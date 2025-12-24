Làng Sa Đéc rực rỡ sắc hoa

TPO - Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) những ngày cuối năm thêm sặc sỡ với đủ màu, đủ loại hoa, chuẩn bị cho Festival Hoa - Kiểng lần II năm 2025 và một vụ hoa Tết đông khách.