Làng Sa Đéc rực rỡ sắc hoa

Chúc Trí

TPO - Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) những ngày cuối năm thêm sặc sỡ với đủ màu, đủ loại hoa, chuẩn bị cho Festival Hoa - Kiểng lần II năm 2025 và một vụ hoa Tết đông khách.

anh-24.jpg
Những ngày này, làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đang hối hả vào vụ hoa Tết, người nông dân miệt mài chăm chút từng chậu hoa, cây kiểng (cảnh) để những sắc hoa﻿ đẹp nhất kịp “lên phố” phục vụ lễ hội Festival Hoa - Kiểng và đưa ra thị trường phục vụ người dân chưng Tết. Ảnh: Thảo Trang.
anh-25.jpg
Để đảm bảo nguồn hoa cung ứng cho lễ hội với chủ đề Sắc hoa ngày mới khai mạc vào tối 27/12, phường Sa Đéc đã đặt hàng nông dân hơn 176.000 giỏ hoa kiểng.
anh-23.jpg
Đến hiện tại, hầu hết các giỏ hoa đều sinh trưởng tốt, nở đúng độ để khoe sắc trong những ngày diễn ra sự kiện.
anh-15.jpg
anh-20.jpg
Là một trong những đơn vị chuẩn bị với quy mô lớn, Tổ hợp tác Hoa kiểng khóm Tân An đã sẵn sàng khoảng 200.000 giỏ hoa đa dạng chủng loại.
anh-12.jpg
Hiện Làng hoa Sa Đéc có hơn 4.000 hộ sản xuất hoa, kiểng với diện tích gần 1.000 ha
anh-13.jpg
anh-22.jpg
Dự kiến, sản lượng hoa cung ứng thị trường Tết 2026 ước khoảng 1,3-1,4 triệu giỏ hoa kiểng, chủ yếu hoa cúc các loại và cúc mâm xôi màu. Ngoài ra còn các giống hoa mới như hoa nghệ tây, cúc sakura, cúc mâm xôi nhiều màu...
anh-7.jpg
anh-21.jpg
Năm nay, Tổ hợp tác Hoa kiểng khóm Tân An bổ sung thêm hoa Nghệ Tây, hoa Hồng siêu nụ, đặc biệt cúc mâm xôi màu Song Hỷ mới lạ để tạo điểm nhấn cho du khách và thị trường.
anh-5.jpg
Ông Đặng Quang Giàu - Tổ trưởng Tổ hợp tác Hoa kiểng khóm Tân An - cho biết đơn vị không chỉ chuẩn bị các loại hoa quen thuộc như rau dừa, xác pháo, vạn thọ, cúc pico, còn chú trọng vào các giống hoa đặc sắc và màu sắc mới lạ.
anh-10.jpg
Tiểu cảnh Lá cờ Việt Nam bằng hoa được ban tổ chức đầu tư công phu thể hiện tình yêu quê hương và phục vụ nhu cầu "check-in" của du khách.
anh-1.jpg
Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp hoa, Tổ hợp tác hoa kiểng khóm Tân An còn dành riêng 5.000 giỏ hoa để trang trí tuyến đường hoa dài 500 m và cổng chào nghệ thuật, với tâm điểm trái tim kết bằng hoa rộng 70 m2.
anh-2.jpg
anh-9.jpg
Đến với Sa Đéc﻿ dịp này, du khách không chỉ được ngắm nhìn sắc hoa còn được trải nghiệm thực tế đời sống nông dân, chèo xuồng quanh vườn hoa.
anh-3.jpg
anh-4.jpg
anh-6.jpg
Nhiều bạn trẻ tìm tới làng hoa Sa Đéc những ngày cuối năm để lưu lại những khoảnh khắc rực rỡ nhất.
anh-11.jpg
Sắc hoa chuẩn bị phục vụ Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc. Ảnh: Thảo Trang.
Chúc Trí
#Đồng Tháp #Sắc hoa #Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc #Làng hoa #miền Tây

