Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Ngồi thiền và đón bình minh trên non thiêng Yên Tử

Quốc Nam

TPO - Trong không khí buổi sớm bình minh của tiết trời thu, người dân và du khách cùng tín đồ Phật giáo cùng nhau tản bộ lên chùa Đồng, ngồi thiền và đón bình minh ngày mới trên non thiêng Yên Tử.

tp-quocnam-dji-0326.jpg
Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Hội nhà báo tỉnh và phường Yên Tử tổ chức tour trải nghiệm thiền trà Bình minh trên đỉnh chùa Đồng thuộc dãy núi Yên Tử, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh. Đây là tour trải nghiệm đặc biệt nằm trong chương trình trảy hội Thu Yên Tử Sắc thu thiền định nhằm giới thiệu, quảng bá không gian linh thiêng của non thiêng Yên Tử - Di sản văn hóa thế giới của UNESCO. Tham dự tour trải nghiệm có lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng.
tp-quocnam-z62-9095.jpg
tp-quocnam-z62-9091.jpg
tp-quocnam-z62-9079.jpg
Ngay từ sáng sớm, trong màn sương mù huyền ảo những du khách đã bắt đầu hành hương chinh phục chùa Đồng (nằm trên đỉnh núi Yên Tử có độ cao 1.068 m so với mực nước biển). Đây là ngôi chùa nổi tiếng nhất trong quần thể di tích danh thắng Yên Tử, là đích đến của mọi tăng ni, phật tử, du khách thập phương khi hành hương về đất thiêng Yên Tử.
tp-quocnam-z62-9161.jpg
tp-quocnam-z62-9159.jpg
tp-quocnam-z62-9155.jpg
tp-quocnam-z62-9137.jpg
Người dân, du khách và tín đồ Phật giáo băng qua con đường dài khoảng 6 km từ suối Giải Oan lên đến đỉnh chùa Đồng, mỗi bước hành hương trên con đường xuyên qua rừng quốc gia Yên Tử đều ghi dấu chân xưa Phật hoàng Trần Nhân Tông cùng tăng, ni Phật giáo hành hương lên đỉnh chùa Đồng.
tp-quocnam-dji-20251005064635-0554-d-hdr-edit.jpg
Trải qua hành trình leo núi vất vả, đỉnh chùa Đồng ẩn hiện, lấp ló trong màn sương sớm.
tp-quocnam-z62-8779.jpg
tp-quocnam-z62-9099.jpg
tp-quocnam-z62-8776.jpg
tp-quocnam-z62-8843.jpg
Trong ánh mặt trời hòa cùng với sương sớm, Toạ thiền trên chùa Đồng mang lại những giây phút tĩnh tâm, lắng đọng, kết nối với những triết lý của Phật giáo.
tp-quocnam-z62-8922.jpg
Người dân và du khách tọa thiền tận hưởng không gian đất trời khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện.
tp-quocnam-z62-8816.jpg
Nhiều nhiếp ảnh gia cũng tranh thủ buổi sớm mùa thu để sáng tác nghệ thuật. Ông Nguyễn Hải Huy, Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh, thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh, cho biết ông đã nhiều lần chụp ảnh tại Yên Tử nhưng lần này được chụp ảnh vào buổi sớm trên non thiêng Yên Tử mang lại cho ông nhiều cảm xúc.
tp-quocnam-dji-20251005064300-0495-d-hdr-edit.jpg
tp-quocnam-dji-20251005063957-0470-d.jpg
Biển mây trùng điệp phủ trắng đỉnh chùa Đồng, những tia nắng đầu tiên của ngày mới rót xuống, thấp thoáng những ngôi chùa cổ trầm mặc dưới tán cây hàng trăm năm tuổi của rừng quốc gia Yên Tử.
tp-quocnam-z62-9052.jpg
tp-quocnam-z62-8868.jpg
tp-quocnam-z62-8797.jpg
Sau khi thiền định chào bình minh, người dân và du khách dâng hương tưởng, đọc kinh nhớ Phật hoàng Trần Nhân Tông trên đỉnh chùa Đồng.
tp-quocnam-z62-8864.jpg
tp-quocnam-z62-9133.jpg
tp-quocnam-z62-9134.jpg
Du khách đến từ Hà Nội, cho biết lần thứ 2 đến Yên Tử, chinh phục đỉnh chùa Đồng nhưng đây là lần thứ 2 lên đến non thiêng Yên Tử vào sáng sớm để ngắm bình minh. "Cảm xúc rất thanh tịnh, em cùng nhóm bạn cùng nhau tụng kinh cầu mong Quốc thái dân an và bản thân chúng em có thật nhiều sức khỏe", du khách chia sẻ.
tp-quocnam-z62-8966.jpg
Chùa Đồng còn có tên Thiên Trúc tự (chùa Cõi Phật) nằm ở đỉnh cao nhất dãy núi thiêng Yên Tử. Đây là ngôi chùa trên đỉnh núi được làm bằng đồng lớn nhất châu Á.
tp-quocnam-z62-8873.jpg
Chùa đã được trùng tu, tôn tạo nhiều lần, lần cuối cùng vào năm 2006. Hệ thống tượng Phật trong chùa gồm một pho tượng Phật Thích Ca và 3 pho tượng Tam Tổ Trúc Lâm. Tượng có kích thước cao trung bình từ 0,45-0,87 m tọa trên đài sen.
Quốc Nam
#Yên Tử #thiền đón bình minh #Chùa Đồng #du lịch tâm linh #di sản UNESCO #Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ninh #Phật giáo

Xem thêm

Cùng chuyên mục