Bạn trẻ check-in ‘biển hoa mặt trời’ lớn nhất Việt Nam

TPO - Cánh đồng hoa hướng dương ở xã Nghĩa Lâm (tỉnh Nghệ An) đang vào mùa nở rộ, phủ vàng không gian rộng hàng chục hec-ta, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ đến check-in, trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên những ngày cuối năm.
Từ sáng sớm, các tuyến đường dẫn vào khu vực cánh đồng hoa hướng dương đã đông đúc người qua lại. Từng nhóm bạn trẻ, gia đình, cặp đôi, tay cầm máy ảnh, điện thoại háo hức tiến vào không gian ngập tràn sắc hoa. Dưới ánh nắng nhẹ của mùa đông, từng bông hướng dương vươn mình khoe sắc, đồng loạt quay mặt về phía mặt trời. Màu vàng rực rỡ nổi bật trên nền trời xanh nhạt tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.
Nhiều điểm check-in được sắp xếp dọc lối đi, từ những tiểu cảnh mộc mạc đến khoảng không gian mở để du khách thỏa sức sáng tạo những bức hình mang đậm chất thiên nhiên.
Bạn Lan Chinh (27 tuổi, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) chia sẻ khi cùng nhóm bạn tạo dáng chụp ảnh: “Tranh thủ thời tiết nắng dịu, se lạnh, chúng tôi rủ nhau lên đây check-in để lưu lại những khoảnh khắc đẹp của tuổi trẻ. Không khí rất trong lành, thoáng đãng, khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu. Những bức ảnh chụp ở đây vừa đẹp, vừa rất chill”.