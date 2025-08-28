Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

CSGT Hà Nội dùng xe chuyên dụng chở người dân qua đường ngập nước

Thanh Hà
TPO - Ngày 28/8, tại khu vực QL32 vẫn còn điểm ngập nước do ảnh hưởng của bão số 5, lực lượng CSGT Hà Nội đã dùng xe chuyên dụng của đơn vị hỗ trợ chở người dân qua an toàn.

Hình ảnh CSGT dùng xe chuyên dụng giúp người dân qua đường ngập.

Tại Hà Nội, những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đội địa bàn huy động tối đa lực lượng, có mặt từ sớm tại các tuyến phố trọng điểm.

Đồng thời CSGT phối hợp Công an phường và các đơn vị chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo tuyến đường phù hợp, đồng thời cảnh báo, chốt chặn tại những vị trí nước dâng cao nguy hiểm.

Trong ngày 28/8, tại khu vực Tây Đô trên Quốc lộ 32 (đoạn từ km17+300 đến km17+700), nhiều điểm vẫn ngập sâu khiến xe máy di chuyển rất khó khăn. Đội CSGT đường bộ số 9 đã bố trí xe chuyên dụng hỗ trợ đưa phương tiện và người dân qua khu vực ngập, bảo đảm an toàn.

Clip lực lượng CSGT giúp người dân qua khu vực đường ngập.

Trung tá Phạm Văn Luyến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9 cho biết, đơn vị đã triển khai phương án “4 tại chỗ”, thường xuyên kiểm tra, túc trực tại các điểm xung yếu để kịp thời xử lý tình huống, hỗ trợ nhân dân phòng ngừa rủi ro trong mưa bão.

Hiện lực lượng CSGT vẫn tiếp tục ứng trực tại các điểm ngập, đồng thời khuyến cáo, hạn chế di chuyển vào khu vực ngập sâu, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn giao thông.

Thanh Hà
#CSGT Hà Nội #xe chuyên dụng hỗ trợ người dân #đường ngập nước Hà Nội #giao thông bị ảnh hưởng #bão số 5 #cứu hộ giao thông #điều tiết giao thông Hà Nội #phòng chống ngập lụt #an toàn giao thông #hướng dẫn giao thông

