Nước lũ rút chậm, nhiều nơi ở TP.Huế vẫn ngập sâu

TPO - Nước lũ đang rút dần nhưng rất chậm, nhiều khu vực ở TP. Huế vẫn còn ngập sâu, đường phố hóa sông, nhiều hộ dân phải di chuyển bằng ghe thuyền.

Hiện mực nước các sông Hương, sông Bồ ở TP. Huế﻿ vẫn còn ở mức rất cao.

Sau hai ngày mưa lớn liên tiếp, đến chiều nay 28/10, tại khu vực trung tâm TP. Huế đã ngớt mưa. Tuy nhiên, nước lũ đục ngầu vẫn bao phủ nhiều tuyến phố, khu dân cư. Nhiều nơi vẫn còn ngập sâu, giao thông chia cắt.

Nhiều đoạn Quốc lộ 1A qua địa phận TP. Huế vẫn còn ngập sâu, khiến phương tiện qua lại rất khó khăn.

Tại khu vực trung tâm TP. Huế, như tại phường Thuận Hóa, Phú Xuân, An Cựu nước lũ vẫn còn ở mức cao. Trong ảnh đường Nguyễn Khuyến ngập sâu hơn 1m﻿.

Nhiều tuyến đường, nhà dân ở xã Đan Điền (TP Huế) vẫn đang ngập sâu.

Nước dâng cao, người dân ven quốc lộ 49 phường Dương Nỗ (TP. Huế) phải di chuyển bằng ghe.

Nước lũ tại khu vực phường Dương Nỗ có dấu hiệu rút dần, nhưng rất chậm.

Tại phường Phong Dinh (TP. Huế) mực nước vẫn còn ở mức cao, khiến nhiều tuyến giao thông gần như bị tê liệt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng phường Thanh Thủy hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập lũ.

﻿ Lực lượng chức năng vào các vùng ngập nặng ở phường An Cựu hỗ trợ mì tôm, nước uống, thuốc men cho người dân.

Hiện mực nước ở phường Hóa Châu, hạ nguồn sông Bồ đang rút nhưng rất chậm, nhiều nơi vẫn còn ngập sâu.

32 phường, xã tại Huế vẫn ngập, 2 người chết và mất tích

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế, đến chiều ngày 28/10, toàn thành phố có 1 người chết và 1 người mất tích.

VIDEO: Lũ lớn bủa vây, hàng chục phường, xã tại Huế vẫn ngập trong mênh mông nước﻿.

Nạn nhân tử vong là một người đàn ông khoảng 45 - 55 tuổi, được phát hiện tại khu vực bờ biển tổ dân phố Vĩnh Trị (xã Hải Dương cũ), phường Thuận An. Trường hợp mất tích là bé gái 5 tuổi ở thôn Châu Chữ, phường Thủy Xuân, bị nước cuốn trôi; lực lượng chức năng hiện tổ chức tìm kiếm.

Lũ trên các sông lớn ở Huế vẫn còn mức rất cao﻿, trên báo động 3 khiến ngập lụt chưa giảm. Ảnh Ngọc Văn

Mực nước trên sông Hương và sông Bồ trong chiều nay vẫn còn ở mức cao, trên báo động III; lũ các sông Ô Lâu, Truồi, Bù Lu tiếp tục dâng, gây ngập lụt trên diện rộng. Toàn thành phố có 32 phường, xã ngập từ 1 - 2m, một số nơi sâu hơn, tập trung tại các khu vực Phong Dinh, Phong Phú, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, An Cựu, Bình Điền, Phú Bài, Vinh Lộc, Lộc An, Hưng Lộc...

Toàn TP Huế có hơn 35.000 ngôi nhà bị ngập, với mức từ 0,5 đến 2m. Ảnh Ngọc Văn

Theo thống kê bước đầu của cơ quan chức năng, toàn thành phố có hơn 35.000 ngôi nhà bị ngập, ở mức sâu từ 0,5 - 0,9m, có nơi 1 - 2m; nặng nhất là tại xã Quảng Điền và phường Hóa Châu.

Người dân lội tìm nơi mua thức sạc pin điện thoại tại một con hẻm gần khu đô thị An Cựu City. Ảnh Ngọc Văn

Để bảo đảm an toàn trong điều kiện mưa lũ, Công ty Điện lực TP Huế đã ngưng cấp điện đối với 201.100 hộ dân, tạm dừng hoạt động 1.479 trạm biến áp. Một số cơ quan trọng điểm như UBND TP Huế, Công an TP Huế và Bệnh viện Trung ương Huế vẫn được duy trì cấp điện.

Nước lũ﻿ tràn vào hệ thống trường lang nối các cung điện của khu Hoàng Thành Huế. Ảnh TTBTDT Huế

Khu vực di tích Cố đô Huế cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Khu vực Đại Nội Huế ngập khoảng 1m, các cung điện ngập 0,3m; các lăng Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Dục Đức ngập sâu từ 1–1,7m; Lầu Tàng Thơ ngập hơn 1m. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, các phương án bảo vệ hiện vật, công trình đã được triển khai, đến nay chưa ghi nhận thiệt hại. Hiện đơn vị đang tổ chức lực lượng làm vệ sinh, vớt bèo tây xâm nhập ở trước Ngọ Môn và những khu vực khác của khu Di sản Huế.

Một ngôi nhà dân ở vùng miền núi Nam Đông (Huế) sắp đổ nhào xuống sông do lũ xiết gây sạt lở đất. Ảnh CTV

Tình trạng sạt lở bờ biển diễn biến phức tạp, đặc biệt tại phường Thuận An với chiều dài khoảng 1 km, xâm thực sâu 5 - 70m, ảnh hưởng các công trình hạ tầng và khu dịch vụ du lịch. Bờ biển xã Vinh Lộc cũng bị sạt lở dài 2 km, ăn sâu 10 - 30m. Ngoài ra, nhiều tuyến đường miền núi xuất hiện 38 điểm sạt lở đất, tập trung ở các xã Khe Tre, Bình Điền và A Lưới.

Một hàng quán ở kiệt hẻm Tố Hữu nối qua đường Hoàng Quốc Việt (phường An Cựu, Huế) ngập gần đến nóc. Ảnh Ngọc Văn

Về giao thông đi lại, hiện Quốc lộ 1 cơ bản đã thông tuyến nhưng vẫn phải phân luồng qua nhánh tránh Huế do ngập cục bộ tại phường Phú Xuân và Thuận Hóa (sâu từ 30 - 80cm). Cao tốc La Sơn – Túy Loan bị sạt lở taluy, đất đá tràn mặt đường, nên phải tạm phân luồng qua Quốc lộ 1.

Đường sá khu vực miền núi TP Huế bị sạt lở nghiêm trọng﻿. Ảnh HNN

Quốc lộ 49A từ trung tâm Huế đi miền núi A Lưới sạt lở nhiều điểm, hiện chỉ lưu thông một làn. Hệ thống đường tỉnh và đô thị phần lớn vẫn ngập sâu, nhiều nơi phải rào chắn, cấm phương tiện để đảm bảo an toàn.

Tiếp tục cập nhật...