Ngồi thiền và đón bình minh trên non thiêng Yên Tử

TPO - Trong không khí buổi sớm bình minh của tiết trời thu, người dân và du khách cùng tín đồ Phật giáo cùng nhau tản bộ lên chùa Đồng, ngồi thiền và đón bình minh ngày mới trên non thiêng Yên Tử.