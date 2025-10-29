Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong dòng nước lũ ở Huế

Hữu Thành- Ngọc Văn - Duy Quốc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các lực lượng chức năng cùng nhiều thợ lặn khẩn trương tìm kiếm người bị mất tích trong dòng nước lũ tại thành phố Huế.

Chiều 29/10, các lực lượng chức năng cùng nhiều thợ lặn khẩn trương tìm kiếm một thanh niên (SN 1990, trú xã Đan Điền, TP Huế) bị mất tích trong dòng nước lũ.

Theo chính quyền địa phương, chiều tối 28/10, hai người dân địa phương trở về nhà trên một chiếc ghe.

Khi đến khu vực chân đập tràn, người cha vợ lên trước, còn người con rể đi sau không may bị dòng nước xiết cuốn trôi.

phanquyphuongimg-5527.jpg
Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người bị mất tích trong dòng nước lũ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra vào chiều tối, nước lũ dâng cao và chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Ngày 29/10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn thành phố Huế đã tăng cường thêm cán bộ, chiến sĩ, thợ lặn cùng các tình nguyện viên và xuồng chuyên dụng để hỗ trợ, mở rộng khu vực tìm kiếm.

Trưa cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn một thanh niên bị nước lũ cuốn trôi khi đang kéo thuyền, đi bộ băng qua cánh đồng dọc tuyến đường Dương Thanh cũ (phường Thanh Thủy).

phanquyphuongimg-5526.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo công tác cứu hộ.

Hiện các khu vực tìm kiếm vẫn đang ngập sâu, gây nhiều khó khăn cho lực lượng tiếp cận. Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ, huy động tối đa nhân lực và phương tiện để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ.

Ông Phan Quý Phương nhấn mạnh: “Tình hình vẫn rất phức tạp, mực nước có xu hướng dâng trở lại. Công tác tìm kiếm cần được triển khai khẩn trương, khoa học, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Đồng thời, chính quyền địa phương phải tiếp tục rà soát, hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị ảnh hưởng, không để ai thiếu thốn trong những ngày mưa lũ kéo dài.”

Người đàn ông chết đuối khi ra sông Thạch Hãn vớt củi trong mưa lũ

Tối 29/10, ông Trần Thiện Nhân - Chủ tịch UBND xã Ái Tử thông tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông T.Đ.T (SN 1968, ở thôn Trà Liên Tây, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó vào lúc 21h ngày 27/10, ông T.Đ.T ra sông Thạch Hãn để vớt gỗ tạp. Rất lâu sau đó, gia đình không thấy ông Thiệp trở về.

Lúc đi, ông T. chèo một chiếc thuyền nhỏ. Trong những ngày qua, trên địa bàn mưa lớn, nước sông Thạch Hãn dâng cao, chảy xiết.

“Thi thể ông T.Đ.T được tìm thấy lúc 15h30 ngày 29/10, cách vị trí gặp nạn khoảng 800m, trên sông Thạch Hãn”, ông Nhân cho biết.

khu-vuc-tim-thay-thi-the-nan-nhan-chet-duoi-29102025.png
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, mưa lớn những ngày qua đã gây ngập lụt tại 663 hộ dân ở khu vực phía Nam tỉnh này. Địa phương đã di dời, sơ tán 200 hộ với 400 nhân khẩu ra khỏi vùng xung yếu, nguy hiểm. Mưa lũ đã làm 2 người mất tích, hệ thống giao thông hư hại nghiêm trọng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các đơn vị và địa phương đã chủ động triển khai lực lượng trực gác tại các khu vực xung yếu; lắp đặt barie, biển cảnh báo ở những vị trí ngầm, tràn bị ngập, các tuyến đường bị chia cắt, khu vực có nguy cơ sạt lở và vùng nguy hiểm. Đồng thời, các địa phương cũng kích hoạt và thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó kịp thời các tình huống.

Hữu Thành- Ngọc Văn - Duy Quốc
#Tìm kiếm người mất tích do lũ lụt #Ứng phó khẩn cấp mưa lũ miền Trung #Công tác cứu hộ và cứu nạn #Ảnh hưởng của mưa lũ đến cộng đồng #Hỗ trợ khẩn cấp người dân bị ảnh hưởng #Tình hình mưa lũ và dự báo thời tiết #Hoạt động của lực lượng quân đội và chính quyền #Thiệt hại và sơ tán do lũ lụt #Tác động của mưa lớn đến giao thông và đời sống #Biện pháp phòng chống sạt lở và ngập úng

Xem thêm

Cùng chuyên mục