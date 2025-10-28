Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Lũ trên các sông tại Huế còn ở mức cao, trên báo động 2 trong nhiều giờ tới

Ngọc Văn
TPO - Do ảnh hưởng của triều cường cùng với mưa ở khu vực đồng bằng và miền núi, đến chiều tối 28/10, lũ trên các sông lớn ở Huế như sông Hương, sông Bồ xuống rất chậm. Trong 12 đến 24 giờ tới, lũ vẫn dao động trên báo động 2 đến báo động 3.

Chiều 28/10, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế cho biết, lũ trên các sông của thành phố bắt đầu xuống nhưng với tốc độ rất chậm, thậm chí có thời điểm dâng cao trở lại do ảnh hưởng của triều cường cùng với mưa tiếp diễn ở khu vực đồng bằng và miền núi.

lu-con-cao-4.jpg
Lũ trên sông Hương được dự báo xuống rất chậm do ảnh hưởng của triều cường﻿ cùng với mưa ở khu vực đồng bằng và miền núi. Ảnh Nguyễn Phong

Hiện nay, các hồ chứa ở khu vực thượng nguồn TP Huế đã đạt đến mức nước dâng bình thường, với lưu lượng đổ về hồ và điều tiết về hạ du bằng nhau, nên việc giảm lũ cho vùng đồng bằng bị hạn chế.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, lũ trên các sông vẫn dao động ở mức cao và xuống chậm. Lũ trên sông Hương sẽ xuống ở mức trên báo động 2 đến báo động 3, mức lũ ở sông Bồ cũng diễn tiến tương tự.

lu-con-cao-5.jpg
Lũ trên sông Hương sẽ xuống ở mức trên báo động 2 đến báo động 3 trong 12 đến 24 giờ tới. Ảnh Nguyễn Phong

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, từ ngày 28 đến sáng 30/10, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi 200-400mm, có nơi trên 600mm. Do đó, lũ lụt tại Huế vẫn còn tiếp diễn nhưng có thể sẽ ở mức thấp hơn đỉnh lũ ngày 27/10 vừa qua.

Trước diễn biến mưa lớn vẫn còn tiếp diễn, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế cảnh báo nhiều khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ cao xảy ra sạt, trượt lở đồi núi. Trong đó đáng chú ý là khu vực miền núi Nam Đông (thôn Lấp, A Tin), xã Khe Tre (thôn 1, 2; đồi thôn Dỗi; Pa Yêm; mái taluy tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan), xã Chân Mây – Lăng Cô, Phú Lộc và các đèo Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân, đường lên đỉnh Bạch Mã, tuyến đường ra khu du lịch Laguna.

sat-lo-hue-1.jpg
Nhiều khu vực trên địa bàn TP Huế có nguy cơ cao xảy ra sạt, trượt lở đồi núi.

Bên cạnh đó còn có các điểm nguy cơ sạt lở nguy hiểm như sườn núi phía đông mũi Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô), các thôn Trung Phước Tượng, Trung An (xã Phú Lộc); xã Phong Điền (tuyến đường 71 đến các hồ thủy điện Rào Trăng 3, 4, A Lin B1, B2); khu vực xã Bình Điền dọc Quốc lộ 49A; các xã A Lưới 1 đến A Lưới 5. Do đó, bên cạnh ứng phó mưa lớn, lũ lụt, người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh các khu vực nguy hiểm và theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng.

Ngọc Văn
