Bức tranh hoa sen 54 dân tộc xác lập kỷ lục Việt Nam

TPO - Tối 23/12, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục cho bức tranh tô màu với chủ đề hoa sen 54 dân tộc Việt Nam được thực hiện qua các tỉnh thành, do học sinh đến từ nhiều dân tộc khác nhau tham gia nhất. Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam nhấn mạnh quy trình thẩm định kỷ lục diễn ra nghiêm ngặt.

Hơn một năm làm âm nhạc thiện nguyện

Tối 23/12, tại TPHCM, ca sĩ Phúc Anh tổng kết dự án âm nhạc kết hợp thiện nguyện 54 dân tộc Việt Nam do cô thực hiện suốt một năm qua. Dự án khởi động giữa năm 2024, xuất phát từ ý tưởng của ca sĩ Phúc Anh về một hành trình âm nhạc thiện nguyện kết nối cộng đồng, tôn vinh bản sắc văn hóa.

Trong hơn một năm, nữ ca sĩ đi qua hàng chục tỉnh thành từ vùng cao Tuyên Quang đến miền Trung nắng gió như Thanh Hóa, Quảng Trị, Nghệ An rồi tiếp tục xuôi về miền Nam, miền Tây.

Hành trình ấy vượt qua suối sâu, leo qua những con dốc đá lở, băng rừng giữa cơn bão nhiệt đới. Có những nơi chỉ có vài trăm người dân sinh sống, đường đi hẹp đến mức xe không thể vào, ê-kíp phải đi bộ hàng giờ để tiếp cận bản làng.

Ca sĩ Phúc Anh bên tác phẩm hội họa đặc biệt được tạo nên từ chuyến đi thiện nguyện.

Chuyến đi tìm đến người Kinh ở đồng bằng, người Chăm ở miền duyên hải, đến đồng bào người Mông, Dao, Thái, Tày và người Ơ Đu - dân tộc ít người nhất Việt Nam - chỉ còn khoảng hơn 400 nhân khẩu ở tỉnh Nghệ An.

Từ hành trình đó, hàng loạt sản phẩm âm nhạc đầy ý nghĩa đã ra đời như Trẻ vùng cao, Ta từ đâu tới, Mẹ cò. Tổng kết lại chuyến đi, ca sĩ chia sẻ: "Mỗi bài hát là câu chuyện nhỏ, ghi lại hơi thở đời sống, phong tục và tinh thần của các dân tộc Việt Nam qua lăng kính âm nhạc giàu chất điện ảnh của Phúc Anh. Tôi muốn dùng âm nhạc kể lại những điều mình thấy, để mỗi khán giả dù ở nơi xa vẫn cảm nhận được nhịp sống, nụ cười và lòng nhân hậu của đồng bào. Dự án này không phải để tôi đứng ở trung tâm, mà để mỗi dân tộc được kể câu chuyện của chính họ".

Những bức hình ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của hành trình.

Những câu chuyện dọc đường được Phúc Anh kể lại khiến nhiều người xúc động. Đó là kỷ niệm tại vùng biên giới Mèo (Thanh Hóa), khi một bé trai tiểu học dành dụm 10.000 đồng tiền ăn sáng tặng ca sĩ làm kỷ niệm.

“Lúc đó tôi nhận ra bản thân cứ nghĩ mình là người cho đi, nhưng thực ra mình mới là người nhận lại. Nhận lại bài học về sự bao dung, khiêm nhường và yêu thương vô điều kiện từ những đứa trẻ,” Phúc Anh chia sẻ.

Tranh hoa sen về 54 dân tộc lập kỷ lục

Tại mỗi vùng đất, Phúc Anh tìm gặp đại diện là các em nhỏ, học sinh đến từ một trong 54 dân tộc anh em để cùng nhau tô lên bức tranh hoa sen - biểu tượng của dự án. Mỗi cánh hoa mang một gam màu riêng, tượng trưng cho bản sắc văn hóa, niềm tự hào và tinh thần đoàn kết của từng dân tộc. Tác phẩm hoàn thiện sau hơn một năm, trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần kết nối không biên giới.

Tranh hoa sen được đấu giá để nối dài sứ mệnh nhân ái.

Giải đáp thắc mắc về sự đồng đều lạ thường của bức tranh, ê-kíp cho biết mỗi em nhỏ chỉ góp một nét vẽ, màu sắc nhỏ. Họa sĩ Quang Thành là người hiệu chỉnh cuối cùng để tạo nên sự hài hòa, nhưng hồn cốt của bức tranh vẫn là những nét vẽ ngây ngô, mồ hôi và bụi đường sau chuyến hành trình xuyên Việt.

Tác phẩm được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục bức tranh tô màu với chủ đề hoa sen 54 dân tộc Việt Nam được thực hiện qua các tỉnh thành, do học sinh đến từ nhiều dân tộc khác nhau tham gia nhất.

Ca sĩ Phúc Anh biểu diễn cùng khách mời.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam nhấn mạnh quy trình thẩm định kỷ lục diễn ra nghiêm ngặt. Mỗi nét vẽ đều có sự xác nhận của chính quyền địa phương và nhà trường nơi các em học sinh theo học. Kỷ lục không chỉ đo đếm bằng kích thước, mà được định giá bằng thông điệp nhân văn sâu sắc.

Sau phần công bố kỷ lục, chương trình tổng kết dự án tiến hành đấu giá bức tranh hoa sen. Toàn bộ số tiền thu được tiếp tục được phục vụ cho các hoạt động hỗ trợ giáo dục cho học sinh, sinh viên của 54 dân tộc.