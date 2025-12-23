Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Cà Mau chi gần 2,3 tỷ đồng tu bổ di tích quốc gia chùa Cao Dân

TPO - Di tích lịch sử quốc gia chùa Cao Dân (xã Tân Lộc, Cà Mau) đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án tu bổ, phục hồi và xây dựng các hạng mục quan trọng với tổng kinh phí gần 2,3 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định phê duyệt dự án tu bổ Di tích lịch sử quốc gia Chùa Cao Dân (xã Tân Lộc), với tổng mức đầu tư xây dựng gần 2,3 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các hạng mục bảo quản, tu bổ, phục hồi và xây dựng như Giảng đường, khu nhà bếp, lò hỏa táng, lối đi...

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định phê duyệt dự án tu bổ Di tích lịch sử quốc gia Chùa Cao Dân (xã Tân Lộc), với tổng mức đầu tư xây dựng gần 2,3 tỷ đồng. Ảnh: Lò hỏa táng tại chùa Cao Dân.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin di tích lịch sử quốc gia Chùa Cao Dân có dấu hiệu xuống cấp do thời gian dài không được trùng tu, sửa chữa, gây lo ngại về an toàn khi phật tử tới chùa.

Trong khi đó bậc thềm Tháp cố Hòa Thượng Hữu Nhem dù được tu sửa, nhưng vẫn bị xuống cấp, nền bị lún. Sân chùa, đường nội bộ thường xuyên ngập nước, bong tróc…

Năm 2024, UBND tỉnh Cà Mau đã có quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tu bổ di tích lịch sử quốc gia Chùa Cao Dân. Với hạng mục chính là nâng cấp, cải tạo sân đường nội bộ gần 700 triệu đồng, do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư.

Chùa Cao Dân được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử quốc gia năm 2017. Cũng như nhiều ngôi chùa Nam tông Khmer khác tại Cà Mau, Chùa Cao Dân cũng có truyền thống cách mạng lâu đời, nơi nuôi giấu cán bộ hoạt động trong hai cuộc kháng chiến. Rất nhiều vị sư ở Chùa Cao Dân đã trưởng thành trong cách mạng, không ít trong số đó trở thành cán bộ chủ chốt.

