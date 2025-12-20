Phó Thủ tướng Mai Văn Chính lễ Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Yên Tử

TPO - Nhân kỷ niệm 717 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng nhân dân, Phật tử leo lên núi Yên Tử để lễ Phật hoàng.