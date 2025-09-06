Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Độc đáo giải chạy tìm lá bồ đề ở Yên Tử

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giải chạy yêu cầu vận động viên phải thu thập lá bồ đề tại các trạm kiểm soát ngẫu nhiên để được công nhận hoàn thành. Yêu cầu này biến cuộc thi không chỉ là đua tốc độ, mà còn là hành trình thử thách thể lực, chiến lược, tinh thần khám phá.

Ngày 6/9/2025, tại Khu Di sản Yên Tử (phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh), Giải chạy Ultra Trail Yên Tử 2025 chính thức khai mạc trong không khí sôi động, với sự tham gia của hơn 1.060 vận động viên đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước và 6 vận động viên quốc tế đến từ 5 quốc gia (Trung Quốc, Anh, Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Loan).

1000000868.jpg
Giải chạy quy tụ hơn 1.000 vận động viên tham dự.

Theo Ban Tổ chức, giải chạy năm nay không chỉ là sự kiện thể thao cộng đồng, mà còn gắn với sự kiện trọng đại khi quần thể Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Đây là hành trình kết hợp giữa rèn luyện thể lực, chinh phục thử thách và quảng bá những giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Trúc Lâm tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Các vận động viên tranh tài ở 4 cự ly 50km, 25km, 15km và 5km, với các mốc xuất phát từ 4h00 sáng đến 8h00 sáng tại trung tâm phường Yên Tử và Làng Nương Yên Tử.

1000000882.jpg
Lãnh đạo sở ngành tỉnh Quảng Ninh cùng tham gia giải chạy.

Đặc biệt, Ultra Trail Yên Tử 2025 có thể thức thi đấu độc đáo: ở 50km, vận động viên phải thu thập 2 lá bồ đề tại các trạm kiểm soát ngẫu nhiên để được công nhận hoàn thành. Ở 25km, vận động viên cần thu thập 1 lá bồ đề và trình ở đích.

Điểm nhấn này biến cuộc thi không chỉ là đua tốc độ, mà còn là hành trình thử thách thể lực, chiến lược, tinh thần khám phá.

Giải chạy năm nay cũng chính thức mở màn cho Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025, hứa hẹn nhiều hoạt động văn hóa – thể thao đặc sắc. Đây là dịp để lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời tiếp nối giá trị thiêng liêng của Phật hoàng Trần Nhân Tông, đưa hình ảnh Yên Tử đến gần hơn với cộng đồng trong và ngoài nước.

1000000879.jpg
Các vận động viên băng suối, vượt rừng tham gia giải chạy.

Với thông điệp “Khám phá di sản, Lan tỏa tinh hoa”, Ultra Trail Yên Tử 2025 trở thành một mùa giải đáng nhớ, kết nối tinh thần thể thao với chiều sâu văn hóa – lịch sử của miền đất Phật.

Một số hình ảnh tại giải chạy Ultra Trail Yên Tử 2025:

1000000869.jpg
1000000871.jpg
1000000870.jpg
Giải chạy được tổ chức xuất phát nhiều cung giờ vào buổi sáng.
1000000873.jpg
1000000874.jpg
1000000872.jpg
Những khoảnh khắc đáng nhớ của các vận động viên.
1000000876.jpg
Có hơn 1.000 vận động viên tham gia giải chạy.
1000000881.jpg
1000000879.jpg
1000000878.jpg
Các vận động viên vừa chạy vừa phải tìm lá bồ đề mới được công nhận hoàn thành đường đua.
1000000888.jpg
Giải chạy không chỉ là sự kiện thể thao cộng đồng, mà còn gắn với sự kiện trọng đại khi quần thể Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.
1000000887.jpg
1000000886.jpg
1000000885.jpg
1000000884.jpg
Đây là dịp để đưa hình ảnh Yên Tử đến gần hơn với cộng đồng trong và ngoài nước.
1000000883.jpg
1000000880.jpg
1000000877.jpg
1000000875.jpg
Ultra Trail Yên Tử 2025 trở thành một mùa giải đáng nhớ, kết nối tinh thần thể thao với chiều sâu văn hóa – lịch sử của miền đất Phật.
Hoàng Dương
#Ultra Trail Yên Tử #giải chạy #lá bồ đề #Yên Tử #du lịch văn hóa #thể thao cộng đồng #di sản UNESCO

Xem thêm

