Khánh Vân mong muốn tạo ra cầu nối hỗ trợ sinh viên Đà Nẵng khởi nghiệp

Cộng đồng khởi nghiệp nói chung và HUB Network Đà Nẵng nói riêng phải trở thành cầu nối để thế hệ trẻ tiếp nối ước mơ dựng xây đất nước, kiến tạo tương lai không phụ hy sinh của cha anh. Tri ân không dừng ở quá khứ, mà là mạch dẫn để hiện tại sống ý nghĩa và tương lai trở nên giàu bản lĩnh hơn.