Hàng nghìn người đổ về Yên Tử khai mạc Lễ hội mùa thu

TPO - Lễ hội Yên Tử mùa thu do phường Yên Tử tổ chức nhằm gửi người dân và khách du lịch thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm Tự hào về di sản - Sống cùng di sản - Làm giàu từ di sản, đưa Yên Tử trở thành điểm du lịch 4 mùa.
Trong chương trình khai mạc, các đại biểu và du khách được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn, mang đậm nét văn hoá truyền thống.
Cùng với đó, người dân và du khách cùng tăng ni, phật tử và nhân dân thực hiện nghi lễ cầu Quốc thái dân an.
Nhiều hoạt động trò chơi dân gian diễn ra thu hút được đông đảo khách du lịch và người dân tham dự, đặc biệt là trẻ nhỏ.
Nhân dịp này phường Yên Tử cũng đưa vào hoạt động tour trải nghiệm leo núi Yên Tử vào buổi sớm và ngồi thiền, ngắm bình minh trên đỉnh Chùa Đông (ngôi chùa cao nhất trong hệ thống chùa Yên Tử nằm ở độ cao 1.068 m).
"Em đã đến Yên Tử nhiều lần nhưng thường vào mùa xuân, đây là lần đầu tiên em chinh phục đỉnh thiêng Yên Tử vào mùa thu, không khí mát mẻ, đặc biệt trời trong xanh và những biển mây trôi ngay dưới thung lũng, thật hùng vĩ", Phương chia sẻ.
Theo đại diện phường Yên Tử, trong thời gian tới, phường tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội đặc biệt là nhiều chương trình liên kết với nhà trường để học sinh có thể tìm hiểu về giá trị cốt lõi của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.