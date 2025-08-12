Vietnam Airlines chính thức mở bán vé giải chạy 'Run For Love 2025'

Vietnam Airlines công bố chính thức mở bán vé tham dự giải chạy thường niên “Run For Love 2025” từ ngày 11/8/2025. Đây là năm thứ 4 liên tiếp giải chạy của Vietnam Airlines được tổ chức và sự kiện năm nay sẽ diễn ra vào ngày 28/9/2025 tại cung đường Hồ Tây, Hà Nội, hứa hẹn biến một ngày thu Hà Nội thành lễ hội thể thao – văn hóa sôi động, nơi tình yêu thương lan tỏa qua từng bước chân.

Qua nhiều mùa giải, “Run For Love” đã trở thành hành trình kết nối cộng đồng, sẻ chia yêu thương và truyền cảm hứng sống tích cực, để lại dấu ấn khó quên cho hàng nghìn người tham gia.

Tiếp nối thành công của mùa giải trước, “Run For Love 2025” dự kiến quy tụ hơn 2.000 vận động viên, tăng thêm 500 người so với năm 2024. Điểm mới năm nay là cự ly 1,5 km dành riêng cho trẻ em, bên cạnh hai cự ly truyền thống 5 km và 10 km, tạo điều kiện để mọi lứa tuổi có thể cùng tham gia, đặc biệt là các gia đình.

Giải chạy “Run For Love 2025” mở bán vé hai giai đoạn trên cổng đăng ký https://dangky.vietrunning.vn/campaign/VietnamAirlines_RunForLove2025. Ban tổ chức mở bán vé sớm (Early Bird) từ ngày 11–17/8 với giá ưu đãi lần lượt 199.000 VND cho cự ly 1,5 km, 299.000 VND cho 5 km và 399.000 VND cho 10 km. Giai đoạn mở bán chính thức (Late) từ ngày 18/8–21/9 áp dụng các mức giá tương ứng 299.000 VND, 399.000 VND và 499.000 VND. Tất cả giá vé đã bao gồm VAT.

Để khuyến khích tinh thần đồng đội, chương trình áp dụng ưu đãi mua nhóm áp dụng cho cự ly 5 km và 10 km. Theo đó, mua từ 20 vé trở lên sẽ được tặng 1 vé cự ly bất kỳ; mua từ 50 vé trở lên được tặng 2 vé cự ly bất kỳ. Đăng ký nhóm cũng rất đơn giản: Trưởng nhóm tạo nhóm trên cổng đăng ký, nhận email chứa link dành cho thành viên và link quản lý nhóm. Sau khi thanh toán, trưởng nhóm sẽ nhận được mã vé miễn phí tương ứng để gửi cho các thành viên.

Không chỉ mang đến không khí thể thao sôi động, “Run For Love 2025” còn là trải nghiệm văn hóa độc đáo giữa lòng Hà Nội. Đường chạy ven Hồ Tây trong tiết thu dịu mát được tô điểm bởi âm nhạc, nghệ thuật đường phố và các gian hàng, hoạt động tương tác, tạo nên một lễ hội rực rỡ sắc màu. Đặc biệt, giải năm nay tiếp tục chào đón khoảng 300 vận động viên khiếm thị thuộc Trung tâm hỗ trợ trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng Vietnam and Friends, những người đã để lại nhiều dấu ấn trong mùa trước. Trên đường chạy, các trò chơi, hoạt động vui nhộn, hấp dẫn dành cho thiếu nhi sẽ góp phần tăng thêm sự gắn kết và niềm vui cho người tham gia.

Với mục tiêu đưa “Run For Love” trở thành một dấu ấn mùa thu của Hà Nội, sự kiện năm nay được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ, nơi thể thao, văn hóa và tình yêu thương cùng song hành. Ban tổ chức khuyến khích cộng đồng yêu thể thao nhanh tay đăng ký để cùng hơn 2.000 vận động viên hòa mình vào một ngày thu đầy cảm xúc bên Hồ Tây, tận hưởng trọn vẹn tinh thần Chạy vì yêu thương.