Cháy lớn tại garage ô tô ở Gia Lai, thiêu rụi nhiều xe

Tiền Lê
TPO - Một vụ hỏa hoạn bùng phát dữ dội tại garage sửa chữa ô tô trên địa bàn phường Hội Phú (Gia Lai), thiêu rụi nhiều phương tiện đang sửa.

Lực lượng chức năng tham gia dập lửa, khống chế đám cháy.

Chiều 22/12, trên địa bàn phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai xảy ra một vụ cháy lớn tại garage sửa chữa ô tô Đ.D. trên đường Nguyễn Bá Ngọc, khiến nhiều ô tô bị hư hỏng nặng.

tienphong-1-6342.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu từ Công an phường Hội Phú, khoảng 14h10 cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát mạnh bên trong garage và nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy và các phương tiện đang sửa chữa nên đám cháy lan nhanh, kèm theo cột khói đen bốc cao.

tienphong-2.jpg
tienphong-4.jpg
tienphong-5.jpg
Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế, dập tắt đám cháy.

Nhận tin báo, Công an phường Hội Phú phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe chữa cháy khẩn trương đến hiện trường. Lực lượng chức năng vừa dập lửa, vừa khoanh vùng, ngăn đám cháy lan sang khu dân cư lân cận.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn làm một số ô tô đang sửa chữa trong garage bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tiền Lê
#Gia Lai #hoả hoạn #ô tô #garage

