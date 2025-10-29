Nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong dòng nước lũ ở Huế

TPO - Các lực lượng chức năng cùng nhiều thợ lặn khẩn trương tìm kiếm người bị mất tích trong dòng nước lũ tại thành phố Huế.

Chiều 29/10, các lực lượng chức năng cùng nhiều thợ lặn khẩn trương tìm kiếm một thanh niên (SN 1990, trú xã Đan Điền, TP Huế) bị mất tích trong dòng nước lũ.

Theo chính quyền địa phương, chiều tối 28/10, hai người dân địa phương trở về nhà trên một chiếc ghe.

Khi đến khu vực chân đập tràn, người cha vợ lên trước, còn người con rể đi sau không may bị dòng nước xiết cuốn trôi.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người bị mất tích trong dòng nước lũ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra vào chiều tối, nước lũ dâng cao và chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Ngày 29/10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn thành phố Huế đã tăng cường thêm cán bộ, chiến sĩ, thợ lặn cùng các tình nguyện viên và xuồng chuyên dụng để hỗ trợ, mở rộng khu vực tìm kiếm.

Trưa cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn một thanh niên bị nước lũ cuốn trôi khi đang kéo thuyền, đi bộ băng qua cánh đồng dọc tuyến đường Dương Thanh cũ (phường Thanh Thủy).

Phó Chủ tịch UBND thành phố đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo công tác cứu hộ.

Hiện các khu vực tìm kiếm vẫn đang ngập sâu, gây nhiều khó khăn cho lực lượng tiếp cận. Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ, huy động tối đa nhân lực và phương tiện để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ.

Ông Phan Quý Phương nhấn mạnh: “Tình hình vẫn rất phức tạp, mực nước có xu hướng dâng trở lại. Công tác tìm kiếm cần được triển khai khẩn trương, khoa học, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Đồng thời, chính quyền địa phương phải tiếp tục rà soát, hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị ảnh hưởng, không để ai thiếu thốn trong những ngày mưa lũ kéo dài.”

Người đàn ông chết đuối khi ra sông Thạch Hãn vớt củi trong mưa lũ

Tối 29/10, ông Trần Thiện Nhân - Chủ tịch UBND xã Ái Tử thông tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông T.Đ.T (SN 1968, ở thôn Trà Liên Tây, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó vào lúc 21h ngày 27/10, ông T.Đ.T ra sông Thạch Hãn để vớt gỗ tạp. Rất lâu sau đó, gia đình không thấy ông Thiệp trở về.

Lúc đi, ông T. chèo một chiếc thuyền nhỏ. Trong những ngày qua, trên địa bàn mưa lớn, nước sông Thạch Hãn dâng cao, chảy xiết.

“Thi thể ông T.Đ.T được tìm thấy lúc 15h30 ngày 29/10, cách vị trí gặp nạn khoảng 800m, trên sông Thạch Hãn”, ông Nhân cho biết.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, mưa lớn những ngày qua đã gây ngập lụt tại 663 hộ dân ở khu vực phía Nam tỉnh này. Địa phương đã di dời, sơ tán 200 hộ với 400 nhân khẩu ra khỏi vùng xung yếu, nguy hiểm. Mưa lũ đã làm 2 người mất tích, hệ thống giao thông hư hại nghiêm trọng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các đơn vị và địa phương đã chủ động triển khai lực lượng trực gác tại các khu vực xung yếu; lắp đặt barie, biển cảnh báo ở những vị trí ngầm, tràn bị ngập, các tuyến đường bị chia cắt, khu vực có nguy cơ sạt lở và vùng nguy hiểm. Đồng thời, các địa phương cũng kích hoạt và thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó kịp thời các tình huống.