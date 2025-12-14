Vận chuyển 1 triệu viên gạch vào miền Trung - Tây Nguyên tái thiết sau bão lũ

TPO - Giữa những ngày miền Trung oằn mình khắc phục hậu quả thiên tai, ngành đường sắt vừa triển khai vận chuyển miễn phí 1 triệu viên gạch, góp phần giúp hàng nghìn hộ dân sớm dựng lại mái ấm sau bão lũ.

VIDEO: chuyến tàu đầu tiên trong đợt vận chuyển 1 triệu viên gạch từ Thanh Hóa vào Đắk Lắk để giúp người dân xây dựng lại nhà cửa sau bão lũ. Nguồn: VNR.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), ngày 14/12, chuyến tàu đầu tiên trong đợt vận chuyển 1 triệu viên gạch vào miền Trung đã đưa 400.000 viên gạch từ ga Bỉm Sơn (Thanh Hóa) vào ga Hòa Đa, xã Tuy An Nam (Đắk Lắk). Số gạch còn lại trong tổng cộng 1 triệu viên sẽ tiếp tục được vận chuyển trong các chuyến tàu kế tiếp, bảo đảm kịp tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

"Toàn bộ quá trình chạy tàu được tổ chức theo tinh thần khẩn trương nhưng tuyệt đối an toàn. Các đơn vị đường sắt phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng tiếp nhận tại địa phương để vật tư đến đúng nơi, đúng thời điểm, phục vụ hiệu quả công tác tái thiết nhà cửa", đại diện VNR nói.

Không chỉ riêng gạch xây nhà, ngay từ những ngày đầu bão lũ, ngành đường sắt đã trở thành “mạch vận chuyển” quan trọng của hàng cứu trợ hướng về miền Trung. Từ ngày 10/10 đến nay, hơn 31.000 kiện hàng - tương đương khoảng 500 tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, quần áo, sách vở - đã được vận chuyển miễn phí bằng đường sắt để kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ.

Một toa hàng cứu trợ nặng hơn 30 tấn của báo Tiền Phong và các nhà hảo tâm được ngành đường sắt vận chuyển miễn phí từ ga Giáp Bát (Hà Nội) đến ga Tuy Hòa (Đắk Lắk).

Nhiều đoàn tàu phải chạy xuyên đêm trong điều kiện hạ tầng đường sắt bị thiên tai tàn phá, buộc phải giảm tốc ở nhiều khu vực mất an toàn. Dù vậy, các đơn vị vẫn nỗ lực cao nhất để hàng cứu trợ không bị gián đoạn, đến tay người dân sớm nhất có thể. Đáng chú ý, những nỗ lực hỗ trợ này diễn ra trong bối cảnh chính ngành đường sắt cũng đang chịu thiệt hại nặng nề.

Theo lãnh đạo VNR, năm nay được xem là giai đoạn thử thách chưa từng có trong nhiều thập kỷ, khi mưa bão liên tiếp gây sạt lở, ngập úng, cuốn trôi nền đường trên diện rộng.

Chỉ tính riêng trong năm, hơn 15 tuyến đường sắt quốc gia từ Bắc vào Nam bị ảnh hưởng bởi các cơn bão lớn. Hàng trăm điểm sạt lở taluy, trôi nền đá, gãy đổ cột thông tin, đứt cáp tín hiệu khiến nhiều đoạn tuyến phải tạm dừng khai thác. Có thời điểm, nước lũ ngập đến đỉnh ray, ngành đường sắt buộc phải tổ chức chuyển tải hành khách và huy động lực lượng cứu chữa suốt ngày đêm.

Tại những điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến Bắc - Nam, lực lượng thi công nhiều năm qua vẫn phải vận chuyển đá thủ công trên các đoạn ray cong, võng, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn và kéo dài thời gian thông tuyến.

Năm nay, hơn 15 tuyến đường sắt quốc gia từ Bắc vào Nam bị ảnh hưởng bởi các cơn bão lớn. Ảnh: VNR.

Từ thực tế đó, ngành đường sắt đã chủ động nghiên cứu, chế tạo thiết bị băng chuyền đá đa năng - được gọi là “Lực sĩ” - nhằm thay thế phương pháp thủ công. Thiết bị do Công ty CP Xe lửa Gia Lâm phối hợp với Trường Cao đẳng Đường sắt phát triển, có khả năng vận chuyển tới 200 tấn đá mỗi giờ, hoạt động linh hoạt trên ray, kể cả trong điều kiện mất điện và địa hình phức tạp.

Trong thời gian tới, ngành Đường sắt cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bộ, ngành và chính quyền địa phương trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, ưu tiên vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ, hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng và khẩn trương phục hồi hạ tầng.