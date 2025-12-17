Tư duy tích hợp Văn hoá – Thể thao – Du lịch: Chìa khoá để Nghệ An bứt phá đến năm 2045

Trong bối cảnh “kinh tế trải nghiệm” và “kinh tế sáng tạo” đang trở thành xu hướng chủ đạo trên thế giới, Nghệ An đứng trước cơ hội lớn để chuyển hoá lợi thế văn hoá, thể thao và du lịch thành động lực phát triển bền vững. Xung quanh tư duy tích hợp ba lĩnh vực này với tầm nhìn đến năm 2045, Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng, Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group, để làm rõ những tiềm năng, khoảng trống và hướng đi chiến lược cho Nghệ An trong giai đoạn tới.

Phóng viên (PV): Thưa ông, trong bối cảnh “kinh tế trải nghiệm” và “kinh tế sáng tạo” đang trở thành xu thế toàn cầu, ông nhìn nhận vị thế của Nghệ An như thế nào?

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng: Thế giới đang chuyển rất nhanh sang mô hình phát triển dựa trên trải nghiệm, cảm xúc và sáng tạo. Những địa phương có nền tảng văn hóa sâu dày, thiên nhiên đa dạng và con người năng động sẽ nắm lợi thế đặc biệt.

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng, Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group.

Nghệ An là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, hội tụ đầy đủ các yếu tố đó: văn hóa – lịch sử đặc sắc, truyền thống cách mạng, cảnh quan hài hòa giữa biển – rừng – đồng bằng – núi cao. Nếu biết khai thác đúng cách, Nghệ An hoàn toàn có thể trở thành trung tâm văn hóa – thể thao – du lịch mới của Bắc Trung Bộ, từng bước hội nhập khu vực và quốc tế.

PV: Vậy đâu là những “điểm nghẽn” khiến Nghệ An chưa tạo được bứt phá mạnh mẽ?

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng: Thực tế, Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực: lượng khách du lịch tăng nhanh, hạ tầng giao thông được cải thiện, phong trào thể thao quần chúng phát triển, đời sống văn hóa phong phú. Tuy nhiên, khi nhìn dưới góc độ hệ sinh thái, chúng tôi cho rằng ba trụ cột Văn hóa – Thể thao – Du lịch vẫn đang “đứng cạnh nhau” nhiều hơn là “vận hành cùng nhau”.

Cụ thể: Văn hóa rất dồi dào nhưng chưa được kể bằng ngôn ngữ mới để trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn. Các sự kiện thể thao thu hút đông người nhưng chưa được thiết kế thành tour hay chuỗi trải nghiệm. Du lịch tăng về lượng khách nhưng thiếu sản phẩm độc đáo để kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu. Nói cách khác, Nghệ An có nhiều “viên ngọc thô”, nhưng cần một tư duy tích hợp để mài giũa, kết nối và đánh thức toàn bộ tiềm năng đó.

PV: Ông nhiều lần nhấn mạnh “tư duy tích hợp”. Vậy tư duy này được hiểu như thế nào?

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng: Tư duy tích hợp không chỉ là một cách làm, mà là yêu cầu tất yếu của thời đại. Chúng tôi đề xuất ba nguyên lý cốt lõi:

Thứ nhất, văn hóa là linh hồn, là điểm tựa bản sắc của mọi sản phẩm du lịch. Văn hóa tạo ra sự khác biệt để du khách nhớ và muốn quay lại Nghệ An.

Thứ hai, thể thao là động lực, tạo năng lượng và hiệu ứng lan tỏa. Một giải chạy địa hình, một giải bóng đá bãi biển hay một tour xe đạp đều có sức hút rất lớn, nhất là với giới trẻ.

Hoàng Gia Phát Group làm việc và tặng quà cho các tổ chức thiện nguyện quốc tế.

Thứ ba, du lịch là bệ đỡ, là không gian để văn hóa và thể thao trở thành trải nghiệm kinh tế có giá trị gia tăng cao. Từ đó, Nghệ An cần chuyển từ “quy hoạch theo ngành” sang “quy hoạch theo trải nghiệm”, từ “làm du lịch dựa trên tài nguyên” sang “làm du lịch dựa trên câu chuyện và công nghệ”.

PV: Cụ thể hóa tư duy đó, Hoàng Gia Phát đề xuất mô hình nào cho Nghệ An?

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng: Chúng tôi đề xuất mô hình 4 trụ cột tích hợp Văn hóa – Thể thao – Du lịch.

Trụ cột thứ nhất là chuỗi sự kiện thể thao 4 mùa, trong đó mỗi giải thể thao được thiết kế như một tour du lịch trọn vẹn. Ví dụ: Quý I là giải chạy địa hình miền Tây Nghệ An, gắn với khám phá rừng Pù Mát và bản làng dân tộc. Quý II là các giải quần vợt, bóng đá bãi biển tại Cửa Lò – Bãi Lữ. Quý III là giải chạy “Đường về Kim Liên”, kết nối thể thao với hành trình về quê hương Bác Hồ. Quý IV là các hoạt động xe đạp, trekking theo tuyến đền – suối – thác.

Trụ cột thứ hai là chương trình “Thế hệ trẻ – Đại sứ Văn minh Xứ Nghệ”, thông qua các cuộc thi kể chuyện, video, podcast về quê hương, gắn với trường học và câu lạc bộ thanh thiếu niên.

Trụ cột thứ ba là xây dựng thư viện số và hệ thống storytelling toàn tỉnh, mỗi điểm đến có mã QR với đầy đủ câu chuyện, hình ảnh, âm thanh, video, tạo trải nghiệm hiện đại cho du khách.

Trụ cột thứ tư là xây dựng lịch Văn hóa – Thể thao – Du lịch Nghệ An 4 mùa, công bố hàng năm để doanh nghiệp chủ động sản phẩm, du khách có lý do quay lại thường xuyên và truyền thông được triển khai đồng bộ.

Hoàng Gia Phát Group phối hợp Báo Tiền Phong trao tặng quà cho hoàn cảnh khó khăn ở phường Cửa Lò, Nghệ An.

Điều Hoàng Gia Phát mong muốn là đóng góp dài hơi cho Nghệ An, không chạy theo những sự kiện ngắn hạn, rầm rộ rồi kết thúc. Chúng tôi tin rằng, chỉ khi có sự kết hợp chặt chẽ giữa Nhà nước – Doanh nghiệp – Người dân thì mô hình tích hợp Văn hóa – Thể thao – Du lịch mới vận hành bền vững. Nhà nước đóng vai trò định hướng, tạo cơ chế và hạ tầng; doanh nghiệp chủ động sáng tạo sản phẩm, tổ chức thị trường; người dân là chủ thể văn hóa, là người giữ hồn bản sắc và trực tiếp thụ hưởng thành quả.

Về phía Hoàng Gia Phát, chúng tôi xác định mình không phải “người làm thay” mà là đơn vị kết nối, đồng hành và dẫn dắt cách tiếp cận mới. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra giá trị bền vững cho Nghệ An: du khách quay lại nhiều lần, người trẻ tự hào kể câu chuyện quê hương, kinh tế địa phương được nuôi dưỡng lâu dài chứ không chỉ tăng trưởng bằng những con số sự kiện trong ngắn hạn.

PV: Lộ trình triển khai mô hình này được tính toán ra sao?

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng: Giai đoạn 2025 – 2026 sẽ thí điểm tại các địa bàn tiêu biểu như Nam Đàn, Cửa Lò, Con Cuông; tổ chức một số giải thể thao mẫu; chuẩn hóa thư viện số và khởi động chương trình đại sứ trẻ.

Giai đoạn 2027 – 2030 sẽ mở rộng toàn tỉnh, xây dựng chuỗi sự kiện 4 mùa thành thương hiệu khu vực và liên kết với các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Tầm nhìn đến 2045 là hoàn thiện hệ sinh thái nội dung số – thể thao – du lịch, đưa Nghệ An trở thành trung tâm du lịch trải nghiệm, văn hóa và thể thao của khu vực, với một “bản sắc số Nghệ An” rõ nét.

PV: Cuối cùng, để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Hoàng Gia Phát có những kiến nghị gì và cam kết đồng hành với Nghệ An như thế nào?

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng: Chúng tôi kiến nghị xây dựng Đề án tổng thể Văn hóa – Thể thao – Du lịch Nghệ An đến năm 2045; cho phép thí điểm mô hình hợp tác 4P (Public – Private – People – Platform) tại Nam Đàn và Con Cuông; đặt hàng doanh nghiệp thực hiện bản đồ số, thư viện số và chuỗi giải thể thao; thành lập Quỹ Xã hội hóa Văn hóa – Thể thao – Du lịch; đồng thời đưa chương trình “Tự hào Xứ Nghệ” vào nhà trường thông qua kể chuyện và trải nghiệm số.

Chúng tôi cam kết đồng hành lâu dài thông qua tài trợ bản đồ văn hóa – du lịch số, đồng tổ chức các giải thể thao thường niên, số hóa tư liệu – câu chuyện quê hương và đào tạo kỹ năng storytelling, truyền thông số cho cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Chúng tôi tin rằng, khi Văn hóa – Thể thao – Du lịch thực sự hòa làm một, Nghệ An sẽ có một động lực phát triển mới, bền vững và khác biệt trên bản đồ khu vực và quốc tế.

PV: Xin cảm ơn ông!