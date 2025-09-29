Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

CLIP: Sạt lở ở Sa Pa, một ô tô bị đẩy xuống vực

Thành Đạt
TPO - Chiều 29/9, trên tuyến đường DH92 đoạn từ trung tâm phường Sa Pa xuống bản Cát Cát (phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ việc một ô tô bị đất sạt lở đẩy trượt xuống vực.

Ô tô lao xuống vực. Video: NDCC.

Ông Tô Ngọc Liễn - Chủ tịch UBND phường Sa Pa - cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 17h. Thời điểm đó, khu vực xảy ra sạt lở xuất hiện khối đất đá trượt từ taluy dương xuống, va vào ô tô khiến phương tiện bị trôi xuống vực khoảng hơn 7 m. Rất may, chiếc xe không rơi tự do mà trượt theo sườn dốc nên người trong xe chỉ bị thương nhẹ.

Đoạn sạt lở khiến xe ô tô lao xuống vực. Ảnh: cắt từ video.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND phường Sa Pa đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự và các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, hỗ trợ người dân, đồng thời triển khai phương án cứu hộ, di chuyển phương tiện gặp nạn. Tuy nhiên, do tuyến đường xuống bản Cát Cát đang bị sạt lở cục bộ nên xe chuyên dụng chưa tiếp cận được hiện trường.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và du khách cần hết sức thận trọng khi lưu thông trên các tuyến đường vùng cao trong thời điểm mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất đá rất cao.

Thành Đạt
