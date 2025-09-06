Độc đáo giải chạy tìm lá bồ đề ở Yên Tử

TPO - Giải chạy yêu cầu vận động viên phải thu thập lá bồ đề tại các trạm kiểm soát ngẫu nhiên để được công nhận hoàn thành. Yêu cầu này biến cuộc thi không chỉ là đua tốc độ, mà còn là hành trình thử thách thể lực, chiến lược, tinh thần khám phá.

Ngày 6/9/2025, tại Khu Di sản Yên Tử (phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh), Giải chạy Ultra Trail Yên Tử 2025 chính thức khai mạc trong không khí sôi động, với sự tham gia của hơn 1.060 vận động viên đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước và 6 vận động viên quốc tế đến từ 5 quốc gia (Trung Quốc, Anh, Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Loan).

Theo Ban Tổ chức, giải chạy năm nay không chỉ là sự kiện thể thao cộng đồng, mà còn gắn với sự kiện trọng đại khi quần thể Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Đây là hành trình kết hợp giữa rèn luyện thể lực, chinh phục thử thách và quảng bá những giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Trúc Lâm tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Các vận động viên tranh tài ở 4 cự ly 50km, 25km, 15km và 5km, với các mốc xuất phát từ 4h00 sáng đến 8h00 sáng tại trung tâm phường Yên Tử và Làng Nương Yên Tử.

Lãnh đạo sở ngành tỉnh Quảng Ninh cùng tham gia giải chạy.

Đặc biệt, Ultra Trail Yên Tử 2025 có thể thức thi đấu độc đáo: ở 50km, vận động viên phải thu thập 2 lá bồ đề tại các trạm kiểm soát ngẫu nhiên để được công nhận hoàn thành. Ở 25km, vận động viên cần thu thập 1 lá bồ đề và trình ở đích.

Điểm nhấn này biến cuộc thi không chỉ là đua tốc độ, mà còn là hành trình thử thách thể lực, chiến lược, tinh thần khám phá.

Giải chạy năm nay cũng chính thức mở màn cho Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025, hứa hẹn nhiều hoạt động văn hóa – thể thao đặc sắc. Đây là dịp để lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời tiếp nối giá trị thiêng liêng của Phật hoàng Trần Nhân Tông, đưa hình ảnh Yên Tử đến gần hơn với cộng đồng trong và ngoài nước.

Các vận động viên băng suối, vượt rừng tham gia giải chạy.

Với thông điệp “Khám phá di sản, Lan tỏa tinh hoa”, Ultra Trail Yên Tử 2025 trở thành một mùa giải đáng nhớ, kết nối tinh thần thể thao với chiều sâu văn hóa – lịch sử của miền đất Phật.

Một số hình ảnh tại giải chạy Ultra Trail Yên Tử 2025:

Giải chạy được tổ chức xuất phát nhiều cung giờ vào buổi sáng.

Những khoảnh khắc đáng nhớ của các vận động viên.

Các vận động viên vừa chạy vừa phải tìm lá bồ đề mới được công nhận hoàn thành đường đua.

Giải chạy không chỉ là sự kiện thể thao cộng đồng, mà còn gắn với sự kiện trọng đại khi quần thể Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Đây là dịp để đưa hình ảnh Yên Tử đến gần hơn với cộng đồng trong và ngoài nước.