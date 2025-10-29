Mưa lũ ở miền Trung kéo dài đến bao giờ?

TPO - Mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài đến ngày 30/10, từ 31/10 mưa giảm dần. Lũ vẫn đang duy trì ở mức cao trong sáng nay và có xu hướng xuống dần trên hầu hết các sông ở Huế - Đà Nẵng. Ngập lụt diện rộng tại Huế - Đà Nẵng có thể kéo dài thêm 3-4 ngày tới.

Đêm qua và sáng sớm nay (29/10), Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h tối 28/10 đến 3h ngày 29/10 có nơi trên 170mm như đỉnh Bạch Mã (Huế) 193.2mm, trạm Trà Vân (Đà Nẵng) 174.4mm, trạm Sơn Lập (Quảng Ngãi) 192.6mm.

Dự báo từ sáng 29/10 đến đêm 30/10, Huế và Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 120-250mm, có nơi trên 400mm. Khu vực Nam Quảng Trị và phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa từ 80-180mm, có nơi mưa rất to trên 350mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị từ sáng 29/10 đến đêm 30/10 cũng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-140mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 29/10, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng (Bình Định đến Bình Thuận cũ) có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân Đà Nẵng dùng thuyền thúng đưa người già, trẻ em đi sơ tán do ngập sâu.

Sáng nay, lũ trên sông Hương, sông Bồ (Huế) đang xuống chậm, lũ sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao, lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên.

Lúc 2h sáng nay, lũ trên sông Bồ (Huế) tại trạm Phú Ốc dưới BĐ3 là 0,04m, sông Hương (Huế) tại trạm Kim Long vượt BĐ3 là 0,72m, sông Vu Gia (Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa vượt BĐ3 là 1,12m, sông Thu Bồn (Đà Nẵng) tại trạm Câu Lâu vượt BĐ3 là 1,22m, sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc vượt BĐ2 là 0,35m.

Dự báo trong ngày và đêm nay, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục xuống. Mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc sẽ xuống dưới mức BĐ3, trên sông Hương tại trạm Kim Long còn ở trên mức BĐ3. Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục dao động ở mức cao và trên BĐ3 khoảng 1,1-1,2m, lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở mức BĐ2-BĐ3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, tình hình ngập lụt sâu, diện rộng tại Huế và Đà Nẵng, ngập lụt cục bộ tại Quảng Ngãi sẽ duy trì trong 3-4 ngày tới.

Khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc. Đây là loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm do tính bất ngờ, không thể dự báo chính xác thời gian, địa điểm xảy ra. Một số dấu hiệu có thể nhận biết sạt lở đất như âm thanh lạ trong lòng đất, nước sông suối chuyển màu đục, tường nhà có vết nứt, cây cối nghiêng đổ.

Thông tin cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.