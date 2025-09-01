Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Nhiều hoạt động ý nghĩa trên đảo Bạch Long Vĩ dịp Quốc khánh 2/9

Nguyễn Hoàn

TPO - Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Thành Đoàn Hải Phòng phối hợp với các đơn vị tặng cờ Tổ quốc, vẽ tranh tường, dọn sạch bãi biển; tặng con giống cho người dân, học bổng cho thiếu nhi; lắp đặt 230 bộ đèn năng lượng mặt trời... cho dân quân trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ.

bach-long-vi-11.jpg
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh﻿﻿ (2/9/1945-2/9/2025), Thành Đoàn Hải Phòng﻿ tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng nhằm khơi dậy lòng tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc trong thanh thiếu nhi, đoàn viên thanh niên. Trong chuỗi các hoạt động đó, có hành trình "thanh niên, sinh viên với biển đảo Tổ quốc". Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên, sinh viên ra Đặc khu Bạch Long Vĩ.
bach-long-vi-6.jpg
bach-long-vi-7.jpg
bach-long-vi-9.jpg
Tham gia đoàn có 96 đại biểu, gồm đại diện đoàn thanh niên, hội sinh viên, cán bộ, hội viên, sinh viên tiêu biểu các tỉnh/thành: Hải Phòng, Hà Nội, Thái Nguyên, Hội sinh viên Việt Nam tại Nga và một số đơn vị, cơ quan. Tại đây, đoàn đã tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc; tặng con giống cho người dân, học bổng cho thiếu nhi, quà tặng đội viên Liên đội TNXP, người dân; trao tặng nước uống, tủ thuốc; tập huấn phân loại, xử lý rác...
bach-long-vi-1.jpg
bach-long-vi-2.jpg
bach-long-vi-4.jpg
Các đại biểu, đoàn viên thanh niên vẽ tranh tường trên Đặc khu Bạch Long Vĩ tuyên truyền với chủ đề "Tuổi trẻ Hải Phòng - Vững chủ quyền, dựng xây tương lai", tại khu vực cầu cảng Bạch Long Vĩ.
bach-long-vi-3.jpg
bach-long-vi-5.jpg
bach-long-vi-13.jpg
Các bạn sinh viên lắp đặt các bộ đèn năng lượng mặt trời. Đây là công trình thanh niên với 230 bộ đèn năng lượng mặt trời tại khu vực nhà dân, Liên đội TNXP Bạch Long Vĩ. Ngoài ra, đoàn công tác cũng tổ chức dọn dẹp môi trường bãi biển, giao lưu văn nghệ với quân và dân trên đảo.
quoc-khanh-9.jpg
quoc-khanh-12.jpg
Tại các xã phường, trường học, các tổ chức Đoàn trực thuộc thành phố Hải Phòng cũng đồng loạt triển khai các hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền trực quan và làm mới không gian truyền thống tại đơn vị, cơ sở. Trong ảnh: Chi đoàn Trường tiểu học Tử Lạc và thầy cô giáo các trường tại phường Nhị Chiểu trang trí cờ hoa rực rỡ tại trường, lớp và thực hiện công trình thanh niên "Bức tường Tổ quốc"...
quoc-khanh-4.jpg
quoc-khanh-8.jpg
quoc-khanh-10.jpg
quoc-khanh-1.jpg
quoc-khanh-3.jpg
quoc-khanh-7.jpg
Đoàn thanh niên xã Vĩnh Lại, Đoàn thanh niên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trao tặng công trình thanh niên "Đường cờ Tổ quốc" và khánh thành công trình thanh niên "Đường cờ Tổ quốc" tại xã Thanh Hà.
quoc-khanh-2.jpg
Tại phường Hồng Bàng, Đoàn phường đã ra mắt công trình thanh niên "Rực rỡ cờ hoa" với không gian rợp bóng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hoa, pano cho người dân, du khách và thanh thiếu niên, nhi đồng vui chơi, chụp ảnh check-in﻿.

Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức chuỗi các hoạt động ý nghĩa chào mừng, gồm: Thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống CAND, 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ; Ngày hội "khát vọng non sông"; phát động chiến dịch truyền thông đa nền tảng "Tự hào Việt Nam"; Hành trình thanh niên, sinh viên với biển đảo Tổ quốc.
Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên, Hội Đồng đội thành phố, Đoàn các xã, phường, đặc khu trên địa bàn đồng loạt triển khai thực hiện nhằm khơi dậy trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi lòng tự hào về truyền thống lịch sử của dân tộc. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc, đề cao tinh thần đại đoàn kết, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước...

Nguyễn Hoàn
