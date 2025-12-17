Tiết lộ về cuốn sách của chính trị gia có số lượng bán kỷ lục

TPO - Cuốn hồi ký “Gia đình, bạn bè và đất nước” của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã bán khoảng 67.000 bản chỉ trong 2 tháng. Đây là một trong những cuốn sách của chính trị gia có số lượng bán ra cao kỷ lục.

Đây là thông tin được đại diện Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật chia sẻ tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra chiều 16/12.

Năm 2025, NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã nộp duyệt 685 bản thảo (đạt 109,4% so với cùng kỳ năm 2024, tính đến ngày 5/12). Nhiều ấn phẩm mang giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giáo dục và nâng cao trình độ, nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, phục vụ hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, với sản lượng đạt 529,5 triệu trang quy đổi.

Một trong những tác phẩm nổi bật là cuốn hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước. Cuốn sách được bạn đọc tìm mua và yêu thích nhất trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Cuốn sách tái hiện cuộc đời của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, cũng là nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris.

Cuốn sách gồm 14 chương, ghi lại những dấu ấn trong cuộc đời nhà ngoại giao từng tham gia, chứng kiến những chuyển biến thăng trầm của lịch sử, từ thời thơ ấu cho đến khi tham gia hoạt động cách mạng, những dấu mốc quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và cả khi đã nghỉ hưu, như bà đã chọn một đầu đề thật giản dị Gia đình, bạn bè và đất nước - những nguồn gốc đã tạo nên sức mạnh đặc biệt trong bà.

Bên cạnh sản phẩm truyền thống, năm 2025, NXB Chính trị quốc gia Sự thật có nhiều đổi mới như vận hành website STstore.vn, đẩy mạnh truyền thông, giới thiệu sách bằng các phương thức hiện đại như livestream, nền tảng mạng xã hội.

Hơn 700 ấn phẩm điện tử đã hiện diện trên nền tảng mới, đẩy mạnh số hóa cơ sở dữ liệu sách lý luận, chính trị. Hình thức sách nói được đẩy mạnh với hơn 210 mã QR tích hợp audio, tạo điều kiện để bạn đọc tiếp cận nội dung qua trải nghiệm nghe hiện đại. Doanh thu phát hành sách tăng 167,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá các xuất bản phẩm, hình ảnh có nhiều đổi mới, sáng tạo, được thực hiện đồng bộ, có chiều sâu, gắn với các sự kiện dưới nhiều hình thức như tọa đàm, ra mắt sách, tổ chức trưng bày, triển lãm sách, không gian văn hóa đọc… lan tỏa mạnh mẽ giá trị lý luận, chính trị, pháp luật của các xuất bản phẩm.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm - Ủy viên BCH Đảng bộ các cơ quan Đảng T.Ư, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật - cho biết năm 2026 tiếp tục xuất bản các cuốn sách, bộ sách có giá trị lý luận, tổng kết thực tiễn, chú trọng bảo đảm chất lượng các xuất bản phẩm. Công tác đổi mới nội dung, quy trình và phương thức biên tập, xuất bản theo hướng khoa học, chuẩn mực, hiện đại, đáp ứng nhu cầu bạn đọc.

Nhà xuất bản nỗ lực bảo đảm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước định hướng "mỗi trang sách phải là một hàng rào tư tưởng, mỗi công trình phải là một pháo đài lý luận có sức thuyết phục bằng tri thức, bằng khoa học, bằng lẽ phải và sự thật".