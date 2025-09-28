Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thực hư vụ sạt lở trên đèo Đại Ninh

Thái Lâm
TPO - Liên quan đến thông tin "đường đèo Đại Ninh bị sạt lở, ô tô không thể lưu thông", lãnh đạo xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng xác nhận đơn vị thi công tuyến đường chỉ chặn hai đầu tuyến để nổ mìn phá đá, không có chuyện sạt lở.

Chiều 28/9, ông Bùi Sĩ Cường - Giám đốc điều hành gói thầu XD01, dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B cho hay, thông tin “đường đèo Đại Ninh có đoạn sạt lở. Xe ô tô hiện không lưu thông được” là không chính xác.

quoc-lo-28b-1-9853-8227.jpg
Lực lượng chức năng xử lý đất đá sau khi nổ mìn.

Theo ông Cường, vào trưa cùng ngày, đơn vị thi công chỉ tạm thời chặn hai đầu tuyến để thực hiện việc nổ mìn phá đá. Sau khoảng 30 phút dọn dẹp, tuyến đường đã thông suốt trở lại. “Đây là hoạt động trong quy trình thi công, không phải sự cố sạt lở như một số người chia sẻ trên mạng xã hội”, ông Cường cho biết.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Mai Hồng Đăng - Chủ tịch UBND xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng) cũng xác nhận: Trưa cùng ngày, đơn vị thi công chỉ chặn đầu hai đầu tuyến để nổ mìn phá đá, không có chuyện sạt lở và khoảng 30 phút sau thì thông xe.

img-9060.jpg
Hình ảnh được người dân ghi lại trưa 28/9 trên đèo Đại Ninh.

Trước đó, một số tài khoản đăng tải thông tin cho rằng do mưa lớn, đá từ trên đồi đổ xuống gây ùn tắc nghiêm trọng, khiến nhiều phương tiện từ Phan Thiết đi Đà Lạt buộc phải chuyển hướng sang Quốc lộ 28 và Quốc lộ 27.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B dài gần 69km, có tổng vốn đầu tư dự án là 1.435 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước. Đây là tuyến đường ngắn nhất kết nối Lâm Đồng với quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam và quốc lộ 20.

Thái Lâm
