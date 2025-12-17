Cà Mau nối lại giải đua ghe ngo sau hơn 10 năm gián đoạn

TPO - Sau hơn 10 năm gián đoạn, dừng tổ chức, giải đua ghe ngo chính thức được Cà Mau khôi phục lại, hứa hẹn mang đến không khí sôi động trên sông nước Phước Long dịp cuối năm. Để tổ chức giải, lực lượng chức năng cũng cấm luồng giao thông thủy trên tuyến kênh Cái Côn - Quản Lộ Phụng Hiệp từ 7-14h ngày 21/12.

UBND tỉnh Cà Mau vừa thống nhất cho UBND xã Phước Long tổ chức giải đua ghe ngo chào mừng 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025). Giải được nối lại sau 11 năm (dừng từ năm 2014), tỉnh Cà Mau tổ chức lại giải đua ghe ngo - môn thể thao truyền thống giàu bản sắc văn hoá sông nước của đồng bào Khmer Nam bộ.

Chiếc ghe ngo chùa Cao Dân (áo vàng) ở xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau được đóng mới năm 2024 sau hơn 10 năm vắng bóng trên đường đua, kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo kế hoạch giải đua ghe ngho năm nay của UBND xã Phước Long, giải sẽ khai mạc lúc 7h ngày 21/12/2025, với sự tham gia của 12 đội ghe nam, trong đó có 8 đội của Cà Mau và 4 đội đến từ Cần Thơ, An Giang. Các đội sẽ tranh tài ở cự ly 1 km.

Ban tổ chức sẽ trao cờ và tiền thưởng 70 triệu đồng cho đội đạt giải Nhất, 50 triệu đồng cho giải Nhì và 30 triệu đồng cho giải Ba. Ngoài ra, mỗi đội ghe tham dự giải được hỗ trợ 10 triệu đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa và ngân sách tỉnh.

UBND xã Phước Long cho biết, giải đua ghe ngo được tổ chức nhằm tôn vinh những nét đẹp truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt văn hoá, tinh thần của đồng bào, thể hiện đoàn kết dân tộc.

Để tổ chức giải, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam đã thông báo cấm luồng giao thông thủy trên tuyến kênh Cái Côn - Quản Lộ Phụng Hiệp từ 7-14h ngày 21/12.