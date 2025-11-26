Tác giả 'Bắc Bling' thử sức với nhạc thiếu nhi

TPO - Sau "Bắc Bling", Tuấn Cry tiếp tục sáng tác ca khúc lấy cảm hứng về văn hóa dân gian. Anh kết hợp với ca sĩ nhí Kim Cương trong ca khúc ''Oẳn tù tì''.

Tuấn Cry tên thật là Nguyễn Sỹ Tuấn, 33 tuổi, quê Bắc Ninh, tốt nghiệp hệ cao đẳng, Đại học Công nghiệp Hà Nội. Sau cơn sốt Bắc Bling hồi đầu năm, anh được nhiều người biết đến hơn.

Nhạc sĩ tiếp tục đưa nét văn hóa xưa vào đời sống nghệ thuật đương đại với MV Oẳn tù tì kết hợp cùng ca sĩ nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương. Sau gần 24h ra mắt, MV hút gần 280.000 lượt xem trên YouTube, được nhiều khán giả khen giai điệu lôi cuốn, vũ đạo đẹp, chỉn chu.

Nhạc sĩ Tuấn Cry và ca sĩ nhí Kim Cương.

Trong MV, giọng ca nhí hóa thân thành thủ lĩnh hội làng, dẫn dắt ba đội kéo, búa, bao tham gia trò chơi. Trên nền giai điệu dân gian hòa trộn âm nhạc điện tử, Kim Cương trình diễn những động tác vũ đạo vui tươi.

Trang phục của Kim Cương được thiết kế theo phong cách giao thoa, kết hợp họa tiết truyền thống với chất liệu hiện đại, tạo nên vẻ ngoài vừa quen thuộc vừa mới mẻ.

Tuấn Cry cho biết trẻ em ngày nay dành nhiều thời gian cho thiết bị điện tử và ít tương tác trực tiếp với nhau. Anh mong muốn thông qua âm nhạc, những trò chơi dân gian quen thuộc được hồi sinh và trở nên gần gũi hơn.

"Ngày xưa, ông bà ta thường kèm theo hình phạt bôi nhọ nồi. Bây giờ, các con có thể biến tấu thành nhảy lò cò, chống đẩy hay các hình thức vận động khác để thêm phần vui nhộn", nhạc sĩ nói.

Tuấn Cry tình cờ xem được những video của Kim Cương và ấn tượng bởi chất giọng trong trẻo cùng nguồn năng lượng mạnh mẽ. Từ đó, nhạc sĩ lên ý tưởng hợp tác cùng Kim Cương trong Oẳn tù tì.

Kim Cương thần tượng những nghệ sĩ gắn liền văn hóa truyền thống như Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy hay Hà Myo, mong muốn theo đuổi con đường dân gian đương đại trong tương lai.

“Điểm đặc biệt là sự kết hợp giai điệu dân gian vui nhộn với nhịp EDM dồn dập, tạo cảm giác vừa quen vừa mới. Bài này không chỉ dành cho thiếu nhi, mà còn khiến người lớn nghe cũng thấy thú vị”, Tuấn Cry chia sẻ.

Sau Oẳn tù tì, Tuấn Cry cho biết anh sẽ viết ca khúc về trò bịt mắt bắt dê. Ngoài đề tài tình yêu quê hương, đất nước, Tuấn Cry ấp ủ series ca khúc về trò chơi dân gian, với mong muốn đưa nét văn hóa xưa vào đời sống nghệ thuật đương đại.

Nguyễn Ngọc Kim Cương 13 tuổi, sống tại Hà Nội, từng đoạt huy chương đồng Giọng hát hay và nhạc cụ dân tộc thành phố Hà Nội, giải phong cách tại liên hoan Piano Artist 2020.

Kim Cương cũng tham gia các giải khiêu vũ thể thao quốc tế mở rộng cho lứa tuổi thiếu nhi từ năm 2019, giành tổng cộng 15 huy chương. Ca sĩ nhí từng có một số video cover đạt triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.