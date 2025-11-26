Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Tác giả 'Bắc Bling' thử sức với nhạc thiếu nhi

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau "Bắc Bling", Tuấn Cry tiếp tục sáng tác ca khúc lấy cảm hứng về văn hóa dân gian. Anh kết hợp với ca sĩ nhí Kim Cương trong ca khúc ''Oẳn tù tì''.

Tuấn Cry tên thật là Nguyễn Sỹ Tuấn, 33 tuổi, quê Bắc Ninh, tốt nghiệp hệ cao đẳng, Đại học Công nghiệp Hà Nội. Sau cơn sốt Bắc Bling hồi đầu năm, anh được nhiều người biết đến hơn.

Nhạc sĩ tiếp tục đưa nét văn hóa xưa vào đời sống nghệ thuật đương đại với MV Oẳn tù tì kết hợp cùng ca sĩ nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương. Sau gần 24h ra mắt, MV hút gần 280.000 lượt xem trên YouTube, được nhiều khán giả khen giai điệu lôi cuốn, vũ đạo đẹp, chỉn chu.

hndemo-14-1763952034-4096-176395.jpg
Nhạc sĩ Tuấn Cry và ca sĩ nhí Kim Cương.

Trong MV, giọng ca nhí hóa thân thành thủ lĩnh hội làng, dẫn dắt ba đội kéo, búa, bao tham gia trò chơi. Trên nền giai điệu dân gian hòa trộn âm nhạc điện tử, Kim Cương trình diễn những động tác vũ đạo vui tươi.

Trang phục của Kim Cương được thiết kế theo phong cách giao thoa, kết hợp họa tiết truyền thống với chất liệu hiện đại, tạo nên vẻ ngoài vừa quen thuộc vừa mới mẻ.

Tuấn Cry cho biết trẻ em ngày nay dành nhiều thời gian cho thiết bị điện tử và ít tương tác trực tiếp với nhau. Anh mong muốn thông qua âm nhạc, những trò chơi dân gian quen thuộc được hồi sinh và trở nên gần gũi hơn.

"Ngày xưa, ông bà ta thường kèm theo hình phạt bôi nhọ nồi. Bây giờ, các con có thể biến tấu thành nhảy lò cò, chống đẩy hay các hình thức vận động khác để thêm phần vui nhộn", nhạc sĩ nói.

Tuấn Cry tình cờ xem được những video của Kim Cương và ấn tượng bởi chất giọng trong trẻo cùng nguồn năng lượng mạnh mẽ. Từ đó, nhạc sĩ lên ý tưởng hợp tác cùng Kim Cương trong Oẳn tù tì.

Kim Cương thần tượng những nghệ sĩ gắn liền văn hóa truyền thống như Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy hay Hà Myo, mong muốn theo đuổi con đường dân gian đương đại trong tương lai.

“Điểm đặc biệt là sự kết hợp giai điệu dân gian vui nhộn với nhịp EDM dồn dập, tạo cảm giác vừa quen vừa mới. Bài này không chỉ dành cho thiếu nhi, mà còn khiến người lớn nghe cũng thấy thú vị”, Tuấn Cry chia sẻ.

Sau Oẳn tù tì, Tuấn Cry cho biết anh sẽ viết ca khúc về trò bịt mắt bắt dê. Ngoài đề tài tình yêu quê hương, đất nước, Tuấn Cry ấp ủ series ca khúc về trò chơi dân gian, với mong muốn đưa nét văn hóa xưa vào đời sống nghệ thuật đương đại.

Nguyễn Ngọc Kim Cương 13 tuổi, sống tại Hà Nội, từng đoạt huy chương đồng Giọng hát hay và nhạc cụ dân tộc thành phố Hà Nội, giải phong cách tại liên hoan Piano Artist 2020.

Kim Cương cũng tham gia các giải khiêu vũ thể thao quốc tế mở rộng cho lứa tuổi thiếu nhi từ năm 2019, giành tổng cộng 15 huy chương. Ca sĩ nhí từng có một số video cover đạt triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Duy Nam
#Tuấn Cry #Bắc Bling #Hòa Minzy

Xem thêm

Cùng chuyên mục