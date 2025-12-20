Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bạn trẻ check-in ‘biển hoa mặt trời’ lớn nhất Việt Nam

Thu Hiền

TPO - Cánh đồng hoa hướng dương ở xã Nghĩa Lâm (tỉnh Nghệ An) đang vào mùa nở rộ, phủ vàng không gian rộng hàng chục hec-ta, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ đến check-in, trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên những ngày cuối năm.

Video: Bạn trẻ check-in biển hoa hướng dương ở Nghệ An.
6.jpg
Những ngày cuối tháng 12, khi gió mùa Đông Bắc tràn về mang theo cái se lạnh dịu nhẹ, cánh đồng hoa hướng dương ở xã Nghĩa Lâm (tỉnh Nghệ An) bỗng trở thành điểm hẹn rực rỡ sắc vàng. Trên diện tích rộng hàng chục héc-ta, hoa đồng loạt bung nở, trải dài như tấm thảm vàng óng dưới nắng đông, thu hút hàng nghìn du khách, đặc biệt là giới trẻ﻿, tìm về tham quan, chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc.
tp-33.jpg
tp-31.jpg
Từ sáng sớm, các tuyến đường dẫn vào khu vực cánh đồng hoa hướng dương đã đông đúc người qua lại. Từng nhóm bạn trẻ, gia đình, cặp đôi, tay cầm máy ảnh, điện thoại háo hức tiến vào không gian ngập tràn sắc hoa. Dưới ánh nắng nhẹ của mùa đông, từng bông hướng dương vươn mình khoe sắc, đồng loạt quay mặt về phía mặt trời. Màu vàng rực rỡ nổi bật trên nền trời xanh nhạt tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.
tp-32.jpg
Những lối đi nhỏ được bố trí xen kẽ giữa các luống hoa giúp du khách dễ dàng di chuyển, lựa chọn góc chụp phù hợp mà không làm ảnh hưởng đến cánh đồng.
tp-34.jpg
tp-30.jpg
Nhiều điểm check-in được sắp xếp dọc lối đi, từ những tiểu cảnh mộc mạc đến khoảng không gian mở để du khách thỏa sức sáng tạo những bức hình mang đậm chất thiên nhiên.
tp-7.jpg
tp-8.jpg
Bạn Lan Chinh (27 tuổi, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) chia sẻ khi cùng nhóm bạn tạo dáng chụp ảnh: “Tranh thủ thời tiết nắng dịu, se lạnh, chúng tôi rủ nhau lên đây check-in để lưu lại những khoảnh khắc đẹp của tuổi trẻ. Không khí rất trong lành, thoáng đãng, khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu. Những bức ảnh chụp ở đây vừa đẹp, vừa rất chill”.
tp-21.jpg
Không chỉ có du khách trong tỉnh, cánh đồng hoa hướng dương Nghĩa Lâm còn thu hút nhiều bạn trẻ đến từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hà Nội và các tỉnh, thành khác. Có người đi hàng trăm cây số chỉ để một lần được đứng giữa “biển hoa mặt trời”, tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà lâu nay chỉ thấy qua ảnh.
tp-22.jpg
"Chúng mình xuất phát từ 3 giờ sáng để có thể đến chiêm ngưỡng đồi hoa hướng dương ở Nghệ An. Đây thực sự là đồi hoa hướng dương lớn nhất Việt Nam. Khi đặt chân đến cánh đồng hoa hướng dương, chúng mình không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh vàng rực trải dài tít tắp. Giữa không gian mênh mông, từng luống hoa bung nở rực rỡ dưới nắng tạo nên background “sống ảo” đẹp như tranh. Đứng giữa cánh đồng hoa mới thấy hết sự kỳ vĩ và bình yên”, bạn Nguyễn Thùy Linh (25 tuổi, trú TP Hà Nội) chia sẻ.
tp-18.jpg
Cánh đồng hoa hướng dương này thuộc quản lý của một công ty sữa đóng trên địa bàn xã Nghĩa Lâm. Điều đặc biệt khiến nhiều du khách hài lòng là việc tham quan hoàn toàn miễn phí, kể cả vé vào cổng và phí gửi xe. Nhờ đó, nơi đây trở thành điểm đến thân thiện, phù hợp với nhiều đối tượng, nhất là sinh viên và người trẻ.
tp-5.jpg
tp-23.jpg
Bạn trẻ hòa mình vào sắc hoa hướng dương.
tp-4.jpg
Theo người dân địa phương, hoa hướng dương ở Nghĩa Lâm thường nở rộ từ tháng 12 dương lịch và kéo dài đến khoảng tháng 1 năm sau. Mỗi mùa hoa nở, lượng khách đổ về ngày một đông, tạo nên không khí sôi động hiếm thấy ở một vùng quê miền Tây Nghệ An vốn yên bình.
Thu Hiền
#hoa hướng dương #du lịch Việt Nam #check-in #địa điểm nổi bật #giới trẻ #Nghệ An

