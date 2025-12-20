Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lễ tưởng niệm 717 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Quốc Nam

TPO - Đại lễ kỷ niệm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Video toản cảnh đại lễ kỷ niệm 717 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn.
tp-quocnam-z62-0400.jpg
Ngày 19/12 (1/11 AL) tại Di tích, danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại lễ kỷ niệm 717 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (1/11/1308-1/11/2025).
quocnam-z62-0433.jpg
tp-quocnam-z62-0394.jpg
tp-quocnam-z62-0431.jpg
tp-quocnam-z62-0357.jpg
Tham dự Đại lễ kỷ niệm có ông Lại Xuân Môn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Bà Ngyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng đông đảo Tăng, Ni, Phật tử, người dân và du khách hành hương chiêm bái và lễ Phật.
tp-quocnam-z62-0522.jpg
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, tăng, ni, phật tử và nhân dân đã cùng tưởng niệm, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tôn vinh công đức to lớn của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông, vị vua anh hùng của dân tộc, người đã lãnh đạo quân và dân nhà Trần hai lần đánh bại giặc Nguyên Mông xâm lược vào các năm 1285 và 1288, bảo vệ vững chắc non sông Đại Việt.
tp-quocnam-z62-0441.jpg
Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam đã ôn lại lịch sử cuộc đời tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông.
tp-quocnam-z62-0383.jpg
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, vua Trần Nhân Tông được ghi nhận là một trong những vị lãnh tụ kiệt xuất, anh hùng dân tộc. Đối với đạo pháp, ngài là vị vua duy nhất trên thế giới từ bỏ ngai vàng để xuất gia tu hành, đắc đạo, thống nhất Phật giáo Việt Nam, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm mang đậm bản sắc Phật giáo Việt.
tp-quocnam-z62-0564.jpg
Từ ngôi vua, ngài đã nhường ngôi cho con, xuất gia tu hành, hợp nhất các dòng thiền, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - dòng thiền thuần Việt mang tư tưởng nhập thế, gắn đạo với đời, đưa Yên Tử trở thành Kinh đô Phật giáo của quốc gia Đại Việt.
tp-quocnam-z62-0537.jpg
Lịch sử dân tộc ghi nhận Phật hoàng Trần Nhân Tông là vị minh quân, anh hùng dân tộc, nhà văn hóa, nhà tư tưởng lớn và là bậc tu hành giác ngộ, người sáng lập Phật giáo Trúc Lâm - dòng Phật giáo mang đậm bản sắc Việt Nam. Ngài được các thế hệ nhân dân tôn kính suy tôn là Vua Phật Việt Nam.
tp-quocnam-z62-0580.jpg
tp-quocnam-z62-0514.jpg
tp-quocnam-z62-0575.jpg
tp-quocnam-z62-0408.jpg
Tại Đại lễ, chư tôn đức giáo phẩm, tăng, ni, phật tử đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với Đạo pháp và dân tộc.
tp-quocnam-z62-0479.jpg
Đồng thời cầu nguyện quốc thái dân an, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, hòa hợp tôn giáo, gìn giữ truyền thống tự lực, tự cường, góp phần thực hiện lý tưởng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh.
tp-quocnam-z62-0553.jpg
Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử, Phật giáo Trúc Lâm đã để lại kho tàng di sản vật thể và phi vật thể đồ sộ với hệ thống di tích, các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị to lớn, trở thành tài sản văn hóa quý báu của dân tộc.
tp-quocnam-z62-0381.jpg
Không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo - tâm linh sâu sắc, Phật giáo Trúc Lâm và di sản của Phật hoàng Trần Nhân Tông còn góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, ý nghĩa và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị của di tích.
tp-quocnam-z62-0547.jpg
Đại lễ tưởng niệm 717 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn năm nay được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, gắn với sự kiện đón Bằng công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới, diễn ra vào tối 20/12 tại Quảng trường Minh Tâm, phường Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh).
tp-quocnam-z62-0575.jpg
Việc quần thể di tích vừa được UNESCO ghi danh tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc và sức sống bền vững của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử trong đời sống đương đại, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và di sản văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Quốc Nam
#Phật hoàng Trần Nhân Tông #Yên Tử #di sản UNESCO #Phật giáo Trúc Lâm #Lễ tưởng niệm #Văn hóa Việt Nam #Di sản thế giới

