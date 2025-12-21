Xếp hàng xuyên đêm check-in cây thông Noel cao bằng tòa nhà 3 tầng ở Hà Nội

TPO - Những ngày cận Giáng sinh, khu vực quảng trường một trường đại học tại phường Dương Nội (TP Hà Nội) trở nên nhộn nhịp khi một cây thông Noel cỡ lớn được dựng lên, thu hút đông đảo sinh viên, người dân và các bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh.
Hệ thống đèn LED được bố trí chạy từ đỉnh xuống chân cây, mỗi dây dài 30 m, bao quanh toàn bộ thân cây. Khi trời tối, ánh đèn đồng loạt thắp sáng, khiến cây thông trở thành tâm điểm của quảng trường. Phần chữ phía trước được viền đèn LED cũng là chi tiết được nhiều bạn trẻ lựa chọn làm background chụp ảnh.
Đến chiều muộn, lượng người đổ về đông hơn, đặc biệt vào thời điểm hoàng hôn. “Khoảng 5–6h chiều là lúc đẹp nhất vì vừa có ánh sáng tự nhiên, vừa bắt đầu lên đèn, không khí Noel rõ rệt”, Hoàng Long cho biết.
Không chỉ sinh viên trong trường, nhiều bạn trẻ ở khu vực lân cận cũng tìm đến để trải nghiệm không khí Giáng sinh. “Ở phía Tây Hà Nội không có nhiều điểm trang trí Noel lớn, nên khi biết ở đây có cây thông to như vậy, mình rủ bạn đến chụp ảnh ngay”, Quỳnh Anh chia sẻ.
Không gian cổ kính của các nhà thờ kết hợp ánh đèn trang trí tạo nên bối cảnh mang đậm không khí lễ hội. Trong khi đó, các trung tâm thương mại lớn như Tràng Tiền Plaza, Vincom Bà Triệu hay Lotte Center thu hút giới trẻ nhờ cây thông Noel quy mô lớn và tiểu cảnh được đầu tư bài bản. Sự đa dạng về điểm đến giúp người dân và du khách có thêm nhiều lựa chọn trải nghiệm Giáng sinh tại Hà Nội.