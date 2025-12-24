Làng Sa Đéc rực rỡ sắc hoa

TPO - Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) những ngày cuối năm thêm sặc sỡ với đủ màu, đủ loại hoa, chuẩn bị cho Festival Hoa - Kiểng lần II năm 2025 và một vụ hoa Tết đông khách.
Là một trong những đơn vị chuẩn bị với quy mô lớn, Tổ hợp tác Hoa kiểng khóm Tân An đã sẵn sàng khoảng 200.000 giỏ hoa đa dạng chủng loại.
Dự kiến, sản lượng hoa cung ứng thị trường Tết 2026 ước khoảng 1,3-1,4 triệu giỏ hoa kiểng, chủ yếu hoa cúc các loại và cúc mâm xôi màu. Ngoài ra còn các giống hoa mới như hoa nghệ tây, cúc sakura, cúc mâm xôi nhiều màu...
Năm nay, Tổ hợp tác Hoa kiểng khóm Tân An bổ sung thêm hoa Nghệ Tây, hoa Hồng siêu nụ, đặc biệt cúc mâm xôi màu Song Hỷ mới lạ để tạo điểm nhấn cho du khách và thị trường.
Nhiều bạn trẻ tìm tới làng hoa Sa Đéc những ngày cuối năm để lưu lại những khoảnh khắc rực rỡ nhất.