Tỉnh Đoàn Lào Cai làm cầu nối giúp hơn 16.000 hộ vay 2,5 nghìn tỉ đồng để sản xuất kinh doanh

TPO - Ngày 19/12, tại phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án hỗ trợ phong trào thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025, đồng thời tuyên dương các đội thi tham gia Cuộc thi Robotic toàn quốc năm 2025.

Theo đánh giá tại hội nghị, sau 5 năm triển khai, Đề án đã tạo chuyển biến tích cực trong phong trào thanh niên khởi nghiệp. Công tác tuyên truyền về mục tiêu, nội dung và ý nghĩa của Đề án được triển khai rộng rãi; nhiều mô hình, gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu được Trung ương Đoàn ghi nhận, khen thưởng, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên.

Quang cảnh hội nghị.

Giai đoạn 2021-2025, Cuộc thi “Ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp” do Tỉnh đoàn tổ chức trở thành hoạt động thường niên, thu hút 968 ý tưởng, dự án của thanh niên, học sinh, sinh viên trong tỉnh. Từ các ý tưởng tham gia, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lựa chọn, hỗ trợ triển khai thực tế 38 dự án; đồng thời tạo điều kiện cho 32 dự án tham gia các cuộc thi cấp khu vực và toàn quốc.

Công tác tập huấn kỹ năng khởi nghiệp được chú trọng với 19 hội nghị, thu hút 1.470 đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức 5 diễn đàn “Thanh niên Yên Bái (cũ) sáng tạo khởi nghiệp” với khoảng 1.200 lượt đoàn viên, thanh niên hưởng ứng.

Theo báo cáo tại hội nghị, thông qua hoạt động nhận ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đến nay tổng dư nợ đạt trên 2,5 nghìn tỉ đồng, với 16.681 hộ gia đình được vay vốn, góp phần phát triển sản xuất, tạo việc làm cho thanh niên, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Đức Hải nhấn mạnh, quá trình triển khai Đề án nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự đồng hành của Hội Doanh nhân trẻ, Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp cùng cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Phong trào thanh niên khởi nghiệp từng bước đi vào chiều sâu, hình thành nhiều ý tưởng, dự án có tính sáng tạo, khả năng phát triển.

Anh Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai phát biểu tại chương trình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý vào dự thảo Đề án hỗ trợ phong trào thanh niên Lào Cai khởi nghiệp giai đoạn 2026-2030, tập trung vào các nội dung như cơ chế phối hợp, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; giải pháp tiếp cận nguồn vốn, mở rộng quy mô dự án; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và xây dựng môi trường đồng hành hiệu quả cho thanh niên.

Tỉnh Đoàn Lào Cai tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Cuộc thi Robotic toàn quốc năm 2025.

Dịp này, Ban Tổ chức đã tuyên dương 20 đội thi đến từ các trường tiểu học và THCS, cùng các tập thể, cá nhân của tỉnh Lào Cai có thành tích xuất sắc tại Cuộc thi Robotic toàn quốc năm 2025 do Trung ương Đoàn tổ chức.

Cùng ngày, tại Hội trường Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức Chung kết Hội thi Bí thư Chi đoàn cơ sở giỏi lần thứ II, năm 2025.

Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đoàn, Đại hội MTTQ Việt Nam và Đại hội Đảng các cấp, đồng thời tạo sân chơi rèn luyện, giao lưu cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở.

Trước đó, vòng sơ loại được triển khai từ ngày 7 đến 25/11/2025, thu hút đông đảo Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh tham gia thông qua hình thức xây dựng video tuyên truyền. Từ vòng sơ loại, Ban Tổ chức đã lựa chọn 10 thí sinh tiêu biểu nhất bước vào vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua 03 phần thi gồm: Trắc nghiệm kiến thức, Năng khiếu và Hùng biện, với tổng điểm tối đa 100 điểm.

Ở phần thi trắc nghiệm, thí sinh thể hiện hiểu biết toàn diện về lịch sử, văn hóa - xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh, Điều lệ Đoàn, Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp cùng những nội dung gắn với chuyển đổi số, xây dựng văn minh đô thị.

Anh Triệu Đình Đức - Bí thư Chi đoàn Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Ban thanh niên Công an tỉnh Lào Cai đạt giải nhất cuộc thi Bí thư Chi đoàn cơ sở xuất sắc.

Phần thi năng khiếu mang đến không khí sôi nổi, sinh động với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, nội dung bám sát thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Phần thi hùng biện là điểm nhấn của chương trình, khi các thí sinh trình bày quan điểm, liên hệ thực tiễn tại cơ sở, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Chi đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba, 3 Giải Khuyến khích, cùng các giải chuyên đề. Thí sinh Triệu Đình Đức, Bí thư Chi đoàn Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Ban thanh niên Công an tỉnh Lào Cai xuất sắc đạt giải nhất cuộc thi. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao Giải Năng khiếu xuất sắc nhất và Giải Hùng biện hay nhất nhằm ghi nhận những phần thi nổi bật.