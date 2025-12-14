Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bổ nhiệm Phó Giám đốc công an ở 4 tỉnh

PV

TPO - Trong tuần (từ 8 đến 13/12), Công an tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An và Đồng Tháp đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Ngày 10/12, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng - Giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh trao quyết định điều động Đại tá Nguyễn Quốc Vương - Phó Giám đốc công an tỉnh Hưng Yên - đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh - đề nghị Đại tá Nguyễn Quốc Vương tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc công an tỉnh xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

z7311681225357-239f84a6227e3b27560296f744b133a1.jpg
Thiếu tướng Bùi Duy Hưng - Giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh trao quyết định điều động Đại tá Nguyễn Quốc Vương giữ chức vụ Phó Giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh.

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp kể từ ngày 10/12.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tin tưởng rằng trong thời gian tới, Đại tá Trà Quang Thanh tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, đoàn kết, gắn bó cùng tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

ng2.jpg
Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao hoa chúc mừng và Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho Đại tá Trà Quang Thanh. Ảnh: Báo Đồng Tháp

Trước đó vào ngày 9/12, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Lê Công Anh - Trưởng phòng thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi lễ, Thượng tá Vũ Thanh Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn chúc mừng Đại tá Lê Công Anh được Bộ Công an tin tưởng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn và đề nghị Đại tá Lê Công Anh nhanh tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nâng cao bản lĩnh chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong chỉ đạo các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

z7310788246087-2c8c69aa59a9366644a5cff9aba45b40.jpg
Trao quyết định cho Đại tá Lê Công Anh-tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Chiều 8/12, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Phạm Thành Long - Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao quyết định bổ nhiệm cho Thượng tá Phạm Thành Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng chúc mừng, ghi nhận những nỗ lực, đóng góp và kết quả công tác nổi bật của Thượng tá Phạm Thành Long trong những năm qua; đồng thời bày tỏ tin tưởng tân Phó Giám đốc sẽ phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm thực tiễn để cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

images2069956-1.jpg
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho Thượng tá Phạm Thành Long.
PV
#nhân sự mới công an tỉnh Bắc Ninh #nhân sự mới công an tỉnh Đồng Tháp #nhân sự mới công an tỉnh Lạng Sơn #nhân sự mới nhất #quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ #công tác cán bộ #bổ nhiệm nhân sự ngành công an #điều động bổ nhiệm cán bộ

