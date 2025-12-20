Lễ tưởng niệm 717 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

TPO - Đại lễ kỷ niệm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Tham dự Đại lễ kỷ niệm có ông Lại Xuân Môn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Bà Ngyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng đông đảo Tăng, Ni, Phật tử, người dân và du khách hành hương chiêm bái và lễ Phật.
Tại Đại lễ, chư tôn đức giáo phẩm, tăng, ni, phật tử đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với Đạo pháp và dân tộc.