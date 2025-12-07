Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Lào Cai điều chỉnh biển hạn chế tốc độ đường lên Sa Pa sau phản ánh của Báo Tiền Phong

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Như Báo Tiền Phong đã phản ánh, nhiều biển hạn chế tốc độ 30 km/h xuất hiện trên tuyến từ TP Lào Cai cũ lên Sa Pa (tỉnh Lào Cai), gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện trên cung đường đèo. Sở Xây dựng Lào Cai cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị đã điều chỉnh biển hạn chế theo khung giờ nhất định để vừa bảo đảm an toàn khu vực trường học, vừa giảm bất tiện cho tài xế khi lưu thông.

Bà Nguyễn Thị Lâm Tuyết, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của Báo Tiền Phong, đơn vị đã điều chỉnh và bổ sung khung giờ tại 13 vị trí có biển hạn chế tốc độ 30 km/h trước các điểm trường.

Theo bà Tuyết, năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải ban hành sổ tay hướng dẫn bảo đảm an toàn tại các điểm trường, trong đó yêu cầu cắm biển hạn chế tốc độ để bảo vệ học sinh lúc vào lớp và tan học. “Tuy nhiên, việc áp dụng hạn chế cả ngày gây bất tiện cho tài xế, vì vậy Sở đã chỉnh lại theo khung giờ học sinh vào và tan lớp, vừa bảo đảm an toàn, vừa giảm áp lực cho người tham gia giao thông”, bà Tuyết nói.

﻿image-1.jpg
15916.jpg
Biển báo hạn chế tốc độ 30km/h trên đoạn đường lên Sa Pa được điều chỉnh theo khung giờ sau phản ánh của Báo Tiền Phong.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã phản ánh, trên đoạn đường đèo hơn 30 km từ phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai (thuộc thành phố Lào Cai cũ) lên trung tâm phường Sa Pa có nhiều biển hạn chế tốc độ 30 km/h. Các biển này chủ yếu được cắm tại khu vực đông dân cư dọc tuyến, gây bất tiện cho tài xế xe cá nhân cũng như xe khách, xe tải. “Không chỉ phải giữ ga, chúng tôi lái xe khách, đa số là xe số sàn, rất chật vật, thậm chí có lúc mất an toàn khi gặp biển này. Nhiều vị trí có biển hạn chế nhưng thực tế vắng người”, một tài xế chạy tuyến Hà Nội - Sa Pa hàng ngày phải đi qua đoạn đường này cho biết.

Trước thực trạng này, phóng viên Báo Tiền Phong đã đề nghị với đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng: Giờ vào, tan lớp của học sinh chỉ diễn ra vào một khung giờ nhất định nên cần có giải pháp phù hợp hơn, nên hạn chế tốc độ 30 km/h theo khung giờ học sinh đến lớp và tan trường.

Thành Đạt
#Điều chỉnh biển hạn chế tốc độ #An toàn khu vực trường học #Quản lý giao thông đường đèo #Phản ánh của báo Tiền Phong #Chỉnh sửa khung giờ hạn chế tốc độ

Xem thêm

Cùng chuyên mục