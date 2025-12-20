3.000 thiếu nhi Đà Nẵng hào hứng tham gia Ngày hội học tập sáng tạo

TPO - Sáng 20/12, tại Công viên Biển Đông (TP. Đà Nẵng), Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo” với sự tham gia của 3.000 học sinh trên địa bàn.

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện và đợt thi đua của tổ chức Đội và thiếu nhi cả nước chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; cụ thể hóa “Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ.

Các khu sân chơi sáng tạo thu hút thiếu nhi. Ảnh: Giang Thanh

Năm học 2025 - 2026, sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo” tiếp tục được triển khai trên quy mô toàn quốc, tạo không gian học tập hiện đại, truyền cảm hứng, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thúc đẩy năng lực sáng tạo và hỗ trợ phát triển toàn diện cho thiếu nhi cả nước.

Chương trình diễn ra từ tháng 9/2025 đến tháng 5/2026, dành cho thiếu nhi từ 6 - 10 tuổi đang học tại các trường Tiểu học và cấp Tiểu học trong các trường liên cấp trên cả nước.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình năm nay là việc ra mắt 11 video giáo dục kỹ năng sống với các nội dung thiết yếu, như: khoa học sáng tạo, kỹ năng STEM, an toàn trên không gian mạng, kỹ năng tự bảo vệ, xử lý tình huống và kỹ năng xã hội...

Các video được thiết kế theo phong cách hiện đại, trực quan, dễ tiếp cận và được phát hành rộng rãi trên nền tảng số của Hội đồng Đội Trung ương và sử dụng trong sinh hoạt Đội tại chi đội, liên đội trên toàn quốc.

Chương trình tạo sân chơi cho thiếu nhi phát triển toàn diện.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức chuỗi hoạt động ngoại khóa tại 100 trường thuộc 9 tỉnh, thành phố: Sơn La, Bắc Giang, Ninh Bình, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Tại các điểm trường, thiếu nhi được tham gia các hoạt động trải nghiệm, vận động liên hoàn, trò chơi sáng tạo và hoạt động nhóm, giúp các em hình thành kỹ năng, phát triển tư duy và nuôi dưỡng tinh thần khám phá.

Chuỗi sự kiện Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo” tại Đà Nẵng và An Giang là hoạt động nổi bật trong năm học, góp phần lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện kỹ năng và thúc đẩy phong trào thi đua của thiếu nhi cả nước.

Ngày hội tại Đà Nẵng đã thu hút gần 3.000 thiếu nhi tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi, như: đêm hội âm nhạc “Khám phá thế giới kỳ ảo”, giao lưu với ca sĩ và nhân vật truyền cảm hứng, tham gia các trò chơi sáng tạo…

Trao 50 suất học bổng cho học sinh khó khăn.

Theo anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của tri thức, đổi mới sáng tạo và những khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

“Điều đó đặt ra cho thế hệ thiếu nhi hôm nay trách nhiệm phải chăm học hơn, rèn luyện tốt hơn và nuôi dưỡng trong mình những ước mơ đẹp. Vì vậy, mỗi em hãy biết yêu thương, biết sẻ chia, mạnh dạn khám phá cái mới và tự tin khẳng định bản thân. Tương lai Việt Nam sẽ rực rỡ hơn khi các em trưởng thành mỗi ngày bằng sự cố gắng, sáng tạo và tinh thần không ngừng vươn lên”, anh Quân nói.

Dịp này, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam đã trao 50 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt trên địa bàn TP. Đà Nẵng.