Văn hóa

Google News

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính lễ Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Yên Tử

Quốc Nam

TPO - Nhân kỷ niệm 717 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng nhân dân, Phật tử leo lên núi Yên Tử để lễ Phật hoàng.

tp-quocnam-z62-0773.jpg
Chiều 20/12 (Mùng 1/11 năm Ất Tỵ), Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác Chính phủ thượng sơn Yên Tử (Khu di tích, danh thắng Yên Tử, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh) để lễ bái Phật hoàng Trần Nhân Tông nhân kỷ niệm 717 ngày Ngài nhập niết bàn. Đi cùng đoàn có bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đại diện Ban quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử và chính quyền phường Yên Tử.
tp-quocnam-z62-0742.jpg
Tại Huệ Quang Kim Tháp, Phó Thủ tướng đã đánh chuông, dâng hương nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Phật hoàng Trần Nhân Tông trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.
tp-quocnam-z62-0764.jpg
tp-quocnam-z62-0760.jpg
tp-quocnam-z62-0731.jpg
Tại đây, Phó Thủ tướng được nghe về cuộc đời, sự nghiệp tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, vua Trần Nhân Tông được ghi nhận là một trong những vị lãnh tụ kiệt xuất, anh hùng dân tộc. Đối với đạo pháp, ngài là vị vua duy nhất trên thế giới từ bỏ ngai vàng để xuất gia tu hành, đắc đạo, thống nhất Phật giáo Việt Nam, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm mang đậm bản sắc Phật giáo Việt.
tp-quocnam-z62-0673.jpg
Ngày mùng 1 tháng 11 năm Mậu Thân (1308), Phật hoàng Trần Nhân Tông tạ thế tại am Ngọa Vân, trên núi Bảo Đài, thọ 51 tuổi. Huệ Quang Kim Tháp tại núi Yên Tử là nơi lưu giữ xá lợi thiêng liêng của Phật hoàng Trần Nhân Tông.
tp-quocnam-z62-0634.jpg
tp-quocnam-z62-0652.jpg
tp-quocnam-z62-0653.jpg
tp-quocnam-z62-0667.jpg
Trong ngày hôm nay, rất đông Tăng, Ni, Phật tử, tín đồ Phật giáo, người dân và khách du lịch từ khắp nơi về Yên Tử để lễ bái Phật hoàng Trần Nhân Tông.
tp-quocnam-z62-0660.jpg
Trong đó, có nhiều du khách nước ngoài đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc... họ tỏ ra thích thú khi được tìm hiểu về cuộc đời Phật hoàng Trần Nhân Tông cũng như kho tàng văn hóa, tâm linh Ngài để lại cho hậu thế qua thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đậm đà bản sắc Việt.
tp-quocnam-z62-0614.jpg
Hàng năm Yên Tử đón 1,5-2 triệu lượt khách, trong đó đông nhất vào 3 tháng lễ hội.
tp-quocnam-z62-0701.jpg
tp-quocnam-z62-0710.jpg
tp-quocnam-z62-0718.jpg
tp-quocnam-z62-0720.jpg
Với vẻ cổ kính, trầm mặc, Yên Tử hiện lên như kinh đô của Phật giáo Việt Nam. Người dân đến đây ngoài thể hiện niềm tin tín ngưỡng là là tìm về tư tưởng cốt lõi “Phật tại tâm” - mỗi người trong tâm đều có Phật tính.
tp-quocnam-z62-0680.jpg
Với những giá trị của Ngài để lại, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc (bao gồm Yên Tử - Quảng Ninh, Vĩnh Nghiêm - Bắc Ninh, Côn Sơn - Kiếp Bạc - Hải Phòng) đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào ngày 12/7/2025 tại kỳ họp lần thứ 47.
tp-quocnam-z62-0709.jpg
Đây là di sản thế giới thứ 9 của Việt Nam, tôn vinh các giá trị đặc sắc của Phật giáo Trúc Lâm và sự giao thoa giữa con người, thiên nhiên, nhà nước trong hình thành bản sắc dân tộc Việt Nam.
tp-quocnam-z62-0700.jpg
Đại lễ tưởng niệm 717 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn năm nay được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, gắn với sự kiện đón Bằng công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới, diễn ra vào tối 20/12 tại Quảng trường Minh Tâm, phường Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh).
Quốc Nam
#Yên Tử #Phật hoàng Trần Nhân Tông #Lễ hội #Di sản UNESCO #Phật giáo Việt Nam #Thiền phái Trúc Lâm #Quảng Ninh

