Văn hóa

Google News

'Bắc Bling' có phiên bản chống lừa đảo

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lời bài hát "Bắc Bling" được viết lại theo nội dung tuyên truyền về an ninh mạng, hướng dẫn người dân phòng chống tội phạm lừa đảo trực tuyến. Nhạc sĩ Tuấn Cry - tác giả ca khúc - bày tỏ vinh dự khi được đóng góp công sức giúp không gian mạng ngày càng trở nên an toàn.

Kênh mạng xã hội chính thức của Bộ Công an vừa chia sẻ video ca khúc Clicking - làm mới từ bản hit Bắc Bling của nhạc sĩ Tuấn Cry. Lời bài hát được viết lại theo nội dung tuyên truyền về an ninh mạng, hướng dẫn người dân phòng chống tội phạm lừa đảo qua mạng. Sau gần một ngày đăng tải, video thu hút một triệu lượt xem và hơn 12.000 lượt chia sẻ.

Dưới video do fanpage Bộ Công an đăng tải, một khán giả bình luận: "Bài hát ý nghĩa, vừa có tính giải trí, vừa tuyên truyền, nhắc nhở người dân luôn cảnh giác".

anh-man-hinh-2025-10-16-luc-170742.png
Tuấn Cry trình diễn ca khúc Clicking tại sự kiện hôm 15/10.

Lời bài hát được cộng đồng mạng khen gần gũi, dễ thuộc, với những câu như: “An toàn lướt mạng, xanh sạch cõi mạng", "Dữ liệu cá nhân nhớ phải giữ gìn, chớ đưa tên hay địa chỉ của riêng mình. Bỗng nhiên ai hứa cho bạn vài trăm nghìn phải cảnh giác nghe chưa vì kẻ xấu mình không tin". Cách truyền tải thông điệp qua bài hát cũng được nhận xét sáng tạo, dễ tiếp cận.

Nhạc sĩ Tuấn Cry bày tỏ vinh dự khi được đóng góp công sức, giúp không gian mạng ngày càng trở nên an toàn. "Cảm ơn Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tin tưởng giao cho tôi nhiệm vụ rất quan trọng này. Mong không gian mạng ngày càng văn minh để trẻ em và thanh thiếu niên được thoả sức học tập và phát triển bản thân", anh nói.

image-7-2193.jpg
Các đại sứ của chiến dịch.

Ca khúc Clicking gắn liền với chiến dịch do Liên minh Niềm tin số khởi xướng nhằm bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước nguy cơ dụ dỗ, thao túng, lừa đảo và bắt cóc trên không gian mạng. Chiến dịch có sự tham gia của 5 đại sứ hình ảnh gồm rapper Đen, ca sĩ Mono, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Tiểu Vy, Khánh Vy. Một số KOL đồng hành là Tuấn Cry, Quang Đăng.

Chiến dịch kêu gọi mỗi cá nhân, gia đình, nhà trường, tổ chức và doanh nghiệp chung tay bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên an toàn trên không gian mạng - nơi không ai phải đối mặt với rủi ro một mình.

Ngọc Ánh
#Bắc Bling #an ninh mạng #phòng chống lừa đảo #ca khúc tuyên truyền #Tuấn Cry #chiến dịch bảo vệ trẻ em #lừa đảo trực tuyến

