TPO - Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Mỗi trang sách phải là một “hàng rào tư tưởng”, mỗi công trình phải là một “pháo đài lý luận”, có sức thuyết phục bằng tri thức, bằng khoa học, bằng lẽ phải và sự thật.

Sáng 1/12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (05/12/1945 - 05/12/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư và lẵng hoa chúc mừng. Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: PV.

80 năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật không chỉ ghi dấu trong lịch sử xuất bản cách mạng Việt Nam, mà còn trở thành một phần không thể tách rời trong lịch sử tư tưởng của Đảng và dân tộc, góp phần quan trọng vào việc hình thành nền tảng tư tưởng, lý luận, định hình hệ giá trị tinh thần và củng cố niềm tin xã hội vào con đường phát triển đất nước mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật - đã ôn lại truyền thống vẻ vang của nhà xuất bản. Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, phát huy vai trò là cơ quan xuất bản lý luận, chính trị của T.Ư Đảng, nhà xuất bản luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững vai trò là ngọn cờ đầu trong xuất bản sách lý luận, chính trị và tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa tri thức lý luận, chính trị trong toàn xã hội.

Nhà xuất bản đã biên tập, xuất bản nhiều ấn phẩm quan trọng, có giá trị, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhiều ấn phẩm có tầm vóc lý luận và thực tiễn sâu sắc, đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức xuất bản, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng sách lý luận, chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao trình độ, nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã ôn lại truyền thống vẻ vang của nhà xuất bản.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những nỗ lực, thành tựu to lớn mà các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đạt được trong 80 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác biên tập, xuất bản, phát hành, bảo đảm sự chuẩn mực, khoa học, hiện đại - sâu sắc về lý luận nhưng đồng thời phải gần gũi, dễ tiếp nhận. Sách lý luận chính trị phải đi vào đời sống, đến với mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm, bảo đảm tính khoa học, đúng đắn về quan điểm chính trị, phục vụ hiệu quả công cuộc đổi mới, phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Ảnh: PV.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu đẩy mạnh và nâng tầm công tác nghiên cứu khoa học, xác định đây là một trụ cột chiến lược cùng với công tác biên tập - xuất bản. Nghiên cứu phải gắn chặt với tổng kết thực tiễn. Thực tiễn đang đặt ra nhiều vấn đề lý luận mới, phức tạp, đòi hỏi phải có lời giải kịp thời, thuyết phục, có cơ sở khoa học. Các ấn phẩm của Nhà xuất bản phải đóng góp trực tiếp vào việc phát triển lý luận của Đảng, xây dựng nền tảng tư tưởng bền vững của đất nước ta trong giai đoạn tới.

"Xây dựng Nhà xuất bản thực sự trở thành hình mẫu về xây dựng Đảng và văn hóa Đảng. Cán bộ, đảng viên, người lao động Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phải có bản lĩnh và tinh thần phụng sự; phải kiên định, gương mẫu trong lời nói và hành động; đặt lợi ích của Đảng, của Nhà nước, của Nhân dân lên trên hết. Mỗi trang sách phải là một “hàng rào tư tưởng”, mỗi công trình phải là một “pháo đài lý luận”, có sức thuyết phục bằng tri thức, bằng khoa học, bằng lẽ phải và sự thật", Chủ tịch Quốc hội nói.