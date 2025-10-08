Ngồi thiền và đón bình minh trên non thiêng Yên Tử

TPO - Trong không khí buổi sớm bình minh của tiết trời thu, người dân và du khách cùng tín đồ Phật giáo cùng nhau tản bộ lên chùa Đồng, ngồi thiền và đón bình minh ngày mới trên non thiêng Yên Tử.
Ngay từ sáng sớm, trong màn sương mù huyền ảo những du khách đã bắt đầu hành hương chinh phục chùa Đồng (nằm trên đỉnh núi Yên Tử có độ cao 1.068 m so với mực nước biển). Đây là ngôi chùa nổi tiếng nhất trong quần thể di tích danh thắng Yên Tử, là đích đến của mọi tăng ni, phật tử, du khách thập phương khi hành hương về đất thiêng Yên Tử.
Người dân, du khách và tín đồ Phật giáo băng qua con đường dài khoảng 6 km từ suối Giải Oan lên đến đỉnh chùa Đồng, mỗi bước hành hương trên con đường xuyên qua rừng quốc gia Yên Tử đều ghi dấu chân xưa Phật hoàng Trần Nhân Tông cùng tăng, ni Phật giáo hành hương lên đỉnh chùa Đồng.
Trong ánh mặt trời hòa cùng với sương sớm, Toạ thiền trên chùa Đồng mang lại những giây phút tĩnh tâm, lắng đọng, kết nối với những triết lý của Phật giáo.
Biển mây trùng điệp phủ trắng đỉnh chùa Đồng, những tia nắng đầu tiên của ngày mới rót xuống, thấp thoáng những ngôi chùa cổ trầm mặc dưới tán cây hàng trăm năm tuổi của rừng quốc gia Yên Tử.
Sau khi thiền định chào bình minh, người dân và du khách dâng hương tưởng, đọc kinh nhớ Phật hoàng Trần Nhân Tông trên đỉnh chùa Đồng.
Du khách đến từ Hà Nội, cho biết lần thứ 2 đến Yên Tử, chinh phục đỉnh chùa Đồng nhưng đây là lần thứ 2 lên đến non thiêng Yên Tử vào sáng sớm để ngắm bình minh. "Cảm xúc rất thanh tịnh, em cùng nhóm bạn cùng nhau tụng kinh cầu mong Quốc thái dân an và bản thân chúng em có thật nhiều sức khỏe", du khách chia sẻ.