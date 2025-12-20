Chính thức công nhận tri thức chế biến và thưởng thức chả cá Lã Vọng là di sản văn hóa phi vật thể

TPO - Tri thức chế biến và thưởng thức chả cá Lã Vọng chính thức được ghi danh vào danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể, lễ công bố quyết định diễn ra tối 19/12. Chủ thể sáng tạo của di sản là gia đình họ Đoàn tại số 14 phố Hàng Sơn (nay là 14 phố Chả Cá, phường Hoàn Kiếm).

Sự kiện khai mạc Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 diễn ra tối 19/12 tại Công viên Thống nhất (Hà Nội). Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Hà Nội Lê Thị Ánh Mai nhấn mạnh Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô.

Ẩm thực được xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng, phát huy và biến di sản thành “tài sản”, nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa một cách bền vững. Lễ hội văn hóa ẩm thực là minh chứng sinh động cho chủ trương đúng đắn đó.

Phó Giám đốc Sở VH-TT Lê Thị Ánh Mai phát biểu tại buổi lễ.

Từ Hà Nội 36 phố phường đến một Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, với sự giao thoa, kết tinh của văn hóa xứ Đoài và nhiều vùng miền, ẩm thực Hà Nội đã trở nên phong phú, đa dạng, vừa tinh tế, chuẩn mực, vừa giàu sức sáng tạo. Hàng trăm di sản văn hóa phi vật thể thuộc lĩnh vực ẩm thực đã được nhận diện và đưa vào danh mục kiểm kê của thành phố.

Cũng trong lễ khai mạc tối 19/12, tri thức chế biến và thưởng thức chả cá Lã Vọng chính thức được ghi danh vào danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể. Chủ thể sáng tạo của di sản là gia đình họ Đoàn tại số 14 phố Hàng Sơn (nay là 14 phố Chả Cá, phường Hoàn Kiếm).

Công bố quyết định ghi danh với tri thức chế biến và thưởng thức chả cá Lã Vọng.

Gia đình đã gìn giữ bí quyết chế biến chả cá truyền thống qua 6 thế hệ. Theo thời gian, tri thức chế biến và thưởng thức món ăn này đã trở thành biểu tượng văn hóa ẩm thực Thủ đô. Hiện tại, ở Hà Nội, có hơn 20 cửa hàng chả cá góp phần lan tỏa món ăn tinh túy này.

“Việc ghi danh di sản văn hóa phi vật thể không chỉ là sự tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học mà còn tạo cơ sở pháp lý và phát huy các nguồn lực xã hội để di sản được trao truyền, lan tỏa và thích ứng với đời sống đương đại. Ẩm thực truyền thống được giới thiệu, quảng bá và góp phần nâng cao sinh kế cộng đồng, hình thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc”, bà Lê Thị Ánh Mai nhận định.

Các làng nghề giới thiệu tinh hoa ẩm thực địa phương.

Tại lễ hội, lãnh đạo Sở VH-TT Hà Nội, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc cùng đại biểu tham quan gian hàng. Người dân được thưởng thức nhiều món ngon đặc sắc của Hà Nội như bánh cuốn, bánh chưng, bún ốc nguội, nếm thử cỗ Bát Tràng.