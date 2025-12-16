Đồng Tháp đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

TPO - Ngày 16/12, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh), tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, và Lễ giỗ lần thứ 96 cụ Nguyễn Sinh Sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết di tích Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc từ lâu đã trở thành địa chỉ đỏ, nơi bao thế hệ tìm về, học tập truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp còn cho rằng dự án tu bổ, tôn tạo di tích không chỉ thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với tiền nhân mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc bảo tồn di sản cho muôn đời sau. Đặc biệt, để công trình có được diện mạo trang trọng như hôm nay còn có sự chung tay đóng góp của rất nhiều cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đó là những tấm lòng đáng trân quý, thể hiện tình cảm thiêng liêng của nhân dân cả nước đối với cụ Phó bảng và vùng đất Đồng Tháp nghĩa tình.

Ông Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ VH - TT&DL (phải) trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc cho tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Việt Tiến.

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại cuộc đời, tư tưởng và những đóng góp của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - một bậc Nho sĩ uyên bác, nhà giáo mẫu mực và là thầy thuốc trọn đời tận tâm phụng sự nhân dân và đất nước.

Với tư tưởng tiến bộ và lòng yêu nước sâu sắc, cụ Nguyễn Sinh Sắc đã chọn con đường dấn thân để cứu đời, cứu dân. Cụ đến Cao Lãnh lần đầu vào năm 1917, tại đây cụ vừa xem mạch ra toa, vừa nhận dạy thêm nghề thuốc và chữ Nho cho năm, bảy người vốn đã là thầy thuốc ở địa phương.

Đến năm 1927, cụ về ở hẳn làng Hòa An - Cao Lãnh trong sự đùm bọc, chở che của nhân dân. Đêm 26, rạng sáng ngày 27 tháng 10 âm lịch năm Kỷ Tỵ 1929, tại làng Hòa An - Cao Lãnh trái tim một đời thanh bạch của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ngừng đập trong niềm tiếc thương vô bờ bến của nhân dân. Cụ đã mãi nằm yên trên mảnh đất Đồng Tháp hiền hòa.

Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Chính nhân cách và tư tưởng lớn lao của cụ đã nuôi dưỡng, hun đúc ý chí cho người con trai Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước và sau này trở thành lãnh tụ vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, song song với việc khắc phục hậu quả chiến tranh, ngày 22/8/1975, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành tu bổ, tôn tạo Khu di tích mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc. Công trình được khánh thành vào ngày 13/2/1977.

Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cắt băng khánh thành công trình Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: V. Tiến.

Ngày 18/1, tỉnh Đồng Tháp khởi công công trình Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, với quy mô đồng bộ, hiện đại.

Ngày 11/9/2025, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cũng đã ký Quyết định, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc. Việc công nhận không chỉ khẳng định giá trị lịch sử - văn hóa của di tích, mà còn để Đồng Tháp tiếp tục vun bồi truyền thống yêu nước, bồi dưỡng nhân cách cho thế hệ trẻ; phát triển du lịch văn hóa và lan tỏa hình ảnh Đồng Tháp – Đất Sen hồng, nghĩa tình, đậm đà bản sắc.