Bạn trẻ check-in ‘biển hoa mặt trời’ lớn nhất Việt Nam

TPO - Cánh đồng hoa hướng dương ở xã Nghĩa Lâm (tỉnh Nghệ An) đang vào mùa nở rộ, phủ vàng không gian rộng hàng chục hec-ta, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ đến check-in, trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên những ngày cuối năm.