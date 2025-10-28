Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ người dân vùng mưa lũ lịch sử

TPO - Kiểm tra tình hình ứng phó và diễn biến mưa lũ lịch sử gây nhiều thiệt hại tại TP Huế, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu chính quyền và lực lượng chức năng địa phương tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ người dân, đảm bảo an toàn tính mạng con người, khẩn trương khắc phục hậu quả và rút kinh nghiệm trong công tác điều hành ứng phó thiên tai.

Chiều tối 28/10, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia Trần Hồng Hà đã trực tiếp kiểm tra, thăm hỏi, động viên người dân vùng ngập lụt tại TP Huế - địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tình hình mưa lũ,﻿ công tác ứng phó thiên tai tại Huế.

Tham gia đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Tư lệnh Quân khu 4 Hoàng Duy Chiến, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung và Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định.

Tại tuyến đường Chi Lăng (phường Phú Xuân) - khu vực ngập sâu của nội đô Huế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ân cần thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai, chia sẻ khó khăn cùng bà con và ghi nhận tinh thần chủ động, đoàn kết, chấp hành tốt các hướng dẫn ứng phó thiên tai của người dân thành phố.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên người dân khu vực ngập lụt sâu ở Huế.

Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo TP Huế trong ứng phó mưa lũ, đặc biệt là việc chủ động vận hành an toàn, hợp lý các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, góp phần giảm áp lực lũ và hạn chế thiệt hại cho hạ du. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng phòng chống thiên tai, quân đội, công an và người dân, nhiều khu vực trọng điểm của thành phố được bảo vệ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đợt mưa lũ lần này là phép thử lớn cho năng lực điều hành, quản lý đô thị và phòng thủ dân sự của Huế, đồng thời là bài học quý trong thích ứng với thiên tai ngày càng cực đoan.

Ông yêu cầu chính quyền và các lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn về điện, nước, vệ sinh môi trường; sớm khôi phục hệ thống điện, viễn thông, giao thông và hạ tầng thiết yếu, giúp người dân ổn định sinh hoạt, học tập và sản xuất.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận tinh thần chủ động, đoàn kết, chấp hành tốt các hướng dẫn ứng phó thiên tai của người dân TP Huế.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo rà soát, hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị thiệt hại nặng, tuyệt đối không để người dân nào thiếu đói sau lũ; đồng thời tăng cường tuyên truyền, cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực miền núi.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với lãnh đạo TP Huế về công tác ứng phó và khắc phục hậu quả đợt mưa lũ đặc biệt lớn từ ngày 25 đến 28/10, ghi nhận sự chủ động, quyết liệt, hiệu quả của chính quyền địa phương trong việc bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với lãnh đạo TP Huế về công tác ứng phó mưa lũ﻿ lịch sử ở địa phương này.

Báo cáo tại buổi làm việc với đoàn công tác, Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định cho biết, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, toàn thành phố hứng chịu lượng mưa đặc biệt lớn, có nơi vượt mức lịch sử quốc gia. Tại đỉnh Bạch Mã ghi nhận lượng mưa lên đến 2.690mm, Khe Tre 1.485mm, Hương Sơn 1.313mm; lượng mưa 24 giờ tại Bạch Mã đạt 1.739,6mm - cao nhất từng ghi nhận trong lịch sử khí tượng Việt Nam.

Mưa lớn kéo dài khiến 32 xã, phường ngập sâu, hơn 44.500 ngôi nhà bị ảnh hưởng; 1 người chết, 1 người mất tích. Toàn thành phố có 201.000 hộ mất điện tạm thời, gần 1.800 trạm biến áp phải sa thải điện. Đến sáng 28/10, đã có 1.759 hộ với hơn 4.500 người được sơ tán an toàn sơ tán an toàn.

Toàn TP Huế hứng chịu lượng mưa đặc biệt lớn, có nơi vượt mức lịch sử quốc gia, gây lũ lụt đặc biệt lớn kể từ sau cơn đại hồng thủy tháng 11/1999. Ảnh Nguyễn Phong

TP Huế đề xuất Chính phủ hỗ trợ 500 tỷ đồng khắc phục hạ tầng dân sinh thiết yếu, 1.000 tỷ đồng xử lý khẩn cấp các công trình giao thông, thủy lợi, đê kè; đồng thời xin cấp vật tư, giống cây trồng, hóa chất khử trùng và vắc xin phòng dịch sau lũ.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, lượng mưa 24 giờ qua tại Huế là cao nhất lịch sử Việt Nam, song công tác dự báo, điều hành hồ chứa và ứng phó của địa phương được thực hiện chủ động, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương tinh thần chủ động, điều hành linh hoạt của chính quyền và người dân Huế trong công tác ứng phó với đợt thiên tai có tính lịch sử; đồng thời yêu cầu địa phương luôn bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, đề phòng lũ quét, sạt lở tại khu vực miền núi trong những ngày tới.