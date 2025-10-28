Lũ lịch sử, nhiều bệnh viện tại Huế chìm sâu, sạt lở khắp nơi ở Đà Nẵng

TPO - Nhiều tuyến đường ở miền núi thành phố Đà Nẵng bị sạt lở, tê liệt. Đồng bằng ngập lụt diện rộng, nước lũ bủa vây khắp nơi. Ở Huế, nước trên các sông xuống chậm, nhiều nơi vẫn ngập sâu gần 2,5m. Người dân phải lên gác để tránh lũ.

Sáng 28/10, mực nước tại các trạm đo trên các sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hầu hết ở mức báo động 3 và trên báo động 3. Lúc 5h sáng nay, lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 10.16m (trên BĐ3: 1,16m); sông Thu Bồn tại Câu Lâu mực nước là 5.31m (trên BĐ3 là 1.31m), tại Hội An 3,13m (trên BĐ 3 là 1,13m)…

Sạt lở khắp nơi ở miền núi

Đến sáng nay, mưa lớn tạm ngưng từng quãng, tuy nhiên nước lũ vẫn ở mức cao. Đã ghi nhận nhiều thiệt hại nặng nề. Theo đó, tại Hội An, hơn 3 km bờ biển phường Hội An Tây bị xâm thực sâu từ 7–30 m, 30 hộ dân phải di dời. Hàng trăm mét kè, đường ven biển ở Hội An Đông, Quế Sơn, Hà Nha bị hư hỏng nặng.

Ngập lụt diện rộng ở vùng hạ du

Ở miền núi, tình hình đặc biệt nghiêm trọng. Xã Nam Trà My ghi nhận 1 người mất tích, 2 nhà sập, nhiều nhà nguy cơ bị sạt lở; hàng chục điểm sạt lở giao thông trên các các tuyến quốc lộ 40B, DH 05-DH11.

Tại Phước Thành, các tuyến ĐH1, ĐH2 và đường vào thôn bị vùi lấp, giao thông chia cắt hoàn toàn; học sinh được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn. Xã Trà Leng di dời 51 hộ (163 khẩu) ra khỏi vùng nguy hiểm, nhiều trường học và khu dân cư bị uy hiếp…

Xã Phước Chánh ghi nhận hơn 20 điểm sạt, 10.000 m³ đất đá tràn xuống vùi lấp nhiều đoạn đường, 500 m kè, 1.000 m kênh thủy lợi bị cuốn trôi….

Nước lũ tấn công nhà dân ở xã miền núi A Vương

Sở GTVT thống kê, quốc lộ 14B, 14G, 14H, 40B, 24C cùng nhiều tuyến tỉnh lộ bị sạt lở tổng cộng hàng chục nghìn m³ đất đá, nhiều cầu hư hỏng, thiệt hại nặng.

Các địa phương đang huy động lực lượng tại chỗ khắc phục bước đầu, kiểm tra hiện trường, tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

(Hoài Văn)

Lũ kinh hoàng ở Huế, người dân than khủng khiếp quá

Sáng 28/10, lũ trên các sông ở TP Huế đang xuống chậm. Mực nước lúc 5 giờ trên sông Hương tại trạm Kim Long là 4,62m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt 4,68 m. Nước lũ lên nhanh, xuống chậm khiến nhiều khu vực ở TP Huế ngập sâu trong biển nước.

Đến sáng 28/10, lũ trên sông Hương và sông Bồ vẫn ở trên báo động 3. Thượng nguồn đã ngớt mưa, nhưng do lượng nước tích tụ lớn nên lũ đổ về hạ du vẫn ở cường độ mạnh. Các phường, xã tại Huế đã di dời hơn 2.000 hộ dân từ vùng ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Các khu vực ngập lụt ở bệnh viện cũng được di chuyển đến nơi cao. Đài Khí tượng thuỷ văn TP Huế dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục xuống chậm, nhưng sông Hương vẫn còn mức rất cao, trên báo động 3; sông Bồ xuống dưới báo động 3.

Nhiều khu vực dân cư ngập sâu. Theo dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống chậm, sông Hương xuống mức báo động 3, sông Bồ trên báo động 2.

Theo Đài khí tượng thủy văn, trong 12-24 giờ tới, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Huế được xác định ở cấp 3 – cấp nguy hiểm, có khả năng gây ngập sâu, sạt lở tại nhiều khu vực thấp trũng, ven sông. Các địa phương được khuyến cáo tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó và đảm bảo an toàn cho người dân vùng ngập.

Đến sáng nay, mưa lũ đã gây ngập lụt tại địa bàn 32 xã, phường của Huế, mức ngập bình quân từ 1-2 m, có nơi sâu hơn.

Bên cạnh khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn ở những vùng thấp trũng, chính quyền thành phố đã phát cảnh báo về 30 điểm sạt lở nguy hiểm trên địa bàn, tập trung ở những địa phương vùng núi, ven biển, sông suối. Nhiều nhà dân ở Huế bị thiệt hại do mưa lũ. Trong khi các hồ chứa thủy lợi của Huế đạt 95% dung tích, tương đương 107/113 triệu m³.

Nước lũ dâng cao, bao vây nhiều khu vực trọng yếu, trong đó có Bệnh viện Trung ương Huế. Tại đây, nước tràn vào toàn bộ khuôn viên gần 1m. Các dãy phòng tầng 1, ngập sâu ở các khoa Bệnh Nhiệt đới, Da liễu, Bệnh phổi, Trung tâm Đột quỵ - Thần kinh… Lúc 21h, ngày 27/10, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an TP Huế và Bộ CHQS TP Huế được huy động khẩn cấp. Họ phối hợp cùng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, bảo vệ chuyển từng bệnh nhân nặng, thiết bị y tế lên tầng cao.

Di dời người bệnh lên tầng cao.

Các phường Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Bài, Bình Điền, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, Lộc An, Hưng Lộc; quốc lộ 1 đoạn qua địa phận các xã Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc có nhiều điểm ngập sâu và kéo dài vài trăm mét.

Lực lượng Quân đội, Công an giúp người dân sơ tán đến nơi an toàn trong đêm.

Bộ đội có mặt tại những địa điểm xung yếu, ngập sâu di chuyển người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Cũng trong đêm nhiều đội phản ứng nhanh, cứu hộ trong và ngoài TP Huế cũng đã dầm mình trong mưa lũ, hỗ trợ người dân suốt đêm.

(Ngọc Văn)

Miền Trung mưa lớn đến khi nào? Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nhiều nơi ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung đã có mưa rất lớn. nguyên nhân của đợt mưa đặc biệt lớn này là do tổ hợp không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới nâng trục từ phía Nam lên, kết hợp với gió Đông ẩm mạnh ở độ cao 1.500-5.000m. Đây là hình thế điển hình gây mưa lớn kéo dài ở miền Trung. Dự báo, từ sáng nay đến đêm mai (29/10), ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; TP Huế và TP Đà Nẵng phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 80-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Sau đó, ngày 30/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi vẫn có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ đêm 30/10, mưa lớn có xu hướng giảm dần ở phía Nam và dịch chuyển dần lên phía Bắc Trung Bộ. Mưa lớn liên tiếp khiến nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất ở miền Trung tăng cao. “Ngoài nguy cơ về ngập lụt ở TP Huế và Đà Nẵng, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở mức rất cao đối với toàn bộ các khu vực vùng núi phía Tây của Trung Bộ, với mức độ cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 - cấp cao nhất đối với lũ quét và sạt lở đất”, ông Khiêm nhận định.

TIN LŨ KHẨN CẤP: TRÊN CÁC SÔNG Ở THÀNH PHỐ HUẾ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, CẢNH BÁO LŨ TRÊN SÔNG TRÀ KHÚCTỈNH QUẢNG NGÃI

Hiện nay, lũ trên sông Hương (thành phố Huế) đang dao động ở mức cao; trên sông Vu Gia (thành phố Đà Nẵng), trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống; Lũ trên sông Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) tại trạm Câu Lâu đang dao động ở mức đỉnh, tương đương đỉnh lũ năm 2007 (5,39m).

Mực nước lúc 08 giờ ngày 28/10/2025 trên một số sông như sau: Trên sông Bồ (thành phố Huế) tại trạm Phú Ốc là 4,87m, trên BĐ3 0,37m.

Trên sông Hương (thành phố Huế) tại trạm Kim Long là 4,61m, trên BĐ3 1,11m.

Trên sông Vu Gia (thành phố Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa là 10,03m, trên BĐ3 1,03m. Trên sông Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) tại trạm Nông Sơn là 17,08m, trên BĐ3 2,08m; tại trạm Câu Lâu là 5,34m, trên BĐ3 1,34m.

Trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc là 4,23m, trên BĐ1 0,73m.

Dự báo, trong 6 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu dao động ở mức đỉnh, sau đó xuống chậm. Trong 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông ở thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng sẽ xuống và vẫn duy trì ở mức trên BĐ3.

Cảnh báo: Lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) sẽ xuống và ở dưới mức BĐ1.

Tình hình ngập lụt sâu, diện rộng tại thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì trong vài ngày tới; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi...

Huế huy động tối đa lực lượng ứng cứu người dân

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, các lực lượng chức năng gồm Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an TP cùng các lực lượng vũ trang đã được huy động người và phương tiện tham gia hỗ trợ sơ tán, di dời người dân ở khu vực ngập sâu đến nơi an toàn.

Ngay trong đêm 27 và sáng 28/10, các lực lượng đã được yêu cầu tổ chức di chuyển các bệnh nhân, người già yếu, trẻ em… tại các nơi đang bị ngập sâu đến khu vực an toàn. Nhiều bệnh nhân, người nhà không giấu được xúc động khi được lực lượng chức năng kịp thời tiếp cận và đưa ra khỏi vùng ngập lụt trong điều kiện thời tiết còn nhiều nguy hiểm.

Lực lượng công an, quân đội giúp người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Cùng với đó, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các phương án di dời dân theo kế hoạch đã phê duyệt, đồng thời ưu tiên bảo đảm an toàn cho nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ mang thai, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật...

Trong đêm, các phường, xã tại Huế đã di dời hơn 2.000 hộ dân từ vùng ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Các khu vực ngập lụt ở bệnh viện cũng được di chuyển đến nơi cao.

Theo ghi nhận, sáng 28/10, toàn TP Huế vẫn chìm trong nước lũ. Trong khi lũ trên sông Hương và sông Bồ vẫn ở trên báo động 3. Phía thượng nguồn đã ngớt mưa, nhưng do lượng nước tích tụ lớn nên lũ đổ về hạ du vẫn ở cường độ mạnh.

TP Huế hiện đang mất điện diện rộng. Hiện có khoảng 202.000 khách hàng bị cúp điện, gây khó khăn trong sinh hoạt, thông tin liên lạc.

Huế huy động tối đa lực lượng ứng cứu người dân vùng ngập lũ.

Cảnh báo 30 điểm sạt lở nguy hiểm

Bên cạnh khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn ở những vùng thấp trũng, chính quyền TP Huế đã phát cảnh báo về 30 điểm sạt lở nguy hiểm trên địa bàn, tập trung ở những địa phương vùng núi, ven biển, sông suối.

Hiện nay, tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 49 từ trung tâm Huế đi A Lưới và cao tốc La Sơn - Túy Loan bị sạt lở nặng. Cơ quan chức năng đã cảnh báo tình trạng mất an toàn trên các tuyến đường sạt lở và lên phương án giải tỏa đất đá để sớm lưu thông trở lại.

Nhiều nhà dân dọc các sông bị cuốn trôi.

(Ngọc Văn)

Tiếp tục cập nhật...