Phó Thủ tướng Mai Văn Chính lễ Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Yên Tử

TPO - Nhân kỷ niệm 717 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng nhân dân, Phật tử leo lên núi Yên Tử để lễ Phật hoàng.
Tại đây, Phó Thủ tướng được nghe về cuộc đời, sự nghiệp tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, vua Trần Nhân Tông được ghi nhận là một trong những vị lãnh tụ kiệt xuất, anh hùng dân tộc. Đối với đạo pháp, ngài là vị vua duy nhất trên thế giới từ bỏ ngai vàng để xuất gia tu hành, đắc đạo, thống nhất Phật giáo Việt Nam, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm mang đậm bản sắc Phật giáo Việt.
Trong ngày hôm nay, rất đông Tăng, Ni, Phật tử, tín đồ Phật giáo, người dân và khách du lịch từ khắp nơi về Yên Tử để lễ bái Phật hoàng Trần Nhân Tông.
Với vẻ cổ kính, trầm mặc, Yên Tử hiện lên như kinh đô của Phật giáo Việt Nam. Người dân đến đây ngoài thể hiện niềm tin tín ngưỡng là là tìm về tư tưởng cốt lõi “Phật tại tâm” - mỗi người trong tâm đều có Phật tính.