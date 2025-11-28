Sách lý luận, chính trị ngày càng gần gũi bạn đọc trẻ

TPO - Việc ứng dụng công nghệ, xuất bản đa phương tiện, mở rộng hệ thống phát hành, nhất là trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội giúp đưa sách lý luận, chính trị đến gần hơn với đông đảo bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc trẻ.

Sách lý luận chính trị được phát hành đa kênh, đa nền tảng

Ngày 28/11, NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị - Kết quả và định hướng”.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật - cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 44 của Ban Bí thư, lĩnh vực xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị về vai trò của sách chính trị được nâng lên.

Nhà xuất bản đã đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng biên tập, phát hành và đẩy mạnh tuyên truyền các ấn phẩm nhằm bồi dưỡng nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư (phải) và PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì hội thảo.

Nhiều công trình có tầm vóc lý luận và thực tiễn sâu sắc ra đời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hỗ trợ hiệu quả thông tin đối ngoại và lan tỏa hình ảnh Việt Nam hòa bình, đổi mới, hội nhập.

Công tác phát hành có bước chuyển mạnh sang xu hướng hiện đại, đa kênh và đa nền tảng. Việc mở rộng hệ thống phát hành, nhất là trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội, giúp đưa sách lý luận, chính trị đến gần hơn với bạn đọc trẻ.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu khai mạc Hội thảo

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm cho rằng thời gian tới cần đổi mới toàn diện từ nội dung, phương thức xuất bản đến mô hình phát hành và hình thức tổ chức học tập, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Các đại biểu đã phân tích sâu sắc vai trò của sách lý luận, chính trị trong sự nghiệp cách mạng, cơ hội, thách thức của công tác xuất bản, xu hướng phát triển hoạt động xuất bản trong thời kỳ mới và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

PGS.TS. Trương Thị Hồng Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính T.Ư - trao đổi tại Hội thảo

Theo PGS.TS. Trương Thị Hồng Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính T.Ư - sách lý luận, chính trị thời gian qua đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực. Việc học tập cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do NXB Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên toàn quốc.

PGS.TS. Ngô Đình Xây - nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị - gợi mở một hướng đi hiện đại, giàu tính sáng tạo cho ngành xuất bản về “Bảng điều khiển số để xuất bản sách lý luận trong kỷ nguyên số”. Đây không chỉ là giải pháp công nghệ mà còn là chiến lược quản trị giúp xuất bản sách lý luận, chính trị thích ứng với kỷ nguyên số, kết nối hiệu quả dữ liệu, tối ưu quy trình và khẳng định vai trò định hướng tư tưởng trong không gian mạng.

Xây dựng hệ sinh thái xuất bản lý luận, chính trị số hiện đại

Tổng kết hội thảo, ông Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư - đánh giá các tham luận và ý kiến trao đổi đã tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ khoa học, phản ánh sinh động thực tiễn và kinh nghiệm phong phú của các chuyên gia, nhà khoa học và cơ quan, đơn vị tham gia.

Ông cho rằng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 44 và triển khai đồng bộ, hiệu quả trong toàn bộ hoạt động xuất bản, phát hành, nghiên cứu và học tập sách lý luận, chính trị, coi đây là nền tảng chỉ đạo xuyên suốt trong bối cảnh mới. Song song với đó là yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức và phương thức tổ chức hoạt động, bảo đảm các ấn phẩm vừa có tính chính trị, khoa học, định hướng cao, vừa thuyết phục đối với bạn đọc, đồng thời thích ứng với tiến trình chuyển đổi số và sự hình thành hệ sinh thái xuất bản lý luận, chính trị số hiện đại.

Đội ngũ cán bộ làm công tác xuất bản, phát hành và tuyên truyền lý luận, chính trị cần hội đủ “đức - sức - tài” đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị - Kết quả và định hướng”.

Việc tăng cường liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan xuất bản và phát hành với các học viện, trường chính trị, viện nghiên cứu, cơ quan tuyên giáo, báo chí, truyền thông và tổ chức chính trị - xã hội được xem là giải pháp quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong tuyên truyền, phổ biến, học tập sách lý luận, chính trị.

Ông Phan Xuân Thủy lưu ý cần chủ động thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản, phát hành và nghiên cứu sách lý luận, chính trị. Việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị tư tưởng, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đồng thời giúp nâng cao uy tín, vị thế của NXB cũng như của Việt Nam trên trường quốc tế.