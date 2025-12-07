Lào Cai điều chỉnh biển hạn chế tốc độ đường lên Sa Pa sau phản ánh của Báo Tiền Phong

TPO - Như Báo Tiền Phong đã phản ánh, nhiều biển hạn chế tốc độ 30 km/h xuất hiện trên tuyến từ TP Lào Cai cũ lên Sa Pa (tỉnh Lào Cai), gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện trên cung đường đèo. Sở Xây dựng Lào Cai cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị đã điều chỉnh biển hạn chế theo khung giờ nhất định để vừa bảo đảm an toàn khu vực trường học, vừa giảm bất tiện cho tài xế khi lưu thông.

Bà Nguyễn Thị Lâm Tuyết, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của Báo Tiền Phong, đơn vị đã điều chỉnh và bổ sung khung giờ tại 13 vị trí có biển hạn chế tốc độ 30 km/h trước các điểm trường.

Theo bà Tuyết, năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải ban hành sổ tay hướng dẫn bảo đảm an toàn tại các điểm trường, trong đó yêu cầu cắm biển hạn chế tốc độ để bảo vệ học sinh lúc vào lớp và tan học. “Tuy nhiên, việc áp dụng hạn chế cả ngày gây bất tiện cho tài xế, vì vậy Sở đã chỉnh lại theo khung giờ học sinh vào và tan lớp, vừa bảo đảm an toàn, vừa giảm áp lực cho người tham gia giao thông”, bà Tuyết nói.

﻿ Biển báo hạn chế tốc độ 30km/h trên đoạn đường lên Sa Pa được điều chỉnh theo khung giờ sau phản ánh của Báo Tiền Phong.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã phản ánh, trên đoạn đường đèo hơn 30 km từ phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai (thuộc thành phố Lào Cai cũ) lên trung tâm phường Sa Pa có nhiều biển hạn chế tốc độ 30 km/h. Các biển này chủ yếu được cắm tại khu vực đông dân cư dọc tuyến, gây bất tiện cho tài xế xe cá nhân cũng như xe khách, xe tải. “Không chỉ phải giữ ga, chúng tôi lái xe khách, đa số là xe số sàn, rất chật vật, thậm chí có lúc mất an toàn khi gặp biển này. Nhiều vị trí có biển hạn chế nhưng thực tế vắng người”, một tài xế chạy tuyến Hà Nội - Sa Pa hàng ngày phải đi qua đoạn đường này cho biết.

Trước thực trạng này, phóng viên Báo Tiền Phong đã đề nghị với đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng: Giờ vào, tan lớp của học sinh chỉ diễn ra vào một khung giờ nhất định nên cần có giải pháp phù hợp hơn, nên hạn chế tốc độ 30 km/h theo khung giờ học sinh đến lớp và tan trường.