Biển báo hạn chế tốc độ 30 km/h liên tục xuất hiện trên đường lên Sa Pa: Nên hay không?

TPO - Hiện nay, trên tuyến đường đèo từ TP Lào Cai (cũ) lên Sa Pa xuất hiện hàng loạt biển hạn chế tốc độ tối đa 30 km/h, khiến nhiều tài xế băn khoăn, khó xử. Có người cho rằng, biển báo này giúp đảm bảo an toàn, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng mức 30 km/h là quá thấp, khó điều khiển xe trong điều kiện đường đèo.

Một biển báo hạn chế tốc độ 30 km/h trên tuyến đường lên Sa Pa.

“Qua đoạn này, xe phải chạy rất chậm, nhấp ga một chút là vượt quá 30 km/h. Tôi lo bị phạt nguội nên rất run tay, run chân”, anh Nguyễn Văn Lâm, một lái xe cá nhân ở thành phố Lào Cai thường xuyên di chuyển qua tuyến này cho hay.

Theo khảo sát thực tế của phóng viên, đoạn đường đèo khoảng hơn 30 km từ phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai (thuộc thành phố Lào Cai cũ) lên đến trung tâm phường Sa Pa có ít nhất 10 biển báo hạn chế tốc độ 30 km/h như vậy. Các biển này thường được cắm ở các khu vực đông dân cư dọc tuyến.

Một lái xe khách hàng ngày chở khách từ Hà Nội lên Sa Pa cho hay, với tốc độ 30 km/h, anh rất khó điều khiển; nhất là khi vẫn phải nhấn ga để xe lên dốc nhưng lại vừa phải ghìm ga để xe không vượt quá tốc độ vì tốc độ bị khống chế rất thấp. "Không chỉ phải giữ ga. Chúng tôi lái xe khách, chủ yếu là xe số sàn (số tay - PV) nên rất chật vật, có khi mất an toàn khi gặp biển báo này. Trong khi, nhiều chỗ, nhiều thời điểm, khu vực có biển báo này rất vắng người", anh này nói.

Một đoạn đường vắng nhưng cũng xuất hiện biển hạn chế tốc độ 30 km/h.

Một chủ doanh nghiệp vận tải hành khách trên tuyến (xin được giấu tên) đề nghị cơ quan chức năng nên xem xét để điều chỉnh biển báo để vừa đảm bảo an toàn cho người dân địa phương, vừa đảm bảo thuận lợi cho lái xe, cho khách du lịch lên Sa Pa. Vị này đề nghị nên thay các biển báo hạn chế 30 km/h này bằng các biển báo phổ biến được pháp luật quy định như hiện nay như biển báo khu đông dân cư, hoặc biển báo có trường học, trẻ em. Việc điều chỉnh như vậy, lái xe sẽ không bị bất ngờ khi đến các điểm này và vẫn đảm bảo yêu cầu khống chế tốc độ thống nhất như các tuyến khác. Ngoài ra, vị này cho rằng, việc các cơ quan chức năng đã cho kẻ vạch vàng ngang đường cũng đã giúp lái xe cảnh giác, giảm tốc độ.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong về thực trạng này, ông Đoàn Đức Thuận, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai cho biết việc lắp đặt các biển 30 km/h nằm trong dự án “Cổng trường an toàn”, được triển khai đồng loạt nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn cho học sinh.

Tuy nhiên, trước đề nghị của phóng viên báo Tiền Phong về việc về học sinh chỉ vào lớp và tan lớp vào một khung giờ nhất định nên cần có giải pháp phù hợp hơn, ông Thuận nói rằng sẽ cho cơ quan chuyên môn khảo sát thực tế để có giải pháp; ít nhất, Sở sẽ bổ sung biển phụ, chỉ hạn chế tốc độ 30 km/h theo khung giờ học sinh đến lớp và tan trường.