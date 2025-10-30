Nghệ An – Quảng Trị đón mưa lớn dài ngày

TPO - Từ hôm nay (30/10), khu vực Nghệ An - Quảng Trị bước vào một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa trong ba ngày khoảng 150-300mm, có nơi trên 500mm. Vùng tâm mưa Huế - Đà Nẵng - đông Quảng Ngãi bắt đầu giảm dần, tuy nhiên lũ vẫn duy trì ở mức rất cao.

Đêm qua và sáng sớm nay (30/10), khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa nhưng cường độ mưa giảm dần với lượng mưa lớn nhất phổ biến trên 80mm.

Dự báo, trong ngày và đêm 30/10, vùng tâm mưa Huế, Đà Nẵng và đông Quảng Ngãi chỉ còn mưa rải rác với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Ngày 31/10, trời tiếp tục ít mưa, tạnh ráo, thuận lợi cho công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tuy nhiên, từ ngày 1-4/11, mưa có thể tăng trở lại ở Huế, Đà Nẵng và đông Quảng Ngãi, cường độ mưa không dữ dội như đợt mưa từ 22-29/10. Lượng mưa ngày và đêm thời gian này từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Từ hôm nay, không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông cũng gây mưa cho Nghệ An đến Quảng Trị. Dự báo từ sáng sớm 30/10 đến đêm 31/10, khu vực Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi mưa rất to trên 350mm.

Nghệ An đến Quảng Trị là trọng tâm đợt mưa lớn từ ngày 30/10 đến 4/11.

Ngày và đêm 1/11, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm. Dự báo mưa lớn ở đây có thể kéo dài đến ngày 4/11.

Ngoài ra, trong chiều và đêm nay, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa rào và dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dù mưa đã giảm, lũ trên các sông ở Huế - Đà Nẵng và Quảng Ngãi vẫn dao động ở mức rất cao.

Lúc 2h sáng nay, lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc vượt báo động 3 là 0,69m, trên sông Hương tại trạm Kim Long vượt báo động 3 là 1,06m, trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa vượt báo động 3 là 1,22m, sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc dưới báo động 3 là 0,69m. Riêng trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu vượt báo động 3 là 1,62m, cao hơn mức lũ lịch sử năm 1964.

Dự báo trong ngày hôm nay, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục dao động ở mức cao và trên báo động 3 khoảng 1,5m, lũ trên sông Hương, sông Vu Gia tiếp tục xuống và cao hơn mức báo động 3 từ 0,60-0,65m, trên sông Bồ tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3, lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống và trên báo động 2

Trong đêm nay, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu dao động ở mức cao và trên báo động 3, lũ trên sông Hương tiếp tục xuống ở mức báo động 3, lũ trên sông Bồ, sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3, trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2.

Tình hình ngập lụt sâu, diện rộng từ thành phố Huế đến tỉnh Quảng Ngãi sẽ duy trì trong vài ngày tới. Khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc.