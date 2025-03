Khánh Hòa có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

TPO - Thượng tá Nguyễn Mậu An - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 9/3, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự lễ có ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Đại tá Nguyễn Hữu Phước -Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Hữu Phước đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Mậu An - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Mậu An trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa giao giữ trọng trách mới. Trên cương vị mới, Thượng tá Nguyễn Mậu An hứa sẽ luôn đoàn kết, phấn đấu cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Mậu An từng làm Trưởng Công an thị xã Ninh Hòa và sau đó được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an huyện Khánh Sơn. Sau khi giải thể công an huyện, thị xã, thành phố từ đầu tháng 3/2025, thượng tá Nguyễn Mậu An được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu, thay cho thượng tá Đỗ Bảo Liêm được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến.