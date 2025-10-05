Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Hàng nghìn người đổ về Yên Tử khai mạc Lễ hội mùa thu

Quốc Nam

TPO - Lễ hội Yên Tử mùa thu do phường Yên Tử tổ chức nhằm gửi người dân và khách du lịch thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm Tự hào về di sản - Sống cùng di sản - Làm giàu từ di sản, đưa Yên Tử trở thành điểm du lịch 4 mùa.

tp-quocnam-z62-9266.jpg
Sáng 5/10, tại Cung Trúc Lâm, Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, UBND phường Yên Tử phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, Hội Nhà báo, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức khai mạc Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 với chủ đề Sắc thu thiền định.
tp-quocnam-z62-9171.jpg
Lễ hội được tổ chức trong bối cảnh quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (7/2025). Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
tp-quocnam-z62-9274.jpg
Ông Phạm Xuân Thành - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử, Phó Ban tổ chức lễ hội - cho biết Lễ hội Yên Tử mùa thu chính là hành động cụ thể hóa Nghị quyết số 12-NQ/ĐU ngày 23/9/2025 của Đảng ủy phường Yên Tử về phát triển dịch vụ, du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản gắn với bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Yên Tử. Sự kiện khẳng định khát vọng đưa Yên Tử trở thành trung tâm du lịch - văn hóa - sinh thái hàng đầu quốc gia, phấn đấu đến năm 2030 đón từ 1,5 triệu lượt khách/năm, doanh thu du lịch trên 1.000 tỷ đồng.
tp-quocnam-z62-9252.jpg
tp-quocnam-z62-9236.jpg
tp-quocnam-z62-9226.jpg
tp-quocnam-z62-9239.jpg
Trong chương trình khai mạc, các đại biểu và du khách được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn, mang đậm nét văn hoá truyền thống.
tp-quocnam-z62-9328.jpg
tp-quocnam-z62-9342.jpg
tp-quocnam-z62-9170.jpg
tp-quocnam-z62-9321.jpg
Cùng với đó, người dân và du khách cùng tăng ni, phật tử và nhân dân thực hiện nghi lễ cầu Quốc thái dân an.
tp-quocnam-z62-9325.jpg
Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 sẽ được diễn ra từ nay đến hết tháng 12 với hàng loạt hoạt động như Giải chạy Chạm vùng di sản, giải cờ tướng, lễ hội Bonsai và sinh vật cảnh, các chương trình nghệ thuật Diệu âm Yên Tử, lễ tưởng niệm 717 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn.
tp-quocnam-z62-8652.jpg
tp-quocnam-z62-8576.jpg
tp-quocnam-z62-8425.jpg
Nhiều hoạt động trò chơi dân gian diễn ra thu hút được đông đảo khách du lịch và người dân tham dự, đặc biệt là trẻ nhỏ.
tp-quocnam-z62-8998.jpg
tp-quocnam-z62-9055.jpg
tp-quocnam-z62-8834.jpg
Nhân dịp này phường Yên Tử cũng đưa vào hoạt động tour trải nghiệm leo núi Yên Tử vào buổi sớm và ngồi thiền, ngắm bình minh trên đỉnh Chùa Đông (ngôi chùa cao nhất trong hệ thống chùa Yên Tử nằm ở độ cao 1.068 m).
tp-quocnam-z62-9344.jpg
Nguyễn Phương (trú ở Hà Nội), cho biết đây là lần đầu đến và trải nghiệm tham quan Yên Tử vào mùa thu.
tp-quocnam-z62-9133.jpg
tp-quocnam-z62-9162.jpg
"Em đã đến Yên Tử nhiều lần nhưng thường vào mùa xuân, đây là lần đầu tiên em chinh phục đỉnh thiêng Yên Tử vào mùa thu, không khí mát mẻ, đặc biệt trời trong xanh và những biển mây trôi ngay dưới thung lũng, thật hùng vĩ", Phương chia sẻ.
tp-quocnam-z62-9353.jpg
Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 với chủ đề Sắc thu thiền định không chỉ là sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn lần đầu tiên do phường Yên Tử tổ chức mà còn là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm Tự hào về di sản - Sống cùng di sản - Làm giàu từ di sản.
tp-quocnam-z62-9355.jpg
Đây là bước khởi đầu quan trọng để Yên Tử hình thành thương hiệu Du lịch 4 mùa.
tp-quocnam-z62-9260.jpg
tp-quocnam-z62-9263.jpg
Theo đại diện phường Yên Tử, trong thời gian tới, phường tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội đặc biệt là nhiều chương trình liên kết với nhà trường để học sinh có thể tìm hiểu về giá trị cốt lõi của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.
Quốc Nam
