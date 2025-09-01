Nhiều hoạt động ý nghĩa trên đảo Bạch Long Vĩ dịp Quốc khánh 2/9

Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức chuỗi các hoạt động ý nghĩa chào mừng, gồm: Thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống CAND, 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ; Ngày hội "khát vọng non sông"; phát động chiến dịch truyền thông đa nền tảng "Tự hào Việt Nam"; Hành trình thanh niên, sinh viên với biển đảo Tổ quốc.

Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên, Hội Đồng đội thành phố, Đoàn các xã, phường, đặc khu trên địa bàn đồng loạt triển khai thực hiện nhằm khơi dậy trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi lòng tự hào về truyền thống lịch sử của dân tộc. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc, đề cao tinh thần đại đoàn kết, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước...