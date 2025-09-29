Thủ tướng yêu cầu ứng phó với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương huy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực để triển khai quyết liệt công tác ứng phó với nguy cơ triều cường, mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất sau bão.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Công điện gửi Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu chủ động phòng ngừa lũ quét, sạt lở đất. Ảnh minh họa

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão số 10 sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nhất là từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai,… nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, ven suối, ven biển, đặc biệt là nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương huy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực để triển khai quyết liệt công tác ứng phó với nguy cơ triều cường, mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất sau bão, khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân.

Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền cơ sở tổ chức kiểm soát chặt chẽ tình hình tại những khu vực bị ảnh hưởng của bão, lũ, không để người dân dời nơi sơ tán về nhà nếu chưa bảo đảm an toàn.

Các địa phương cũng được yêu cầu triệt để sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường bị ngập sâu khi mưa lũ lớn, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực nước chảy xiết ven sông suối; bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống, quần áo...

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ, nhất là các đề nghị của địa phương.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các hồ đập thủy điện; khắc phục ngay hệ thống lưới điện bị sự cố sau bão, mưa lũ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về diễn biến mưa lũ; phối hợp với các địa phương và Bộ Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập.