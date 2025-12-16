Lào Cai phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng mới sau sáp nhập

UBND tỉnh Lào Cai phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) nhằm lựa chọn một hình ảnh đại diện cho tỉnh (sau khi sáp nhập giữa tỉnh Yên Bái và Lào Cai) để sử dụng lâu dài trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, đối nội, đối ngoại.

Theo đó, cuộc thi được triển khai theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, biểu trưng (logo) được lựa chọn sẽ trở thành hình ảnh chính thức của tỉnh Lào Cai, sử dụng thống nhất trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, cũng như trong quảng bá hình ảnh địa phương tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Biểu trưng được yêu cầu phải là tác phẩm mỹ thuật đồ họa có tính thẩm mỹ và tính khái quát cao, hài hòa giữa yếu tố dân tộc và hiện đại, thể hiện được “hồn cốt” của vùng đất và con người Lào Cai. Logo phải có tính ứng dụng rộng, thuận lợi khi thể hiện trên nhiều chất liệu khác nhau, sử dụng bền vững theo thời gian và không trùng lặp, gây nhầm lẫn với các biểu trưng đã được công bố trong và ngoài nước. Cuộc thi kéo dài từ nay đến hết ngày 31/5/2026.

Logo của hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái cũ trước khi sáp nhập thành tỉnh Lào Cai mới.

Đối tượng tham gia là các tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước, không phân biệt độ tuổi. Trường hợp tác giả dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp đại diện trước pháp luật. Các thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo không được tham gia dự thi.

Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm tại hai địa chỉ: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai và Hội Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội). Tác phẩm gửi qua đường bưu điện được tính thời gian nộp theo dấu bưu điện.

Theo thể lệ, mỗi tác giả tự chọn một mã số gồm 5 ký tự (chữ Việt Nam hoặc số) để sử dụng xuyên suốt trong hồ sơ dự thi. Tác phẩm không ghi tên tác giả trên mặt trước, đảm bảo nguyên tắc chấm chọn khách quan. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm, mỗi tác phẩm kèm theo bản thuyết minh ý tưởng không quá 400 từ.

Một góc trung tâm hành chính (thành phố Yên Bái cũ) tỉnh Lào Cai.

Về hình thức, tác phẩm được in màu trên giấy A4, sử dụng tối đa không quá ba màu (không kể màu trắng), có kèm mẫu đen trắng kích thước nhỏ. Các tác phẩm không được cuộn, gấp hoặc ép plastic.

Quy trình chấm thi được tổ chức qua hai vòng. Vòng sơ khảo dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6/2026, lựa chọn 5 mẫu biểu trưng có chất lượng cao nhất. Các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo sẽ được Ban Tổ chức thông báo để tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện theo góp ý của Ban Giám khảo.

Đáng chú ý, 5 mẫu biểu trưng vào vòng chung khảo sẽ được đăng tải công khai trên Báo Lào Cai, Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Tạp chí Văn nghệ Lào Cai trong thời gian 10 ngày, từ 1/7 đến 10/7/2026, nhằm xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ý kiến rộng rãi của nhân dân. Vòng chung khảo dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 7/2026.

Cuộc thi có cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 100 triệu đồng và 4 giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng, kèm theo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Trong trường hợp không có tác phẩm đạt yêu cầu cao nhất, Ban Tổ chức có thể quyết định không trao giải Nhất.

Tác phẩm đoạt giải Nhất sẽ được sử dụng chính thức làm biểu trưng (logo) của tỉnh Lào Cai. Bản quyền tác phẩm thuộc về UBND tỉnh Lào Cai; tác giả chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyền tác giả. Nếu phát hiện vi phạm bản quyền sau khi công bố giải thưởng, kết quả sẽ bị hủy bỏ và giải thưởng bị thu hồi.

Thông qua cuộc thi, tỉnh Lào Cai kỳ vọng khơi dậy niềm tự hào về quê hương, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa, đồng thời tạo nên một dấu ấn thị giác đủ mạnh, đủ khác biệt để đồng hành cùng địa phương trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.