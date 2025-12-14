Người dân đổ xô vào Thuỷ điện Trị An bắt cá khủng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Mạnh Thắng
TPO - Sau 1 tuần xả tràn điều tiết lũ, Nhà máy thủy điện Trị An ở Đồng Nai đóng đập ngưng xả tràn, người dân lại được dịp bắt cá khủng.

Ngày 14/12, Công ty Thủy điện Trị An (xã Trị An, Đồng Nai) đóng đập sau khoảng 1 tuần xả tràn đợt 3.

ca-tr-a-1.jpg
Nhiều người tập trung bắt cá sau khi Nhà máy thủy điện ngưng xả tràn

Cũng như thường lệ, biết tin nhà máy ngưng xả tràn, hàng trăm người dân đến từ nhiều địa phương lại tập trung về chân đập mang theo ngư cụ bắt cá.

Nhiều người bắt được cá lớn, có con nặng hơn chục kg, chủ yếu là cá mè nhưng đợt này lượng cá không nhiều vì lý do thời gian nhà máy xả tràn ngắn, lượng nước xả không lớn.

ca-tr-a-4.jpg
Cá "khủng" có trọng lượng cả chục kg được đánh bắt

Sau khi nhà máy đóng đập, ngưng xả tràn, lưu lượng nước về hồ chứa Trị An đạt 380m3/s, tổng lưu lượng nước xả về hạ du 0m3/s, mực nước thượng lưu đạt 61,485m.

ca-tr-a-3.jpg
Lượng cá không có nhiều do lượng nước xả thấp

Hồ Trị An có diện tích mặt nước rộng hơn 323km2 nằm trên dòng sông Đồng Nai, được thiết kế để cung cấp nước cho Nhà máy thủy điện Trị An có công suất 400 MW với sản lượng điện hàng năm 1,7 tỷ kWh. Ngoài ra hồ có điều tiết lũ cho vùng hạ du, ngăn xâm nhập mặn và cung cấp nguồn nước ngọt cho tỉnh Đồng Nai và TP.HCM.

Mạnh Thắng
