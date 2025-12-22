Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố quyết định bổ nhiệm cục trưởng

TPO - Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Môi trường.

Chiều 22/12, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tăng Thế Cường giữ chức Cục trưởng Cục Môi trường.

Ông Tăng Thế Cường có thời gian dài làm việc tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ông từng trải qua các chức vụ Chánh văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu trước khi được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Môi trường.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng tặng hoa chúc mừng ông Tăng Thế Cường.

Tại Lễ trao quyết định, Bộ trưởng Trần Đức Thắng giao tân Cục trưởng Cục Môi trường tập trung giải quyết nhanh chóng, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nhằm khắc phục kịp thời những bất cập, chồng chéo, khoảng trống pháp lý phát sinh từ thực tiễn.

Tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, tập trung xây dựng Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi để trình Quốc hội năm 2026.

Bộ trưởng cũng giao tân Cục trưởng Cục Môi trường chủ động nắm bắt, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của địa phương, người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện phân quyền, phân cấp phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý môi trường khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.