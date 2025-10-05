Hàng nghìn người đổ về Yên Tử khai mạc Lễ hội mùa thu

TPO - Lễ hội Yên Tử mùa thu do phường Yên Tử tổ chức nhằm gửi người dân và khách du lịch thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm Tự hào về di sản - Sống cùng di sản - Làm giàu từ di sản, đưa Yên Tử trở thành điểm du lịch 4 mùa.