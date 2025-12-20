Lễ tưởng niệm 717 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

TPO - Đại lễ kỷ niệm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.