Lâm Đồng ngập sâu, Hồ Đại Ninh xả lũ liên tục

TPO - Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu toàn bộ lực lượng công an, quân đội, các sở ngành và chính quyền địa phương vào cuộc ứng phó, hỗ trợ người dân vùng ngập, sạt lở.

Ngày 28/10, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, mưa lớn từ hôm qua đến sáng nay khiến nhiều nơi ngập, sạt lở nặng, ước tính thiệt hại khoảng 4,5 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng Lâm Đồng xuyên đêm sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt.

Cụ thể, tại xã Thuận Hòa lượng mưa lên tới 181mm, Hàm Thạnh 116mm, Tân Lập 101mm, Tân Phước 99mm, Sông Lũy 95mm, Hàm Thuận 80mm, Bắc Ruộng 73mm, Nam Thành 75mm... gây ngập lụt, thiệt hại về nhà cửa, giao thông và sản xuất nông nghiệp.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây sạt lở, ngập sâu tại nhiều địa phương, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản yêu cầu các sở, ngành, công an, quân đội và chính quyền địa phương cử lãnh đạo trực tiếp xuống hiện trường, nắm bắt tình hình, hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo duy trì thông tin liên lạc thông suốt, chủ động di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, huy động lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu ven sông suối, vùng trũng thấp. Các đơn vị quản lý hồ thủy lợi, thủy điện được yêu cầu theo dõi chặt mực nước, vận hành an toàn công trình, thông báo kịp thời cho vùng hạ du khi xả lũ.

Nhiều quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngập nặng sau mưa lớn.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu trực ban 24/24h, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư và nhân lực theo phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh được giao làm đầu mối tổng hợp, tham mưu biện pháp hỗ trợ; Sở Xây dựng chịu trách nhiệm kiểm tra an toàn hạ tầng, công trình giao thông trong điều kiện mưa kéo dài.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng nhấn mạnh, toàn bộ hệ thống chính trị không được chủ quan, lơ là, cần phối hợp chặt chẽ và hành động khẩn trương nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và ổn định sản xuất trên địa bàn.