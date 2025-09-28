CSGT tạm cấm cao tốc từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh khi bão số 10 đổ bộ

TPO - Tối 28/9, Cục CSGT cho biết sẽ cấm đường cao tốc từ nút giao Nghi Sơn (Thanh Hoá) đến nút giao Vũng Áng (Hà Tĩnh) để bảo đảm an toàn khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền.

Lực lượng CSGT phân luồng phương tiện.

Cục CSGT vừa có thông báo về việc cấm đường cao tốc khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Cụ thể, theo dự báo bão số 10 đổ bộ vào đất liền khu vực Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh thời điểm từ 23h ngày 28/9 đến 4h ngày 29/9.

Do đó, Cục CSGT tổ chức tạm cấm đường cao tốc từ nút giao Nghi Sơn, Thanh Hóa (km 380) đến nút giao Vũng Áng, Hà Tĩnh (km 568 + 500).

Người dân và lái xe để chủ động hành trình, ra khỏi cao tốc tìm nơi tránh trú an toàn, khi bão đi qua mới tiếp tục hành trình.

Khi gặp sự cố người dân có thể gọi số 19008099 của Cục CSGT để được hướng dẫn hỗ trợ kịp thời.